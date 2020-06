Los malabares del Gobierno para mantener la planilla

COVID-19

Al menos tres fórmulas ensaya la Dirección de la Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia para mantener en el sistema a los miles de funcionarios de la planilla estatal sin tener que despedirlos o reducir su jornada laboral, como ha ocurrido en el sector privado, debido la paralización de las actividades económicas por la pandemia de la Covid-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el retorno de los funcionarios debe ser de forma “gradual”. Pero no todos volverán a sus puestos físicamente. Algunos se acogerán a la modalidad de teletrabajo, disponibilidad inmediata y ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, explicó Osvaldo De La Guardia, director de la Carrera Administrativa.

Según De La Guardia, en su mayoría, los funcionarios están en teletrabajo y disponibilidad. Pero ahora se empieza a poner en marcha la de ausencia justificada y a incorporar en las diferentes modalidades a aquellos que no emigraron inmediatamente al teletrabajo.

También dejó claro que por sus responsabilidades varias entidades laboran con el 100% de su personal.

Los encargados de establecer en qué modalidad se incluirá a cada funcionario son los jefes de Recursos Humanos de las 83 instituciones del Estado. Con los departamentos de Recursos Humanos y los jefes inmediatos se analiza el perfil del funcionario, las funciones que desempeña y si se requiere su presencia física en en el lugar de trabajo.

La idea es cumplir con los protocolos de prevención y que se establezcan los planes del retorno. “No queremos arriesgar a los servidores públicos que estarán ingresando, ni a los ciudadanos que van a las instituciones buscando un servicio”, enfatizó.

El Decreto 644 de 29 de mayo, que adopta medidas para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención del coronavirus en el área gubernamental, además de indicar que el retorno debe ser de forma gradual, señala que el máximo de funcionario por entidad debe ser de 30%.

Dentro del 30% de los que retornarán a sus puestos “estarán los del comité de prevención de salud e higiene que debe tener cada entidad” en sus diferentes regionales. Ese grupo medirá el proceso de incorporación, siguiendo los protocolos y lineamiento del Minsa.

Las modalidades

Pero, ¿en base a qué se clasificará al personal en las diferentes modalidades? Por ejemplo, De La Guardia explicó que estarán en teletrabajo la mayoría de los jefes de departamento y aquellos funcionarios que cuenten con la disponibilidad del recurso tecnológico en sus hogares. Mientras que en disponibilidad inmediata, las ocho horas, aquellos cuyas funciones no requieren que se mantengan en la entidad y su labor sea específica.

A ese personal, manifestó, se le delegan funciones y, semanalmente, dependiendo de lo que hagan, tiene que hacer un informe. “Va a depender mucho de las funciones que se ejercen en cada institución. Lo ideal es teletrabajo, pero no todos tienen esa disponibilidad en los hogares o la institución de ponerlo en teletrabajo”. Si se requieren sus servicios tendría que cooperar.

En cuanto a la ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, explicó que esta modalidad, que también se usa en España, consiste en que el funcionario no ejerce funciones, porque las condiciones no lo permiten. Generalmente son personas en riesgo o que no cuentan con una computadora.

Una vez concluya el estado de emergencia sanitaria y el funcionario retorne a la institución, conjuntamente con su jefe inmediato y con el departamento de Recurso Humano, se establecerá el periodo cobrado y no trabajado, que debe reponer.

La Ley 76, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo, en febrero pasado, dio vida al teletrabajo en Panamá, y se basa en un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero la modalidades de disponibilidad y ausencia justificada es una instrucción que se le da al servidor público.

Por ahora, la Dirección de la Carrera Administrativa no cuenta con el registro de la cantidad que se encuentran en teletrabajo y en disponibilidad. Tampoco tiene claro cuántos tienen computadora o están en condición de riesgo.

“La próxima semana vamos a empezar el inventario, con más detenimiento se está clasificando al personal. Así que más adelante, con calma, vamos a hacer un inventario del recurso humano y bajo qué modalidad está. Incluso, estamos pensando en hacer estadísticas de cuántos servidores públicos han sido afectado por el Covid-19”, detalló.

Mantienen salario

Los 233 mil 218 funcionarios que actualmente se encuentra en la planilla estatal (con un costo anual de más de 4 mil millones de dólares) mantienen sus salarios intactos.

Esta decisión ha levantado algunos cuestionamientos, debido a que con la pandemia la recaudación de los ingresos del Estado disminuyó un 40%. Además, de que fue el Estado el que ordenó la paralización de actividades económicas en el sector privado para tratar de contener el virus.

De La Guardia justificó la decisión argumentando que no es que el servidor público no quiera ir a trabajar, sino que la emergencia sanitaria así lo ha impuesto.

“Lo que no queremos es que un retorno brusco de funcionarios haga revertir todas las medidas y volver a un estado de cuarentena y afectar la recuperación económica”, señala De La Guardia.

Dice que no se puede destituir funcionarios, porque ya de por sí la situación en el sector privado es difícil. “Eso sería un detonante en este país y creo que nadie quiere eso, ni se pudiese resistir”, precisó.

El presidente Cortizo también ha dicho que no pretenden destituir a nadie, pero ha pedido a los funcionarios más compromiso teniendo en cuenta lo que ocurre con el resto de la población.