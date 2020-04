La Asamblea presiona por la sanción de sus proyectos

En las últimas semanas los diputados han emprendido una intensa campaña para que el Ejecutivo sancione los proyectos de ley 281, 287 y 295, que establecen moratorias en créditos bancarios, agropecuarios y servicios básicos de luz e internet mientras dure el estado de emergencia decretado a raíz de la enfermedad Covid-19.

Los diputados plantean constantemente las bondades de dichos proyectos de ley en sus redes sociales y en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional.

Incluso, hasta crearon el hashtag #SíAlRefrendo.

Ayer, por ejemplo, uno de los tuits publicados en la cuenta de Twitter de la Asamblea es: “el proyecto de ley 281 regula los pagos de colegios particulares. #QuedateEnCasa #AsambleaNacional”. El mensaje se hace acompañar de una imagen con un texto que señala que con el proyecto 281 “el Ministerio de Educación tendrá la obligación de establecer la suspensión, disminución o reducción de los pagos mensuales establecidos en los contratos educativos para los colegios particulares”.

Dicha publicación se hizo minutos después de que concluyera la conferencia de prensa de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, quien abordó el tema de la educación y los colegios privados.

La semana pasada, diputados de diferentes bancadas se tomaron su tiempo en el periodo de incidencias para pedirle al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, que sancione los proyectos de ley.

Por ejemplo, el panameñista Luis Ernesto Carles cuestionó el proyecto de ley presentado por el ministro de Seguridad, Juan Pino, en el que se propone penalizar el vandalismo.

“Este proyecto es contraproducente, el pueblo tiene hambre, yo creo que lo que más le importa al país en este momento es que se sancione la ley 287, 295 y 281, esas leyes de moratorias que dan tranquilidad financiera al pueblo...”, dijo.

Su colega Ana Giselle Rosas, del partido Cambio Democrático, escribió el 18 de abril en su Twitter: “¡Hasta cuándo! Pareciera están esperando pasen 30 días que establece Constitución término para sancionar, o será que van a vetar? Ojo, sesiones ordinarias son hasta 30 abril. Nos llevan montados en carrito #QuedateEnCasa y aguanta hasta donde puedas #SíAlRefrendo #SíALaMoratoria”.

El diputado por libre postulación Edison Broce también se ha activado en sus redes sociales con ese tema.

“Todavía no sancionan leyes de moratoria, la ayuda social no está llegando a la gente y hay hambre en muchas casas. Sólo espero esto no sea un cálculo más de los amiguitos del poder para desesperar a la gente e irresponsablemente levantar la cuarentena. El pueblo no es tonto”, escribió el 18 de abril.

El proyecto 281, por ejemplo, plantea moratoria en los créditos agropecuarios, control de precios en productos para la salud, suspensión o reducción en las mensualidades de colegios particulares. Esta iniciativa fue impulsada por la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas, la cual obtuvo el aval de todas las bancadas.

Mientras que el proyecto de ley 287, propuesta impulsada por la perredista Zulay Rodríguez, establece una moratoria de 90 días en préstamos bancarios, tarjetas de crédito, arrendamientos particulares y comerciales para los afectados por la crisis del coronavirus.

En tanto, el proyecto 295 se basa en la suspensión temporal en el pago de los servicios de luz, internet, telefonía fija y móvil por cuatro meses.

Todas estas iniciativas han generado inquietud no solo en la banca, sino de empresarios de distintos sectores que plantean que se está obviando que la economía es integral y que si afecta parte de la cadena, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Economistas como Guillermo Chapman han planteado que esto pudiera hacerle más daño a la economía, ya que se le pone una camisa de fuerza al sistema financiero. La razón es que todos los componentes de la cadena tienen compromisos. Por ejemplo, el dinero no es del banco, sino de los ahorristas, las aseguradoras deben pagar a sus clientes cuando sufren accidentes, el arrendatario tiene que cumplir con sus acreedores o con sus empleados, etc.

El Ejecutivo

Sobre el tema, el Ejecutivo solo ha manifestado que se encuentra analizado los proyectos de ley. De hecho, el presidente C ortizo ha dicho que todo proyecto debe tener viabilidad económica, ya que la crisis puede durar varios meses.

No obstante, fuentes legislativas han dicho que los diputados aumentarán la presión debido a que este mes concluye el periodo de sesiones ordinarias y entrarían en receso por dos meses.