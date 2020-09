‘La Prensa’ pide disculpas y aclara noticia del pasado lunes

La Prensa desea aclarar a sus lectores, así como pedir disculpas a la empresa Meditech International, por errores cometidos en la noticia publicada el pasado lunes, bajo el título “85% de fondos asignados a la CSS son para un contratista”, en la que se informó de adjudicaciones a su favor por $63 millones, cuando en realidad fueron $8.3 millones.

‘La Prensa’ hace la siguiente aclaración importante

En aras de aclarar una noticia publicada el pasado lunes 14 de septiembre en la portada, bajo el título: “85% de fondos asignados a la CSS son para un contratista”, La Prensa desea clarificar lo siguiente:

1.- La investigación de La Prensa se sustentó en un documento que aparecía en su momento en Panamá Compra que no detallaba el listado final de las empresas a las que el Estado le hizo compras de insumos médicos. Debido a que no se revelaba este dato, este medio solicitó a la Caja de Seguro Social (CSS), el pasado 9 de julio, esta información, amparada en la Ley de Transparencia. Tras insistentes solicitudes, una respuesta –incompleta– llegó el 3 de agosto pasado. La información solicitada: listado de empresas beneficiadas, insumos adquiridos, montos asignados y entidades de salud beneficiadas no fueron revelados.

2.- Ante esta falta de transparencia de las autoridades, La Prensa entrevistó a la gerente y al dueño de la empresa Meditech International, Erica de Fun y Javier Jelenszky, respectivamente, sobre la adjudicación de varios rubros de insumos médicos solicitados por las autoridades de Salud. La Prensa les preguntó sobre las importaciones de estos productos, que no aparecían registrados en la Autoridad de Aduanas. Sin embargo, La Prensa no preguntó sobre el monto de las adjudicaciones que recibió la empresa, asumiendo que el Estado le compraría los productos con base en su cotización, que contenía las cantidades solicitadas por la mesa conjunta de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

3.- El informe final de compra de insumos médicos aparecido ahora en Panamá Compra indica que la mesa Covid-19 solicitó 2 millones 625 mil batas para uso general no estéril, y de esta cantidad, a Meditech se le comprarían 80 mil, a un costo de $8.06 cada una. Igualmente, se solicitó 1 millón 440 mil overoles, de los cuales, la empresa se comprometió a entregar 291 mil 500, a $20.80 la unidad. También se pidió 1 millón 350 mil mascarillas sin visor KN95, y Meditech vendió 400 mil, a razón de 46 centésimos cada una. El último rubro fueron las mascarillas de tres pliegues. La mesa Covid-19 pidió 9.4 millones de unidades, y Meditech vendió 3 millones 405 mil 800 unidades, a razón de 43 centésimos la unidad. La venta de Meditech en estos cuatro rubros totaliza $8.3 millones, luego de que la mesa conjunta pidiera un ajuste de precios en la mayoría de los insumos ofertados.

4.- En consecuencia, y teniendo ahora a mano la información oficial, a la empresa Meditech International le fueron adjudicadas compras de cuatro rubros específicos, descritos en líneas anteriores, por un total de $8 millones 356 mil 494, divididos así: $6 millones 509 mil 300 en ventas para la CSS, y 1 millón 847 mil 194 para la compra de insumos para el Minsa. Por lo tanto, constituyó un error de interpretación haber considerado la cotización hecha por la empresa como sus ventas finales a la CSS y al Minsa por un monto de $61.3 millones, tal como este medio publicó el pasado lunes 14 de septiembre.

5.- La Prensa lamenta profundamente los errores cometidos y pide disculpas a la empresa Meditech International y a nuestros lectores. Paralelamente, este medio procederá a publicar esta aclaración en nuestra edición impresa y adjuntar este texto a la noticia publicada en nuestra edición digital.