‘Martinelli tenía acceso al Ejecutivo’

¿A través de quién Martinelli llegó a acuerdos con algunos querellantes?

Alma Cortés y Carlos Carrillo nos abordaron y plantearon abrir la negociación.

¿Con quién se sentó usted?

Todos los querellantes designamos a Carlos Herrera Morán para que mediara.

Misma metodología que cuando él estaba preso en Estados Unidos.

Exacto. Él quiso llegar a un acuerdo con los querellantes para volver, porque tenía un cáncer terminal de próstata. Le pedimos la certificación y hasta ahí llegó.

¿Cuántas veces se reunió Herrera Morán con Cortés y Carrillo?

Dos.

Perfil Abogado, economista y exministro de Trabajo. Miembro del PRD desde su fundación y fue su secretario general.

¿Dónde?

En la oficina de Herrera Morán.

¿Qué ofrecieron?

Bicocas, porque el juicio no se suspende aunque llegue a acuerdos con los querellantes. Entonces, ¿para qué ofrecer algo que no le va a solucionar el problema?

Y, ¿qué gana llegando a esos acuerdos?

Bajar la presión quitando a personajes combativos que inciden en la opinión pública. Y cuando la gente le pone menos atención a la audiencia, él puede hacer sus movimientos con más facilidad.

¿A cambio de qué son los acuerdos?

Había que firmar un documento confidencial que obligaba a retirar la querella y no participar en nada del tema. Soltarlo.

¿Llegar a acuerdos es aceptar la culpabilidad?

Sí, 100%.

Herrera Morán no llegó a acuerdos. Entonces, ¿cómo pactó acuerdos con cuatro querellantes?

Al darse cuenta que colectivamente no iba a llegar a acuerdos, conversaron por separado con ellos. Yo decidí que no voy a perder el tiempo escuchando ridiculeces de sus emisarios. Esos tipos no son serios.

¿Su decisión es por el insuficiente monto o por un tema de principios?

Por las dos cosas.

Si le hubiera dado más, ¿aceptaba?

Quizá. La otra razón por la que no acepté fue porque creo que las juezas serán imparciales, pues hay actores nuevos que tienen interés en que haya justicia, sin dinero de por medio como la última vez.

¿Quién? ¿Estados Unidos?

Sí. Dolorosamente, porque lo que demuestra eso es que no hemos sido capaces de conducir decentemente este país.

Dice Martinelli que esto es una pelea privada de tres personas, dos de ellas (una es usted) por plata. Su respuesta.

Que diga misa. Vamos a ir hasta el final.

¿Cómo fue violada su intimidad?

Hubo seguimiento físico y digital… Y lo sacaron sin tapujos en sus medios.

Hay 150 víctimas reconocidas. ¿Cuántas cree que hubo en total?

Al menos 600.

Pegasus. ¿Perdida o en uso?

Eso lo siguen usando.

¿Siente que ellos lo siguen pinchando?

Sí. Siguen saliendo cosas en los medios que yo dije y que sé que no les contó una tercera persona.

¿En qué cree que termine este caso?

Él va a salir condenado e inhabilitado.

Y, ¿en sus otros casos de alto perfil?

Espero que esa atmósfera prevalezca. Además, ha perdido aliados en el Ejecutivo, la Corte y el Consejo de Seguridad.

¿En la Corte se refiere a Ayú Prado, amigo de Martinelli y de Estados Unidos?

Sin comentarios.

Y, ¿aliados en el Ejecutivo? ¿Cortizo?

Sin comentarios. Pero Martinelli tenía acceso al Ejecutivo.

¿Ya no?

Ya apareció en la escena el poder del Norte. Cogieron miedo.

¿Es cierto que Martinelli le pagó $600 mil a los jueces del primer juicio?

Es la información que nos dio una figura que opera en el Consejo de Seguridad.

¿Roy Cortizo?

Sin comentarios.

¿Qué tan metidos en el gobierno están los hermanos del presidente?

24 horas al día.

¿Quién fue el intermediario entre Martinelli y los jueces? ¿Ayú Prado?

Sin comentarios.

¿Cortizo sabía de esa jugada?

Sin comentarios.

¿Todos los ‘sin comentarios’ son sí?

Ja, ja, ja. Sin comentarios.

Raúl Pineda pide modificar las penas accesorias. ¿Para Martinelli u otros?

Para Martinelli.

Las disculpas de Martinelli a Balbina Herrera. ¿Qué tan auténticas son?

Lo que hizo fue echarle la culpa a sus subalternos, condenados, que no actuaron por iniciativa propia. Si él no tuvo nada que ver, ¿por qué pide disculpas?

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar él para evadir la justicia?

Fastidiará hasta el último respiro.

Diputados PRD piden repatriar a los hijos de Martinelli. ¿Qué le parece?

No me extraña. Martinelli no ha dejado de tener apoyo político de esos perredistas.

¿Cuánto cuesta ese apoyo?

