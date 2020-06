Juntas comunales dan oxígeno a la Alcaldía de Panamá

Para mantener la planilla del Municipio de Panamá, y hacerle frente a otros gastos de funcionamiento, 23 de las 26 juntas comunales del distrito capital acordaron transferir fondos a la comuna capitalina.

Esto, luego de que el alcalde José Luis Fábrega les advirtiera que el municipio podría cerrar debido a que tiene las arcas vacías por el impacto de la pandemia.

Hasta abril pasado, el Municipio de Panamá contaba con al menos 3 mil 800 funcionarios, con salarios que van desde $700 hasta $6 mil al mes. Recientemente, se modificó la ley de descentralización para que los gobiernos locales puedan usar los fondos de inversión para planilla.

Alcalde Fábrega logra que ediles le traspasen fondos para pagar planilla

El alcalde capitalino José Luis Fábrega logró que 23 representantes de las 26 juntas comunales que conforman el Consejo Municipal del distrito de Panamá, avalaran un acuerdo en el que dan luz verde para que los fondos de inversión que no usaron durante los años fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sean gestionados por él.

Según los representantes, el acuerdo se firmó el pasado martes, luego de que Fábrega les planteara que si no le permitían usar ese dinero, el municipio se “paraba y no podría funcionar después de este mes”. Fuentes de la alcaldía narraron que el acuerdo se hizo con base a que varios representantes tienen personal laborando en la alcaldía capitalina, y se pactó que los dineros sean utilizados, pero que el próximo año, una vez pase la pandemia y el municipio empiece a robustecer sus recaudaciones, se les retorne.

En total, las juntas comunales aportarán $17.6 millones producto de fondos acumulados de proyectos que no ejecutaron durante el 2016, 2017, 2018 y 2019. No obstante, la alcaldía también tiene fondos que no usó. Ese monto, según los ediles, solo lo conocen dentro del Municipio.

La Ley 155 de 2020, que modifica la Ley 37 de 2009 de descentralización, sancionada recientemente por el presidente Laurentino Cortizo, permite a los alcaldes y representantes usar estos recursos para asuntos administrativos.

El perredista Carlos Pérez Herrera, representante de San Franscisco, junta que transfirió al Municipio de Panamá poco más de un millón 48 mil dólares, manifestó: “autorizamos el traslados de estos fondos para que el Municipio de Panamá siga funcionando sin tener que destituir a nadie”.

Por su parte, el panameñista Ricardo Domínguez, representante de Bella Vista, que transfirió $605 mil 137, indicó que con ello se garantiza el funcionamiento del municipio y de las juntas este año . “Si esos dineros no se utilizan, el municipio tiene que votar en julio el 70% de sus trabajadores”, explicó.