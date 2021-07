Lotería Nacional de Beneficencia explica aparente falta de transparencia

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) intenta justificarse. Afirma que la consulta que hizo a la Procuraduría de la Administración sobre las actas de su junta directiva pretendió despejar dudas respecto a si éstas tienen o no carácter confidencial y si su divulgación implica, o no, la comisión de un delito.

Quien salió al paso a la controversia fue el subsecretario general de la entidad, Javier Ábrego, y lo hizo ayer, un día después de que este diario informara la aparente pretensión de la institución de mantener bajo reserva las actas de la directiva, en especial la de la sesión de mayo pasado, en la que por más de seis horas fue entrevistada la directora de la entidad, Gloriela Del Río, sobre presuntas anomalías en la devolución de billetes y chances.

“Queremos aclarar a la ciudadanía que la consulta realizada a la Procuraduría de la Administración por parte de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad fue para cerciorarnos de que, en efecto, no había problema alguno en publicar el contenido del documento y que este no goza de algún carácter confidencial”, alegó Ábrego.

Afirmó que no tienen inconvenientes en publicar el contenido de las actas, pese a que hay pesquisas en curso, y “lo que menos queremos como administración es entorpecer dichas investigaciones”.

“Afortunadamente, ya la Contraloría General de la República ha certificado que no hubo fraude alguno relacionado con el tema y esperamos que las otras entidades que han investigado certifiquen lo mismo, porque, en efecto, no hubo fraude alguno”, agregó.

Ábrego reconoció que la ciudadanía está a la expectativa de que se publiquen las actas de la citada sesión de la directiva en mayo, y aseguró que la propia directora está interesada en ello.

“Nadie dentro de la administración ni ninguno de los miembros de la junta directiva se ha mostrado en contra de publicar el contenido del acta. Sería una falacia alegar eso. No obstante, la junta directiva de la Lotería no se ha reunido todavía para discutir y aprobar el acta de dicha reunión, de alrededor de seis horas, la cual contiene bastantes preguntas relacionadas con el tema. Sin esa discusión y aprobación del acta, el documento no puede publicarse. Estos son los protocolos a seguir con base en el reglamento interno de la directiva”, dijo.

Precisó que cuando los directivos discutan y aprueben el acta, se procederá a recolectar las firmas de todos los involucrados para que el documento quede en firme. Después, la Lotería publicará el documento en su web.

Los antecedentes

La consulta sobre el carácter “confidencial y de acceso restringido” de las actas de la junta directiva de la LNB fue remitida a la Procuraduría de la Administración en carta de la Oficina de Asesoría Legal, fechada el pasado 1 de junio, y firmada por el jefe de esa dependencia, Alejandro Arias.

La misiva fue enviada una semana después de que la junta directiva de la Lotería interrogara, a puertas cerradas y durante más de seis horas, a la directora Del Río sobre las denuncias de presunta corrupción.

Respecto a la consulta, el procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a Del Río –en carta del 18 de junio– que las actas de la directiva no son instrumentos clasificados como confidenciales o de acceso restringido, pero sí pudieran adoptar tal carácter si lo declara una autoridad competente, ateniéndose a la Ley de Trasparencia.

Luego del escándalo surgido en mayo pasado por presuntas irregularidades en el proceso de devolución de chances y billetes, y en los sorteos del Gordito del Zodiaco, la Fiscalía Anticorrupción informó que desde hacía dos meses investigaba tales hechos. Dicha pesquisa prosigue, confirmó ayer a este diario el Ministerio Público.