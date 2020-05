‘La cuarentena es arbitraria; ya no se justifica’

Knockout

¿Por qué la curva de nuevos contagios y muertes no baja, pese a una cuarentena tan severa?

No está claro, porque no nos dan una explicación. Probablemente sea porque el número de pruebas que se hace es insuficiente y está solo dirigida a sintomáticos, y no sabemos qué tanto seguimiento le dan a los contactos de los positivos.

Empecemos con las pruebas. ¿A quién se le debería estar haciendo?

A la mayor cantidad de gente posible. Mientras no identifiquemos a los asintomáticos infectados, esto continuará así.

Las autoridades alegan que no las hacen a asintomáticos, porque muchos salen negativos pues el virus no ha incubado, y al recibir el resultado, siguen exponiéndose y exponiendo...

Sí, pero hay muchos asintomáticos que salen positivos. No podemos no hacer esto porque hay algunos falsos negativos. Necesitan recoger la mayor cantidad de positivos.

¿Hay pruebas suficientes para eso?

Debería haberlas. La tecnología está y la plata también. En vez de gastar millones en un hospital modular, en esto es lo que deberían invertir.

¿Cuántas pruebas se deberían estar haciendo diariamente en Panamá?

Ese es el tipo de información que ellos pueden calcular y han debido decirnos: su meta en pruebas, no solo decir cuántas hicieron en el día.

¿A quiénes se le debería hacer las pruebas de anticuerpos?

Eso también debería ser masivo. A nivel individual, se sabrá si se tuvo o no. Y a nivel de autoridad, se darán cuenta del número real de infectados. Pero deberían decir qué prueba están usando, para saber si es de alta calidad o tiene muchos falsos negativos. Falta mucha información.

¿Qué tan cerca estamos de llegar a la inmunidad de rebaño?

Lejísimo. Otra información que nos deberían dar, y no lo hacen.

¿Hay algo en las cifras que se publican que no le cuadra? ¿Qué le falta saber?

La distribución de muertes y casos por edad. Empezaron dándolo y luego dejaron de hacerlo. Era la única manera de ver las correlaciones y los riesgos. Pero sobre todo, me queda la duda: si las cifras no bajan, ¿de qué ha servido la cuarentena?

Índice de muertes por millón de habitantes. ¿Por qué estamos más alto que en el resto de la región?

No tengo explicación. No creo que estén manipulando los datos ni en Costa Rica ni en Colombia. Mientras el número de casos no baje aquí, el número de muertes no va a bajar. Y mientras no se masifiquen las pruebas y se siga hasta al último contacto, los casos no van a bajar.

Modelos y proyecciones, ¿por qué se alejan tanto de la realidad?

Al final los modelos terminan siendo o falsos o estimaciones muy groseras, porque empiezan sin saber nada de lo que pasará con la pandemia. Es muy ambiguo.

Cosas que aún no sabemos del virus.

Por qué afecta con mayor ferocidad a los adultos mayores y por qué unos se quedan felices en su casa viendo televisión y otros se mueren en cinco días.

¿Qué pasó con la teoría de que el calor mataba el virus?

Panamá es la mejor prueba de que era falso. Igual que empujar la hidroxicloroquina como tratamiento. No se ha probado ni que es preventivo ni que es curativo.

Usted está pendiente de los índices de otros países. ¿Con cuáles nos comparamos?

Deberíamos compararnos con Chile: hace muchas más pruebas por millón de habitantes y tiene muchos menos casos.

¿Por qué?

Mejor cuarentena, más pruebas y mejor seguimiento a contactos de positivos.

Y, ¿qué estamos haciendo diferente a Costa Rica, que al parecer le está yendo mejor?

Ellos hacen menos pruebas, pero su seguimiento a los casos es mucho más riguroso. Cuidan que no salgan los positivos de sus casas y que se aíslen de verdad.

Usted habló del hospital modular.

Debieron convertir espacios existentes. Los centros de convenciones se han usado en muchos lados. Eso hubiera costado mucho menos y eso sí puede cumplir con las especificaciones sanitarias. Hasta Johns Hopkins y la Universidad de Maryland lo hicieron en el centro de convenciones de Baltimore.

Si la gente está cumpliendo con las normas, como dice Rosario Turner, ¿por qué seguimos encerrados?

Eso es arbitrario y se justificaba al principio, ya no. Y no nos lo explican. ¿Por qué a todo el mundo se le aplica la misma cuarentena? Debe aplicarse a personas mayores y con condiciones médicas, pero ir abriendo la medida para los demás.

Y quizá abrir en los lugares donde menos casos hay…

Sí. Debe ir por edad y por densidad de casos. ¿Cómo van a trancar el país entero si los casos están en dos lugares?

Si ya hay casos del otro lado, ¿para qué sirve un cerco?

Buena pregunta. De nada, si ya hay transmisión comunitaria del otro lado...

¿Qué puede generar dejarnos encerrados más tiempo?

La gente está perdiendo el miedo y se está desesperando. Esto nos va a llevar a la ruina económica del país.

