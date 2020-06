Magistrada de la Corte-IDH llama la atención sobre detenidos

Derechos humanos

La magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Flávia Piovesan de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un llamado a Panamá a atender las necesidades del sistema penitenciario para evitar que se profundice la pandemia de Covid-19.

Durante un conversatorio organizado por el Colegio Nacional de Abogados el pasado 18 de junio, la comisionada de la Corte-IDH dijo, vía Zoom, que los jueces deben considerar medidas distintas a la de detención preventiva para personas de avanzada edad y mujeres embarazadas.

La comisionada brasileña, con estudios de post-doctorado en Harvard Law School, Oxford University y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, opinó que los gobiernos y la administración de justicia no pueden olvidar durante esta pandemia dos derechos fundamentales: que los ciudadanos tengan acceso a la información y, por supuesto, a la salud colectiva.

Ya el Subcomité de la Organización de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura instó a todos los Estados, incluido Panamá, a reducir la cantidad de personas en centros detención y campamentos de refugiados “al nivel más bajo posible”.

Recientemente José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, pidió a las autoridades incluir a todos los detenidos, refugiados y migrantes en la respuesta nacional a la Covid-19, lo cual incluiría el acceso a medidas de prevención, detección y tratamiento.

Este medio consultó al Ministerio de Gobierno, que coordina la Dirección General Sistema Penitenciario. Respondieron a través de un comunicado que se han hecho pruebas a los privados de libertad, al igual que a policías y custodios.

En total 847 de los cerca de 18 mil detenidos han dado positivo de Covid-19, con un muerto.