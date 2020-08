Los Metro Bus permitirán más pasajeros: 45 por unidad

TRANSPORTE

A partir del lunes 24 de agosto, cuando la población podrá salir sin restricción de horario, en los días en que le corresponda según su género (las mujeres salen lunes, miércoles y viernes; los hombres, martes, jueves y sábados), las unidades de Metro Bus cargarán 45 pasajeros.

Así lo informó la empresa Mi Bus y detalló que será obligatorio que los usuarios utilicen la mascarilla y no hablen durante el trayecto. Los únicos asientos que no podrán utilizarse son los que están detrás del operador, que están marcados con una “X” roja.

La capacidad total de un Metro Bus es de 80 personas, pero desde marzo, cuando se detectó el primer caso de la Covid-19 en el país, solo se permitían 22 personas en los buses naranja y 26 en los azules.

Mi Bus también comunicó que el horario de operación para rutas troncales, complementarias y la de Corredor S420, de Pacora, se mantendrá de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 12:00 medianoche.

El resto de las rutas de corredores operarán de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., y luego se retomarán estos servicios de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. La empresa recomienda a los usuarios que, si deben salir de casa a realizar sus compras o diligencias, lo hagan en horas de menor circulación de personas y no en horas pico.