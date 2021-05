Las cuentas a medias de los hoteles hospitales y el Minsa

COVID-19

Pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) sigue usando el servicio de al menos cinco hoteles para atender a los pacientes contagiados con Covid-19 y albergar a las personas que vienen de Suramérica y deben cumplir cumplir cuarentena, en Panamá Compra hay poca información sobre los contratos que se han celebrado para ese propósito en 2021.

Hay documentos de 47 contratos celebrados en 2020 y solo uno en 2021.

Según lo que se ha hecho público hasta ahora, en total, el Minsa ha hecho transacciones con al menos 12 hoteles, por algo más de $3 millones.

Sin embargo, la relación entre el Minsa y los hoteles ha tenido sobresaltos, pues la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) se ha quejado del retraso en los pagos.

Recientemente, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que no puede decir hasta cuándo se usarán los hoteles hospitales, pues todo dependerá del comportamiento de la pandemia.

Actualmente, solo uno recibe pacientes con Covid-19; el resto hospeda a las personas que vienen de Suramérica.

Los hoteles solidarios, el plan B del Minsa

La crisis sanitaria por la Covid-19 obligó a las autoridades a apelar a la creatividad para albergar a los contagiados con el virus que no podían ser atendidos en hospitales por falta de camas, o a pacientes con síntomas leves que necesitaban estar aislados.

Una de esas estrategias fue contratar hoteles, que en la etapa más intensa de la pandemia tenían (o tienen) sus habitaciones sin turistas.

De acuerdo con Panamá Compra, el Ministerio de Salud (Minsa) ha celebrado al menos 48 contratos con 12 hoteles por $3 millones 15 mil. Casi todas esas transacciones se gestaron entre agosto y diciembre de 2020. Este año, solo se ha hecho público uno.

Recientemente, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que estos hoteles han sido una de las estrategias “clave” para el manejo de la pandemia. “No puedo decir hasta cuándo se usarán”, respondió Sucre cuando el diputado independiente Gabriel Silva le preguntó hasta cuándo contratarán a los hoteles. “Todo dependerá del comportamiento de la pandemia”, añadió.

Luis Carlos Moreno, director de planificación del Minsa, explicó que han desembolsado $3.9 millones en pago de “hoteles solidarios”. Esto indicaría que hay contratos que no han sido publicados. Los elegidos son: Dilido Panamá, Gran Hotel Nacional, Crowne Plaza, Ecoresort Vista Lago, Las Américas Golden Tower, Las Cumbres, Radisson Decapolis, Royal Decameron, Wyndham Panamá Albrook Mall, Novotel Panamá, Radisson Amador y Residencial Cervantes.

Han prestado servicios que van desde $90 mil 604, hasta $496 mil 453.

Según la directora nacional de provisiones del Minsa, Yelkis Gill, las Américas Golden Tower, en Paitilla, es el único que se está usando para alojar pacientes Covid-19 positivo, dado el comportamiento de la pandemia (casos en descenso). Hay registros de cuatro contratos para este hotel por un total de $427 mil, todos en 2020. Se desconocen los de 2021.

Otros cuatro hoteles, explicó, se usan para alojar a viajeros de Sudamérica que deben cumplir una cuarentena obligatoria: Gamboa, el Hotel Oriental (Dilido), Central Park y el Hotel Caribe. Del Gamboa no consta contrato en Panamá Compra.

En medio del pico epidemiológico de la pandemia, a inicios de enero de 2021, llegó a haber más de 720 personas hospedadas en hoteles. Gill mencionó que en 2020 tenían hasta 10 hoteles atendiendo a pacientes.

Los precios

Por ejemplo, Las Américas Golden Tower, que en su página web se describe como “un hotel de lujo cinco estrellas”, en septiembre presentó una propuesta de $15 por noche. Pero, lo que eleva los costos es el cobro que el Minsa debe pagar a estos locales por agua, energía eléctrica, internet, cable, gas y central telefónica. De los $99 mil 243 que cobró Las Américas Golden Tower, en septiembre, $31 mil 743 corresponden al pago de estos servicios.

En Panamá Compra no hay documentos relacionados con el servicio de comida que reciben los hospedados.

Pero, ¿cuáles son los criterios que usa el Minsa para elegir estos hospedajes?

Moreno explicó que se buscan hoteles que “puedan brindar las condiciones y aceptar la rigurosa estrategia que se plantea por parte del personal técnico”.

Por su parte, Gill aseguró que las contrataciones se hicieron a través “de un proceso administrativo”. Por la emergencia, el Minsa y otras entidades están autorizadas para contratar vía procedimiento excepcional.

Las quejas

La relación Minsa-hoteles ha tenido sus tropiezos. En enero pasado, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) emitió un comunicado, en el que se quejó de las millonarias cuentas que se les debía a los hoteles.

Armando Rodríguez, presidente de Apatel, dijo en ese momento que el gobierno había pagado lo correspondientes al año pasado.

De 2021, no dio una cifra pero manifestó que no se habían efectuado pagos. Este medio llamó ayer a Rodríguez para que hablara del tema, pero no respondió las llamadas.