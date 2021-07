‘Él me firmó el poder’, afirmó el abogado de Mauro Zúñiga

El conflicto surgido a raíz del desistimiento de la querella de Mauro Zúñiga en el proceso que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por espionaje político tiene ahora un nuevo capítulo.

Su nuevo abogado, Carlos Ameglio Moncada; su esposa Blanca Aguilar; y su hijo Javier Ernesto Zúñiga, enseñaron ayer un papel notariado en el que el médico asegura que la firma que aparece en el poder otorgado para desistir de la querella sí es la de él y que lo hizo “en pleno goce” de “sus facultades mentales y de manera voluntaria”. También mostraron fotos en la que aparece Zúñiga junto al papel notariado.

Esto, luego de que Luis Guillermo Zúñiga, hermano del galeno, dijera la semana pasada que esa firma no es de la de su hermano y que muy probablemente se la falsearon, por lo que solicitó al procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, que investigue el asunto para determinar si, al momento de otorgar el poder al abogado, su hermano estaba en la capacidad de comprometerse o si adolece de algún tipo de incapacidad que disminuya o anule su discernimiento.

Zúñiga, al igual que Juan Carlos Navarro, Rubén Polanco y Rosendo Rivera, desistieron de la querella contra el expresidente, quien por estos días es objeto de un nuevo juicio por la supuesta comisión de los delitos de interceptación de comunicaciones de manera ilegal y seguimiento.

En entrevista con este medio, Moncada narró que es amigo personal de Zúñiga desde hace 30 años y que se siente “muy honrado” de representarlo. Añadió que la querella que presentó Carlos Herrera Morán, abogado que defendió al médico durante siete años en este proceso, era “deficiente” a la luz del artículo 88 del Código Procesal Penal.

Explicó que la querella dejó a Zúñiga sin el derecho de poder establecer “la correspondiente acción restaurativa [indemnización por los daños]”. “O sea, que si hubiese seguido, el doctor no hubiese tenido la posibilidad de ejercer su acción restaurativa por el daño. La querella no puso esa cuantía provisional”, añadió.

Pero, ¿por qué Zúñiga se retiró del caso siete años después y a pocos días [15 de julio] de que iniciara el nuevo juicio a Martinelli? Tanto Ameglio Moncada, como Blanca Aguilar, dijeron que por cuestiones de salud.

“El doctor sufre quebrantos de salud de tipo pulmonar que ya venía padeciendo desde hace muchos años. Si se hubiese sometido a los rigores del proceso penal, el doctor hubiese tenido que estar asistiendo a un pleito largo, y hubiese tenido que ir a declarar y en este momento, él ya no está en estas condiciones. Los propios médicos tratantes dijeron que no era conveniente que se sometiera a ese rigor del proceso”, argumentó el abogado.

Agregó que él lo único que hizo fue “cumplir” con la decisión de Zúñiga. “Él me firmó el poder, se presentó ante la notaría, y yo lo presenté ante el Tribunal de Juicio, y al día siguiente presenté el desistimiento de la pretensión punitiva”, contó.

¿Hubo algún acuerdo con Martinelli o su defensa?, fue otra de las preguntas que se le hizo al jurista y a la esposa de Zúñiga. Ambos lo negaron. Aquí, Ameglio Moncada recordó que en caso de que hubiese existido, “en todo acuerdo hay lo que se llama acuerdo de confidencialidad”, por lo que no podrían hablar de ese tema.

Por último, Aguilar dijo: “tengo 29 años de estar casada con Mauro Zúñiga, lo he acompañado en todos sus movimientos, he sido bien combativa junto con él, he estado con él en las buenas y en las malas, y no voy a permitir mentiras (...)”.

Su hijo Javier dijo que ha estado en contacto con sus hermanos y que estos están en desacuerdo con lo dicho por Luis Guillermo Zúñiga.

La Prensa contactó a Herrera Morán para conocer su versión sobre el argumento de Ameglio Moncada, referente a la “deficiencia” en la querella, y este recordó que esa recurso fue admitido por la Corte Suprema de Justicia en 2015. “Tengo siete años de estar en este caso. ¿Tu piensas que Carlos Carrillo, Sidney Sittón y todo ese poco de sicarios jurídicos, como los llamó Harry Díaz, no me hubiesen caído para decir que mi querella adolecía de algunas omisiones procesales?”, preguntó.

Respecto a la teoría de Ameglio Moncada de que no puso una cláusula resarcitoria para establecer la cuantía del daño, Herrera Morán dijo que eso no es obligatorio. “Balbina [Herrera] puso una de $12 millones, Mitchell Doens, la puso de $15 millones; y yo no puse cláusula resarcitoria, que no es obligatoria, porque Mauro me dijo: ‘Carlos, yo no quiero un centavo de ese rufián [Martinelli], yo lo que quiero es que sea condenado’”.