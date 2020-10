Leve disminución en los viáticos oficiales

FONDOS PÚBLICOS

Una leve disminución en el monto de los viáticos que reciben los funcionarios cuando viajan al exterior e interior del país, podría hacerse efectiva si el pleno legislativo acoge una de las siete modificaciones al proyecto de ley 362, que establece el presupuesto general del Estado para 2021.

La reducción del viático al exterior será de $100. Por ejemplo, si ministros, diputados y otros, viajan a Europa, ya no recibirán $700 por día, sino $600. El resto de los funcionarios no recibiría $600 diarios, sino $500. Para giras al interior, el viático de los ministros, diputados y otros altos funcionarios, se reduce de $125 a $100 diario; el resto, cobrará $75 en vez de $100.

Este es uno de los cambios al proyecto del presupuesto que propuso Benicio Robinson el pasado jueves, a petición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El independiente Gabriel Silva propuso que todos los funcionarios devolvieran los viáticos no utilizados, y que solo se viajara en clase económica. La propuesta fue rechazada.

El tema se discutió, pese a que en pandemia, el Ejecutivo suspendió todos los viajes al extranjero.

El presupuesto del Estado, como lo aprueba Robinson

Reducción en los pagos de viáticos al interior del país y el exterior; nuevas reglas para gestionar los cánones de arrendamiento en las oficinas públicas, y más control del Legislativo en los traslados de partidas del Ejecutivo. Esos son algunos de los temas que se incluyen en los cambios que hizo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al proyecto de ley 362, que dicta el presupuesto general del Estado para el año 2021.

El pasado jueves, en una sesión que duró dos horas, el diputado perredista Benicio Robinson, presidente de la comisión, propuso siete modificaciones al proyecto de ley 362, y todas fueron avaladas sin reparos, por sus colegas del Partido Revolucionarios Democrático, Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Lo aprobado

Se modificó el artículo 294 del proyecto 362, sobre la renovación del arrendamiento de las oficinas públicas, para que las entidades puedan alquilar sin pedir permiso al Consejo Económico, cuando el canon sea menor de $12.50 por metro cuadrado. Hoy día, el canon debe ser menor de $10 por metro cuadrado.

En busca de tener más control sobre la redistribución del presupuesto de las las instituciones (traslados de partidas), la comisión fijó un límite de tiempo para recibir la información de las entidades. Aprobó que ese documento debe ser enviado a la Asamblea de forma electrónica “dentro de los primeros 20 días del mes”.

Específicamente, se modificó el artículo 313, para incluir que la Comisión de Presupuesto “no tramitará traslado adicional a ninguna institución que incumpla con la rendición de respectivo informe”. Este es uno de los constantes reclamos de Robinson a los directores y ministros.

Viáticos, un pedido del MEF

A petición del Ministerio de Economía y Fianzas (MEF), pero con un artículo presentado por Robinson, la comisión legislativa modificó el monto de los viáticos a los que tienen derecho los funcionarios. Ahora, los servidores de alta jerarquía que viajen al interior recibirán $100 diarios y no $125, como está estipulado ahora. Los demás funcionarios recibirán $75 por día, y no $100, como en la actualidad.

El viático al extranjero disminuyó $100 diarios. Si los altos funcionarios viajan a Europa, Asia, África y Oceanía, recibirán $600 por día, y no $700. Si van a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, y Chile, el monto pasará de $600 a $500 diarios. La reducción también aplicará a funcionarios de menor jerarquía. Si viajan a Europa, Asia, África y Oceanía, el viático que antes era de $600 diarios, ahora será de $500. Además, se estableció que cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora o el anfitrión no cubran la totalidad de los gastos, recibirá el 25% del viático, y no el 50% actual.

Durante el debate, los diputados también modificaron el artículo 314 del proyecto 362, referente a las “limitaciones de los traslados de partida”. Sin embargo, pese a que se aprobó, se desconoce su contenido exacto, porque dicha modificación no fue leída.

El desplante a Silva

Antes de aprobar los cambios que presentó Robinson, la comisión rechazó nueve propuestas del diputado independiente Gabriel Silva. Algunas de ellas tenían que ver con los servicios especiales, por la que se rige la planilla 172 del Estado. Se buscaba que esa contratación fuese por un periodo de seis meses, y además que se hiciera pública.

Otra iniciativa de Silva planteaba que los funcionarios devolvieran al tesoro nacional los viáticos no utilizados. Se proponía también que el funcionario en misión oficial, viajará en “clase económica”, y el que quisiera viajar en una clase superior, tenía que pagar la diferencia de su propio pecunio. Además, que los servidores públicos que están en más de una junta directiva, solo cobraran la dieta correspondiente a aquella directiva que le represente mayor ingreso mensual.

Los cambios aprobados serán sometidos a segundo debate en el pleno de la Asamblea, el próximo lunes.

El presupuesto del próximo año asciende a $24 mil 192 millones 392 mil 971.