La Presidencia adjudica contratos para alquilar 144 camionetas 4x4

FONDOS PÚBLICOS

A través de una resolución del pasado 26 de noviembre, el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo; y su viceministro Carlos García adjudicaron dos contratos relacionados con el proceso de alquiler de vehículos que usarán funcionarios de esa cartera.

Las compañías beneficiadas son Panamá Car Rental S.A. e Inter Marketing. La primera arrendará 100 camionetas todo terreno a $5.1 millones, y la segunda alquilará otras 44 camionetas 4x4 en $1.5 millón. En total, son 144 “todo terreno” en $6.6 millones.

La resolución 91, además, declaró desiertos los renglones [cinco en total] correspondientes a los sedanes, carros tipo SUV, pick up y buses, entre otros. Sin embargo, el documento ordenó un nuevo acto público.

No quedó claro, empero, si esa convocatoria será para arrendar los carros referentes a los renglones que quedaron desiertos: 36 SUV, 38 sedanes, 12 pick up doble cabina, 15 buses tipo comercial y 6 paneles, o si se van a agregar más. Ayer, a las 4:30 p.m., el nuevo acto aún no estaba publicado.

En principio, el acto público vía licitación fue diseñado para arrendar 251 carros, cuyo costo sobrepasaba los $10 millones. Pero la comisión verificadora del proceso recomendó adjudicar solo 2 de los 7 renglones del proceso [los 144 “todo terreno”] y declarar desierto el resto.

Este gasto ha sido cuestionado, sobretodo, debido a la crisis económica que se vive en el país como consecuencia de la pandemia.