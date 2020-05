‘La corrupción sobrevive pandemias’, Francisco Sánchez Cárdenas

Nito Cortizo dice que él manda. ¿Le cree?

Un presidente siempre manda.

¿A quién oye él?

Su vice es su mano derecha e izquierda.

¿A quién debería oír más?

A Ernesto Pérez Balladares, Alberto Alemán Z., Nicolás Arditto Barletta, Samuel Lewis… gente experimentada que ya aprendió, no que llegó a aprender.

Su evaluación de la mesa de salud.

Excelente.

La social.

Desordenada.

La económica.

Héctor Alexander ha debido estar dirigiéndola. Lo advertí desde el inicio: los ministros consejeros traerán problemas si no se limitan a aconsejar al presidente.

¿A usted lo llamaron para participar en alguna de las mesas?

No.

Y Nito, ¿lo llama para pedirle consejos?

No. Yo opino en mis redes.

Hospital modular. Lo primero que le viene a la mente.

Si hablamos de la necesidad, excelente. Si hablamos del costo, cuestionable.

Municiones por $7 millones.

Exagerado.

Limpieza de paradas por $6 millones.

Innecesario.

¿Enrique Lau Cortés ha ganado o perdido credibilidad en el último mes?

Perdido. Esa licitación, y con una empresa tan cuestionada…

Ventiladores a $48 mil cada uno.

Un escándalo. Además de que debió manejarlo el Minsa.

No lo vimos en la carta de los 62 médicos que condenaron los ventiladores. ¿Por qué?

No me dijeron nada. Pero con gusto la hubiera firmado.

Su lectura de “los documentos son fake”.

Hay gente intentando pescar en río revuelto, pero no todos los documentos son fake. La Procuraduría debe investigarlos todos y decir cuáles son fake y cuáles no. Pero como no subieron todo desde el principio, ahora nadie cree que lo que suben es lo único que hay.

Cuestionamientos a Gaby Carrizo. ¿Le cree a la población o al Gabinete?

Él debe demostrar su inocencia, pero para eso debe separarse del ministerio. De lo contrario, es imposible que haya una investigación objetiva.

¿Por qué Cortizo lo protege tanto?

Vieja amistad. Creo que le cuesta mucho creer lo que, al parecer, ha pasado.

Ambición. ¿A quién del gobierno le recuerdan esas palabras?

A Carrizo y a José Alejandro Rojas. Ambición y tienen ganas de hacer muchas cosas, con mucha inexperiencia.

Rafael Sabonge, ¿cómo lo describiría?

Misma descripción que los anteriores. Yo como ministro del MOP no hubiera construido un hospital. Eso es muy técnico y le tocaba al Minsa.

Gabinete. ¿Por qué el distanciamiento entre los nuevos y los viejos?

El Presidente tendría que ponerle un alto a eso inmediatamente.

¿Nito tiene más oposición dentro o fuera de su partido?

Sacando a los diputados, el partido lo apoya.

José I. Blandón, Rómulo Roux, Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez. El más responsable y el más politiquero.

La más responsable, Ana Matilde. El más politiquero, Blandón. Lombana sigue buscando que lo oigan, y Roux, menos mal no se le oye mucho.

Protestas por falta de ayuda del Gobierno. ¿Legítimas o sembradas?

Hay de todo, pero la gran mayoría son legítimas y la necesidad es real. $80 no son suficientes.

¿Qué haría usted?

Darles $300 por tres meses y dejaría salir a trabajar a los informales.

¿La plata alcanza para eso?

Combatiendo la corrupción y ahorrando plata, alcanza y sobra.

Medidas de ahorro que ha debido tomar el gobierno y no ha tomado.

Todo el que gana más de $3 mil debe, como medida y no como sugerencia, aportar algo. Y eliminar los gastos de representación, dietas y viáticos.

¿Quién tendría interés de sembrar las protestas que no son genuinas?

Los que promueven la moratoria en coordinación con el “no culpable”.

¿Qué hay detrás de las moratorias?

Populismo, decir lo que el pueblo quiere escuchar para poder luego reelegirse.

Usted dirigió el Seguro Social. ¿En qué acabará el Seguro con la moratoria, si ya venía en picada?

Es de los temas más candentes que tendremos pronto. Las recaudaciones ya están hechas trizas. Eso podría colapsar.

¿Qué pasaría si los bancos quebraran?

Es mi preocupación con esa moratoria irresponsable. Eso tirará al traste nuestro centro bancario internacional.

La luna de miel de Ricardo Martinelli con el PRD, ¿ya se acabó?

Eso fue una estrategia de él pensando en su futuro judicial y político.

¿Por qué ya les da plomo? ¿Qué pasó?

Que ya ve su futuro negro. Y el momento político le permite ganar gracia y hacer travesuras.