Acuerdos políticos a futuro. Alianzas entre CD, PRD y RM para 2024.

¿Habrá saltos o solo alianzas?

Alianzas. No tienen necesidad de saltar.

Si sus hijos llegan a Estados Unidos, ¿Martinelli se salva o no hay manera?

No hay manera.

¿A cuánta gente le importa el caso Martinelli en Panamá?

Muy poca. La gente lo ve como una pelea política, alejada de sus problemas. Y a los que les importa, salvo honrosas excepciones, no dan la cara ni la pelea.

Bolota, jefe de bancada del PRD, y Crispiano, presidente de la Asamblea. ¿El valor del PRD está en su gente?

Sí. Obedecen a las circunstancias que vivimos. Las instituciones no tienen fuerza, valores, liderazgo... Falta un liderazgo que ponga orden y un gobierno fuerte.

¿Fuerte es dictadura?

No me molestaría.

¿Qué está peor, Ejecutivo o Asamblea?

En todos los órganos del Estado. Igual que en la empresa privada.

Martinelli, Varela o Cortizo, ¿en cuál gobierno hubo más corrupción?

En el de Martinelli.

¿Este los alcanzará?

No creo. Ese es el gobierno más corrupto que ha habido en este país.

Y, ¿este?

Por supuesto que hay corrupción. Y falta de transparencia, comunicación y liderazgo. No se toman decisiones ni se denuncian los actos irregulares evidentes. Se encubren.

El escándalo que todavía lo indigna.

El de los vales digitales. Quitándole de la boca la comida a la gente. Y los responsables… muertos de risa.

Nito como presidente en tres palabras.

Ausencia de liderazgo. Parsimonioso.

El poder real de Gaby Carrizo.

El que le delega Nito, que es mucho.

Su opinión de él en una frase.

Lo están usando y dejando correr. Después tendrá que pagar la cuenta.

¿Quién lo está usando?

Tú sabes quiénes.

¿Papadimitriu es asesor de Carrizo?

Sí.

El poder de Benicio Robinson, de 1 a 10.

10. En el partido, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Él incide mucho en las decisiones de este país.

José A. Rojas, Rafa Sabonge y Carrizo: ¿tan indestructibles como se dice?

Sí. La vara es muy alta.

¿Qué tan cierto es que Panama Ports pagó por la renovación de su contrato?

No lo dudo.

¿Cuánto lo oyen a usted en el gobierno?

Nada. Ellos creen que se las saben todas. Y ahora dirán que estoy resentido.

Y, ¿lo está?

No, simplemente estoy en desacuerdo con cómo están haciendo las cosas.

Rubén De León, Blandón, Colamarco, Boris Moreno. ¿Asesoran o adulan?

No me sumes más enemigos…

Ventiladores. ¿Fue Carrizo o la hermana de Cortizo?

Si me preguntas, ya sabes la respuesta.

¿Por qué usted apoyó la vacunación de Pérez Balladares en su casa?

Porque estaba indispuesto. Eso me dijo Pachi. Y él nunca me miente.

No iban a la casa de los indispuestos, solo de los encamados. ¿O estaba indispuesto estilo Martinelli?

Ja, ja, ja. No. Como expresidente merecía la deferencia.

Todos los demás fueron a su centro... ¿Lealtad mata objetividad?

Es posible.

No trabaja desde 1998, que salió del Ministerio de Trabajo. ¿De qué vive?

Ayudo a mis hijos en sus negocios.

¿Ya no tiene la casa de Albrook que obtuvo siendo ministro?

Ya la vendí.

¿Qué tan cierto es que usted cobraba en la Asamblea, a través de terceros?

Eso era falso.

Su opinión de Gerardo Solís.

¿Y la auditoría de Panama Ports?

¿Es verdad que él fue a la Presidencia para pedir ser magistrado?

Por ahí oí eso.

¿A quién cambiaría del Gabinete?

A Carrizo y a Erika Mouynés. Las vacunas las hubieran dado con o sin ella.

Su opinión de Eyra Ruiz.

Una buena funcionaria y política.

Constituyente, ¿solución o problema?

Solución.

Panorama de su partido para 2024.

En alianza con Martinelli y con Yanibel, puede ganar.

¿Carrizo gana la secretaría del PRD?

Te apuesto que no.

¿Por qué? ¿Benicio no lo quiere?

Ni le conviene.

¿Están comprando lealtades con puestos en el gobierno?

Impulsan funcionarios nombrados por ellos para ser delegados, pasando por encima de las estructuras del partido.

¿En este gobierno están pinchando?

No lo sé.

¿Usted se siente pinchado?

Sí.

¿Por qué Cortizo no ha cambiado la ley que le confiere el poder absoluto del Consejo de Seguridad al presidente?

Habría que preguntarle…

‘Cuando al PRD gobierna, a la gente le va mejor’. ¿A qué gente?

Eso aplicaba antes de la pandemia… y de este gobierno.