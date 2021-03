La variante brasileña es dos veces más contagiosa

Ciencia

La comunidad científica y autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en alerta ante la detección en Panamá de la variante brasileña conocida como P.1, ya que es de 1.4 a 2.2 veces más transmisible que las variantes originales del virus SARS- CoV-2.

Además, puede causar enfermedad severa y letalidad en personas jóvenes, informó ayer el Minsa.

Con respecto a la vacuna y esta variante, los científicos plantean que los datos disponibles de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que se aplica en el país, indican que ésta neutraliza y protegería ante el nuevo linaje.

¿Qué se conoce hasta ahora de la variante brasileña ?

El primer caso de la enfermedad Covid-19 en Panamá con el linaje o variante P.1 del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que se desarrolló probablemente en diciembre pasado en el corazón de la Amazonía brasileña –Manaos– despertó la preocupación de la comunidad científica de Panamá.

¿La razón de la alarma? Es que este linaje tiene mayor transmisión, patogenicidad (capacidad de producir la enfermedad), así como la habilidad de escapar de los anticuerpos neutralizadores inducidos por la infección natural o una vacuna.

La presencia de la variante fue confirmada por un equipo de científicos del Departamento de Virología y Biotecnología y el Departamento de Genómica y Proteómica del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), luego de la secuenciación del genoma completo y análisis de la evolución del virus.

Jean Paul Carrera, epidemiólogo y virólogo del Gorgas, especificó que el linaje P.1 es de 1.4 a 2.2 veces más transmisible que las variantes originales del virus.

Además, sostuvo que los datos científicos indican que la variante P.1 tiene la característica de que puede evadir la respuesta inmune generada por las variantes originales en un porcentaje que va del 25% al 61%.

Otro aspecto que inquieta es la presencia de tres mutaciones en el dominio de unión a receptor de la proteína Spike (K417T, E484K y N501Y), así como el aumento de reinfecciones en el lugar donde se sospecha que se originó esta variante, señaló Alexander Martínez , jefe del Departamento de Genómica y Proteómica del Icges.

Este linaje ha sido reportado por 36 países y secuenciado en 28 naciones, la mayoría en Brasil e Italia, indica la página cov-lineages.org (ver mapa).

Sin embargo, los científicos panameños plantean que más países deben tener presente la variante P.1.

Los científicos en Brasil han realizado 407 secuenciaciones del genoma para conocer más sobre este nuevo linaje del virus. Brasil registra un ascenso imparable de contagios y fallecimientos a consecuencia de la Covid-19. Solo el pasado sábado, confirmó la muerte de 3 mil 438 personas.

Los datos oficiales del país suramericano detallan, asimismo, que entre el 1 y el 26 de marzo murieron 6 mil 685 personas cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años, es decir, la población joven, que usualmente es la que menos se ha visto afectada por el virus.

Medidas ante la P.1

Con la confirmación de la presencia en Panamá de este linaje y para evitar su propagación, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) solo permitirán el ingreso al país desde Suramérica a panameños y extranjeros residentes.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, precisó que la medida entrará en vigencia a partir de la medianoche del 31 de marzo.

Sucre detalló que quienes provengan de países suramericanos deberán hacerse una prueba antígeno o PCR apenas arriben al territorio nacional.

La decisión obedece a que países como Perú y Chile reportan una fuerte alza en los contagios durante las últimas semanas, pese a que este último avanza a buen ritmo en su proceso de vacunación.

Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas de Covid-19 y secretario Nacional de Ciencia , Tecnología e Innovación, explicó que la variante identificada originalmente en Brasil es una de las menos caracterizadas, pero comparte algunas mutaciones con la sudafricana, por lo que hace considerar a la comunicad científica la posibilidad de que comparta igual comportamiento epidemiológico.

Recomendó que como país lo más importante es intentar contener o retrasar la entrada de las variantes y que la población siga aplicando diariamente las medidas de bioseguridad.

El científico subrayó que no hay prueba 100% sensible o específica y que las personas pueden llegar al país con una prueba negativa, pero incubando el virus.

Por ello, a la prueba negativa que la persona debe traer se le debe agregar una segunda prueba en el aeropuerto con la adecuada sensibilidad y especificidad.

Después de terminado el periodo de aislamiento, la persona debe realizarse una tercera prueba para confirmar que no presenta el virus.

Vacuna frente a la P.1

Los datos científicos sobre las vacunas frente a las variantes del virus se han logrado a través de estudios de laboratorio, en los que se realizaron neutralizaciones con suero de diferentes linajes .

En ese sentido, Ivonne Torres Atencio, científica y directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, indicó que los datos disponibles sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech (de ARN mensajero) indican que neutraliza y que protegería (ver gráfica).

Añadió que el problema principal que ha tenido Brasil es que las personas no aplican las medidas de bioseguridad como debe ser, utilizan medicamentos no aprobados, así como vacunas que no han mostrado ser tan efectivas neutralizando esta variante, por lo que puede originarse un escape en la respuesta inmunológica.

El primer caso con este linaje en el país fue confirmado en una mujer de 38 años de edad residente en Panamá.

La afectada llegó al país procedente de Suramérica con una prueba negativa de Covid-19, como exigen las normas panameñas, aunque durante el viaje ya presentaba molestias.

Dos días después de su arribo a Panamá, su condición clínica se agravó y por ello fue sometida a una prueba PCR, que dio positiva.