Lasso toma posesión; promete democracia y libre comercio

POLÍTICA

“Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal”, dijo en el acto de investidura el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Durante la investidura en la sede del Parlamento, a la que asistieron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro; República Dominicana, Luis Abinader; y Haití, Jovenel Moise, así como del rey de España, Felipe VI, Lasso dijo que abrirá Ecuador al libre comercio mundial y ofreció recuperar el “alma democrática” del país tras 14 años de pugna en torno al exmandatario Rafael Correa.

Crisis por pandemia Líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Lasso hereda un país en crisis económica, social y sanitaria: Ecuador es la séptima nación de Latinoamérica con más casos de covid-19 (418 mil 851) y muertos (20 mil 193), según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.

Estados Unidos fue representado por su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien a su arribo a Quito el domingo expresó que elecciones libres como en las que Lasso fue designado constituyen un ejemplo para la democracia en la región.

Lasso, miembro del Opus Dei, añadió que su gobierno tiene la tarea de “crear una atmósfera positiva para el trabajo y el crecimiento”.

Con una aceptación del 60.5% de los ecuatorianos, el exbanquero llega al poder en su tercer intento desde 2013, tras derrotar en el balotaje al delfín del correísmo, el economista Andrés Arauz, por 4.72 puntos.

El mandatario dijo que buscará ingresar “en el menor tiempo posible” en la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) como “socio de pleno derecho”, y que abrirá Ecuador a tratados de libre comercio”.

Vestido con un traje oscuro y corbata azul claro, Lasso expresó que otros gobiernos ecuatorianos “en medio de tanta rencilla y lucha intestina cedieron a la peor de las debilidades políticas: la tentación autoritaria”.

“Iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país”, aseguró el exbanquero al afirmar que “se acabó la persecución política”, un mal que se le achaca al correísmo.

“Yo no he venido a saciar el odio de pocos, he venido a saciar el hambre de muchos”, señaló el nuevo gobernante de 65 años.