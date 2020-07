Martinelli amenaza con ‘secuestrar la administración’ de Corprensa

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una vez más, Ricardo Martinelli se ensaña contra Corporación La Prensa S.A. (Corprensa), pero esta vez el expresidente tiene otra estrategia: amenazó con secuestrar “la administración” de La Prensa y Mi Diario.

“Le tengo más demandas, no solo yo, si no otros, pero ya la próxima mía secuestraré su administración, al medio Varelista que es la real extensión de la jaula de las locas. Soy su sola razón de ser y existir. Favor no se olviden de mi a diario. Sin mi no destilan odio. Que rico [sic]”, escribió Martinelli ayer en Twitter, quien ya ha presentado más de una docena de demandas contra los dos medios.

Múltiples voces cuestionaron la amenaza. “La insólita amenaza de secuestrar la administración de un medio de comunicación significa entrar a una zona inédita y peligrosa, que fijará un parteaguas y un precedente funesto que generará mala imagen para Panamá”, aseguró Guillermo Antonio Adames, expresidente del Forum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información.

Mientras que Edwin Cabrera, director de los servicios informativos de Radio Panamá, opinó que esto es una “desgracia” para el país. “Se atenta contra la libertad de expresión totalmente, porque los medios a los que él está vinculado publican lo que a él le da la gana, contra quien les da la gana, y nadie amenaza con demandarlos. Y no hago uso de su nombre, porque yo no le doy derecho a réplica”, sustentó.

La exprocuradora y también excandidata presidencial Ana Matilde Gómez rechazó cualquier amenaza a los medios de comunicación por las fuerzas de poder. “Está poniendo en vilo la libertad de expresión de toda la sociedad a la que sirve, porque los ciudadanos no tienen manera de informarse si no es por los medios escritos, hablados o tecnológicos. La comunicación hay que ejercerla con responsabilidad y respeto por la verdad, y ese debe ser su único límite”, dijo.

El excontralor Alvin Weeden indicó que se está violando “claras disposiciones constitucionales y el derecho a la libre expresión”.

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y excandidato presidencial, consideró que un secuestro administrativo sería “un total exabrupto” y un atentado a la libertad de expresión. “Igual lo diría si se tratara de un secuestro contra El Panamá América o La Estrella. No está bien y menos por causa de una demanda civil por daños y perjuicios. Abre una puerta muy peligrosa”, advirtió.