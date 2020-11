La cita de Panamá con el diálogo nacional

NACIÓN

Panamá vive hoy uno de los momentos más trascendentales de 2020: la convocatoria al diálogo nacional ‘cerrando brechas’, la apuesta del presidente Laurentino Nito Cortizo para debatir temas importantes para el presente y el futuro del país.

Al evento que se desarrollará en la Ciudad del Saber, están invitados todos los sectores: partidos políticos, empresarios, grupos indígenas, sindicalistas, entre otros.

De acuerdo a lo que ha informado el mandatario, se discutirán 11 temas, y uno más que será abierto. Se activará una plataforma digital denominada Ágora, donde los ciudadanos podrán hacer sugerencias sobre los temas que consideran importantes. A esta etapa se le denominará Panamá Propone.

El diálogo surge en momentos de incertidumbre para el país: severa crisis económica por la pandemia, percepción de impunidad en casos judiciales, denuncias de corrupción con los fondos de la emergencia, y las consecuencias de las inundaciones de principios de noviembre.

También se debate el destino de los más $24 mil millones en presupuesto para el próximo año. Los líderes de los principales partidos políticos de oposición abogan porque asuntos como la reactivación de la economía, y el desempleo, se discutan con “urgencia”. Los empresarios exigen metas claras y los trabajadores abogan por mejores condiciones en el sector laboral.

El pacto y el momento de Ágora

El diálogo nacional que se lanzará hoy es distinto a los demás pactos que se han desarrollado en Panamá. Para empezar, no arrancará con las típicas mesas temáticas. Iniciará con la participación directa de la comunidad. Durante dos meses los ciudadanos podrán sugerir temas a través de la plataforma digital denominada Ágora, una analogía a la antigua plaza pública de Atenas, donde se centraba la actividad política, administrativa, comercial, social y cultural.

Se deduce que los asuntos que se debatirán saldrán de lo que proponga la gente, no obstante el propio presidente Laurentino Cortizo ha dicho que se trata de 11 temas con sus respectivos subtemas, y otro punto con “asuntos varios”. La ciudadanía reclama soluciones para mejorar la educación, exige cambios constitucionales, combate a la desigualdad, y analizar el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS). Y como consecuencia de la pandemia, también se instala en el debate la necesidad de buscar salida para la crisis económica que vive el país.

Sin embargo, ya el propio presidente Cortizo adelantó que el diálogo para buscarle solución al programa de pensiones de la CSS se llevará a cabo de manera paralela. No se ha proporcionado detalles, no obstante, es posible que en la mañana de hoy las autoridades ofrezcan información al respecto. La coordinadora del diálogo del bicentenario será Paulina Franceschi, experta en asuntos de políticas públicas. Fiel a la semántica, y estilo de Cortizo, el pacto fue bautizado “cerrando brechas”, frase afín a su estribillo de campaña “sexta frontera”. “El concepto de cerrar brechas no puede salirse de nuestra mente… Es el pacto ‘Cerrando Brechas’; el bicentenario es una coyuntura, pero el cerrar brechas es el compromiso, es la misión, es el proceso. Nosotros sentaremos bases para otros gobiernos, por ello cerrar brechas es la gran misión”, dijo el mandatario de la República el pasado lunes 23 de noviembre, día en que se informó que se había invitado a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) al diálogo, organización que suma a sindicatos del sector de la construcción, aviación, eléctrico, entre otros.

Previamente Cortizo había convidado al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Pero, unos de los primeros invitados fueron los representantes de los seis partidos políticos del país. José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista; y Rómulo Roux, líder del también opositor Cambio Democrático, tienen dudas sobre la dinámica, y principalmente sobre los temas que se abordarán, pues aseguran que no están dispuestos a perder el tiempo. Blandón, por ejemplo, piensa que hay asuntos que se deben tratar con urgencia, como la crisis económica del país, tema que afirma, no puede esperar a noviembre de 2021.

De acuerdo a datos de la Contraloría, entre abril y junio pasado, una de las etapas más cruentas de la cuarentena, el producto interno bruto (PIB) se desplomó 38.4%, a raíz de que la economía generó 6 mil 484 millones de dólares, 4 mil 48 millones de dólares menos que en el segundo trimestre de 2019.

Para la Cámara de Comercio Industrias y Agriculturas de Panamá es importante establecer “una meta clara y común” para corregir desigualdades históricas y deficiencias institucionales. El gremio también opina que la situación del país, exige “enforcarnos” de “forma inmediata y a mediano plazo” en medidas que atiendan aspectos tanto laborales como socioeconómicos. Mientras que Genaro López, secretario general de Conusi, afirma que ellos abogarán por el agua, el combate a la corrupción y por la situación de los trabajadores del país, sobretodo en temas de salarios.

La Constitución

En la agenda de Conusi también está la constituyente originaria. Precisamente los cambios a la Constitución fue una de las materias que gravitó en los discursos de la campaña política para las elecciones de 2019. En su programa de gobierno, Cortizo prometió reformar la Carta Magna vía la Asamblea Nacional, órgano que controla el oficialista Partido Revolucionario Democrático. Ya hizo el intento: llevó al Legistativo un proyecto de ley para reformar la Constitución que fue consensuado en el seno de la Concertación Nacional para el Desarrollo, documento que sufrió drásticos cambios en la Asamblea.

Después de varios días de protestas, lideradas principalmente por jóvenes de todos los sectores, el paquete de reformas fue retirado con la promesa de que sería discutido ampliamente bajo la coordinación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero, con la aparición de la pandemia en 10 de marzo pasado, el tema se congeló. ¿Es el diálogo “cerrando brechas” una oportunidad para discutir cambios a la Constitución?, es posible que la respuesta a esta pregunta se dé hoy.