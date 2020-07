La SPIA advierte de ‘infracciones penales’; Sabonge confirma que no tiene idoneidad

Todo aquel que anteponga los títulos de ingeniero, arquitecto o técnico “sin contar con la idoneidad respectiva”, comete “infracciones” a la ley que regula el ejercicio legal de estas profesiones, tipificadas en el Código Penal como “delitos dolosos”, advirtió el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), el ingeniero Marcos Murillo.

El pronunciamiento de la SPIA surge luego de que una investigación de La Prensa reveló que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, firma documentos oficiales anteponiendo a su nombre la abreviatura “Ing.”, correspondiente al título de ingeniero, a pesar de no tener la idoneidad para el ejercicio de la profesión en Panamá.

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), presidida por Murillo, confirmó a este medio que “no tenemos constancia en el registro oficial de la JTIA que el señor Rafael José Sabonge Vilar…. cuente con idoneidad de ingeniero para ejercer en la República de Panamá”.

A través de un comunicado, Murillo indicó que las denominaciones de “ingeniero y arquitecto quedan reservadas exclusivamente” para estos profesionales, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 257 de 1965, que regula la Ley 15 de 1959.

Destacó que ese gremio se mantendrá “pendiente al cumplimiento de nuestra legislación, así como promover la defensa y respeto que merecen todos los títulos universitarios expedidos por las universidades del país” y del “uso correcto” del título reservado exclusivamente para “los profesionales con idoneidad” que expida la JTIA. El comunicado no indica si la JTIA o la SPIA tomarán acciones en este caso.

A su turno, el ministro Sabonge confirmó a La Prensa que no cuenta con la idoneidad para ejercer la profesión de ingeniero en Panamá.

“En el año 2008, inicié los trámites para obtener la idoneidad para ejercer dentro de mi país, trámites que no culminé”, afirmó Sabonge a través de una nota.

A juicio de Sabonge “no he incurrido en violación a la ley, pues no he ejercido la profesión de ingeniero civil, a pesar de contar con todos los conocimientos sobre la materia y el título que los avala”.

Sobre la posición de gerente de proyecto en la construcción de la actual sede del Tribunal Electoral, dijo que “la descripción del cargo requería la licenciatura, más [sic] no la idoneidad de ingeniero”. Sin embargo, este cargo también está regulado y se exige la idoneidad.

Sabonge dijo que el puesto de ministro de Obras Públicas exige su firma, pero no se requiere “ostentar la idoneidad de ingeniero”. Aún así, las notas oficiales que firma llevan la abreviatura de ingeniero junto a su nombre.