Se tiene que escoger entre salud pública y economía. ¿Cierto o falso?

Una falacia. Deben desarrollarse a la vez. Las reglas de apertura aquí no tienen una explicación científica clara. Y el detalle de la apertura no ha sido consultado.

¿Qué detalle?

Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre dejar entrar gente al supermercado y no a las ferreterías? ¿Cuál es la diferencia? Explícame. ¿Por qué limitan los colaboradores, sin considerar el tamaño del lugar? ¿Eso a quién se lo consultaron? A nosotros en la clínica nos exigieron tener un comité de salud, pero nunca dijeron cómo debe hacerse, cuáles son las funciones, si nos van a pedir un reporte, si solo nos van a preguntar o qué. ¿Eso va a tener las mismas reglas en una clínica que en una ferretería? Las reglas no están ni claras ni consultadas.

¿Qué será clave para la contención durante el desconfinamiento?

Mantener la limpieza de las manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento.

Si no te tocas la cara y te lavas las manos, ¿estás a salvo?

No, porque si estás al frente de un infectado te podrán llegar partículas.

Ejercicios con tapaboca, dentro de un kilómetro de la casa, a la hora de la cédula. ¿Le hace sentido?

Ninguno. No me haría bien salir a mediodía, que es cuando me toca. ¿Por qué no habilitar de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.? ¿Por qué un día sí y un día no, y no todos los días? ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo van a comprobar que sea al lado de la casa? Es ridículo; es un estado policiaco.

Y, ¿la mascarilla?

Sí la utilizaría.

Usted es cardiólogo. ¿Cuán alto ha sido el costo para los pacientes cardíacos, con presión alta y demás, tras 60 días sin poder hacer ejercicios?

Ese costo lo vamos a saber cuando calculemos el exceso de muertes este año comparado con el número de muertes usuales. Cuando veas ese pico, allá adentro no solo verás a la Covid, sino también a los que no se pudieron ir a atender. Muy pocos han podido ir a las citas de control. El precio que estamos pagando es alto.

Poder salir con un solo niño a máximo un kilómetro de casa. ¿Hace sentido?

No. ¿De dónde proviene la lógica de eso? De nuevo, la falta de explicación. ¿Dónde se ha demostrado que si saco a tres hijos habrá mayor transmisión? ¿Quién dijo que si los saco a 2 kilómetros habrá más infección que en el kilómetro?

Ley seca. ¿Usted la hubiera puesto?

No. No le he visto ninguna utilidad.

¿Por qué no lo llamaron para ayudar, siendo experto en salud pública?

No sé. Pero igual no quiero.

¿Se siente regañado o al panameño hay que hablarle así?

Regañado. Y en estas cosas no se debe regañar, sino convencer. Tratar a la gente como chiquillos colma.

Las autoridades de salud, ¿están a la altura de las circunstancias?

La primera parte la hicieron bien. En esta parte tengo cuestionamientos.

Turner y su conferencia justificando las compras. ¿Qué lectura tiene?

Injustificable.

Ventiladores. Su lectura.

Sobreestimación. No solo estaban inflando groseramente el precio sino también la necesidad.

¿Los insumos médicos los debería comprar Presidencia o la entidad técnica que los necesite?

La entidad que los necesita.

Y, ¿el Seguro Social? Su lectura.

El mayor escándalo es la nula transparencia en sus estados financieros.

Su mensaje a los antivacunas.

Son unos locos dañinos.

Médicos extranjeros. ¿No hizo falta o no quisieron contratarlos?

Yo estoy a favor de contratar extranjeros, pero a decir verdad, no se necesitó.

¿Cree que los chinos han dicho toda la verdad?

Demoraron demasiado en informar la transmisión comunitaria y por eso los países no tomaron medidas a tiempo.

¿Qué no vamos a ver este año?

La desaparición del virus y probablemente no veremos la vacuna en Panamá.

El virus no se irá, pero, ¿cuánto se mitigará con la vacuna y medicinas?

Una gran parte, pero sería una lástima que abandonáramos las medidas de higiene, porque hay otras infecciones.

¿Cuándo nos ve a todos en la calle sin restricciones, nuevamente?

En el 2022.

Si todos los países no toman las mismas medidas a tiempo, ¿habría manera de evitar el rebrote?

No habría manera.

Usted estudió lo que ahora nos está pasando. ¿Eso le da más o menos incertidumbre que si no supiera?

Más, porque sé que hay otros microorganismos en línea para asaltar en un futuro a la humanidad.

Históricamente ha habido una pugna entre el Seguro Social y el Minsa. ¿Cree que habrá armonía y unificación después de esto?

Con las mismas figuras, lo dudo.

¿Cree que después de esto se entenderá la importancia de la ciencia, o la conciencia será temporal?

Eso es temporal. A la hora de los presupuestos seguiremos en la última fila del bus. Después de este choque desastroso, lo mínimo que deberían es tener laboratorios de salud pública de primer mundo. Pero esta conciencia es temporal. Es como “más nunca me tomo un trago”.