Solís entra a la Contraloría, con el reto de las planillas de la Asamblea Nacional

Independencia a prueba

Desde hoy, jueves 2 de enero, Gerardo Solís, abogado de 56 años de edad, toma las riendas de la Contraloría General de la República, institución que en los últimos cinco años estuvo en manos de Federico Humbert. La Ley 32 de noviembre de 1984 le atribuye 15 funciones a esa entidad, entre ellas, una bien amplia: la de fiscalizar, controlar y regular todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos.

Desafíos

Solís, electo unánimemente por una Asamblea Nacional controlada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) –agrupación política en la que ha militado–, llega al puesto con varios desafíos importantes: ponerle la lupa a las planillas, contratos y donaciones del Legislativo, órgano que ha estado envuelto en escándalos por el manejo secreto de sus fondos, “botellas” y decenas de millones de dólares en donaciones que no habrían llegado a los supuestos beneficiarios.

Las auditorías

Deberá “llevar a cabo las auditorías en la Asamblea Nacional, que no pudo lograr su antecesor”, afirma el abogado Ernesto Cedeño, quien añade que Solís tiene el deber de “controlar con valentía los actos de manejo del poder Ejecutivo”.

El expresidente del PRD, Francisco Pachi Sánchez Cárdenas, afirma que Solís deberá tener “la entereza” para enfrentar la corrupción pasada, la presente y la que se originará en la casa de quienes lo nombraron, es decir, la Asamblea Nacional.

A juicio de Pachi Cárdenas, el Legislativo “tiene poca capacidad y voluntad para enderezar su histórico y proclive proceder”.

El Ministerio Público

Cedeño y Sánchez Cárdenas coinciden en que Solís también tendrá que ser parte del engranaje de la lucha contra la corrupción.

“Es el primer eslabón [el contralor] de los desmanes que se originan en todas las instituciones del Estado”, afirma Sánchez Cárdenas.

Cedeño recuerda que colaborar eficazmente con el Ministerio Público en las auditorías forenses que solicite, para que no se caigan los casos, es un aspecto clave.

De hecho, el nuevo procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, espera trabajar coordinadamente con Solís, porque en materia de los delitos contra la administración pública que podría investigar, las auditorías que prepara la Contraloría le ayudarán a establecer la existencia del hecho del delito. “Creo que, en este sentido, la Contraloría tiene un compromiso grande”, asegura.

El 2020 ya está aquí y deseo lo mejor para ustedes. Iniciamos una gran tarea en @ContraloriaPma y me acompaña un equipo completo y preparado para afrontar este maravilloso reto. #Feliz2020 — Gerardo Solís (@GerardoFSolis) January 1, 2020

La política

Solís fue ratificado el 13 de agosto de 2019, con el voto de 68 de los 71 diputados. Fue una elección sin sobresaltos, y sin gritos en el pleno. La Asamblea controlada por el oficialismo le dio la bendición sin objeciones. Ese día, Ricardo Torres, jefe de bancada del PRD, sustentó su postulación. En casi 8 minutos enumeró sus estudios, alabó su experiencia laboral, y exaltó su origen perredé. “Ha sido y es miembro de nuestro partido”, recordó.

Solís se reinscribió en el PRD el 11 de marzo de 2015, apenas meses después de que en calidad de “independiente” acompañara a Juan Carlos Navarro como candidato a vicepresidente, en la elección presidencial de mayo de 2014. Perdieron. El día de la inscripción, que coincidió con el aniversario de fundación del PRD, le acompañaron su padrino político, el expresidente de la República Ernesto Toro Pérez Balladares; el diputado y actual presidente del PRD, Benicio Robinson, y el representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera.

Diputados del propio PRD afirman que fue Robinson quien cabildeó los votos para que Solís fuera electo contralor sin ningún trauma. Por eso, miembros de organizaciones de la sociedad civil y de círculos políticos, insisten en que la Contraloría pondrá a prueba su independencia desde hoy.

En el discurso que emitió en la Asamblea cuando fue ratificado prometió que hará las auditorías que se tengan que hacer, y que respetará la independencia de los poderes. “Entiendo que me han nombrado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sé que no es un cheque en blanco. Aspiro a que no haya dudas al respecto, tanto dentro como fuera de la institución”, aseguró.

Veo junto al nuevo Contralor a la hermana de la Dip. Rodríguez, y a la hermana del Presidente de la Asamblea. Yo no puedo dudar de la capacidad profesional, pero espero esta Contraloría juegue su rol y que sin política, cuide el dinero todos los panameños y fiscalice la Asamblea. pic.twitter.com/NrCBaHxIy6 — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 31, 2019

La del Palacio Justo Arosemena fue su última intervención pública. Desde entonces, el otrora mediático Solís ha optado por mantener un bajo perfil, lejos del foco de la prensa. No obstante, silenciosamente se ha estado reuniendo con gremios y otras agrupaciones.

Ayer, primer día de 2020, reapareció en las redes sociales. “El 2020 ya está aquí y deseo lo mejor para ustedes. Iniciamos una gran tarea en @ContraloriaPma y me acompaña un equipo completo y preparado para afrontar este maravilloso reto. #Feliz2020”, escribió en Twitter.

El pasado 30 de diciembre, la Contraloría distribuyó unas fotos y un video en los que se le ve recorriendo las instalaciones de la institución, junto a Humbert. Precisamente, una de esas imágenes llamó la atención del diputado independiente Juan Diego Vásquez, y así lo manifestó por Twitter: “Veo junto al nuevo Contralor a la hermana de la Dip. Rodríguez, y a la hermana del Presidente de la Asamblea. Yo no puedo dudar de la capacidad profesional, pero espero esta Contraloría juegue su rol y que sin política, cuide el dinero todos los panameños y fiscalice la Asamblea”.

Se refería a Rocío Rodríguez, hermana de la diputada perredista Zulay Rodríguez, y a María Guadalupe Castillero, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, también del PRD.