¿Qué travesuras?

El apoyo a Bolota [el diputado Jairo Salazar] con sus abogados.

¿Qué representa Bolota para él?

La oportunidad de lo que siempre quiere: hacerle daño al PRD. Lo mismo que representó Mario Miller. Tuvo problemas con el PRD y allá fue a parar.

Y, ¿qué representa Zulay Rodríguez para él?

Lo mismo. La política para él son votos, no ideas, y el discurso de ellos dos es populista y atrae votos.

¿Martinelli y Zulay para 2024?

Espero que no les resulte, pero parece ser la idea.

Zulay y Bolota: ¿siguen siendo PRD o ya son martinellistas no oficiales?

Quieren reelegirse. Eso los hace convertirse en lo que haya que convertirse.

¿Qué otros diputados están contra el Ejecutivo?

Crispiano [Adames] y [Raúl] Pineda. Aflojan y aprietan.

¿El resto son sumisos?

No me los dañes, ja, ja.

Cuando el PRD gobierna, ¿a qué gente le va mejor?

Este no es el PRD que nosotros creamos. Antes había ideales y se tenía claro para quién se gobernaba. El de ahora está dominado por los intereses de los diputados. Todo se reduce al “qué hay pa’ mí”.

¿Quién está alineando a los diputados del PRD: el Ejecutivo o...?

El Ejecutivo no ha podido alinearlos y Martinelli tiene fichas, pero todavía no ha penetrado la bancada per se.

¿Qué le parece el manejo que ha tenido el Ejecutivo con el Legislativo?

Siempre ha habido en los gobiernos gente que se encarga, en nombre del presidente, de “coordinar” con los diputados, pero siempre habían sido personas con mucha experiencia. Los de ahora no la tienen y eso, mezclado con los intereses de los diputados y su ambición de reelección, no da el mejor resultado.

¿Quiénes son los de ahora?

Entre ellos está Chechito Carrizo.

El rifirrafe en la bancada lo motiva...

Intereses particulares. Partidas, nombramientos y cosas que no conocemos.

¿Cómo el PRD negocia la agresión a una mujer por parte de un diputado?

Sí, ellos están tratando de negociar eso. Y eso es innegociable.

¿Ese caso terminará en algo?

La presión de los diputados va a ser fuerte para que no termine en nada.

El procurador Ulloa. ¿Independiente o silenciado por el yugo martinellista?

No sé qué pasa con él, pero no lo escucho ni lo siento. Y debería.

¿Cómo terminará el caso pinchazos?

Aló, procurador. Ya se abrieron todas las vías para que eso se aclare. Está a prueba su voluntad. Este caso, igual que FCC, Caja de Ahorros y New Business y Odebrecht. Lo que se robaron nos está haciendo una falta enorme.

¿Está de acuerdo en que ahora pidan donaciones ciudadanas para costear la ayuda solidaria?

Eso le va a las oenegé, no al gobierno que ya cobra impuestos.

Contralor: ¿Alineado con el PRD, con el país o con él mismo?

En esta fase, con el país. En unos años, con sus aspiraciones políticas.

Dice el PRD que ellos están vigilantes ahora como también lo estuvieron en los últimos 10 años. ¿Lo estuvieron?

No. El PRD perdió su norte desde el 2014. No ha fiscalizado ni propuesto ideas en beneficio de las mayorías. Con Martinelli hubo casi 20 diputados que saltaron a CD, y con [Juan Carlos] Varela hicieron el pacto de gobernabilidad.

¿Con quién está Pedro Miguel González?

Con Pedro Miguel.

Su lectura de Yanibel Ábrego.

Representante del “nuevo estilo” de hacer política. Estar aquí, estar allá y acullá.

Bolota.

Una de las máximas expresiones de la falta de preparación.

Zulay.

La típica populista.

Kayra Harding.

Muy novata.

Raúl Pineda.

Astuto.

Leandro Ávila.

Con falta de definición.

Crispiano Adames.

Astuto como Pineda.

Marcos Castillero.

Presidencia sin transparencia.

¿Se reelige o no?

Según lo que oigo, sí.

Roberto Ábrego al Canal. ¿Por qué?

Una negociación para que no aspire a la presidencia de la Asamblea. Pero no debió aceptarlo porque no tiene el perfil. Como muchos otros que están ahí.

¿Qué opina de que el PRD sea el único partido grande que no haya sugerido usar su subsidio para la crisis?

Están equivocados. Deben ajustar el bolsillo igual que todo el mundo. Más si este año no habrá política.

¿Qué curva es más difícil de aplanar: la del virus, la corrupción o la indiferencia?

La corrupción ha sobrevivido muchas pandemias. Y sobrevivirá otras más.