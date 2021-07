Más plazo para abrir cuentas para grupos pro constituyente

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) modificaron el Decreto 17 del 21 de junio de 2021, que establece la reglamentación para el financiamiento de las iniciativas ciudadanas pro constituyente paralela.

El principal cambio que hicieron está dirigido al artículo 15 del documento en mención, para ampliar los términos para la apertura de la respectiva cuenta bancaria. No obstante, se advierte que no habrá extensión de plazo si esta no se abre en el tiempo oportuno.

En un principio, el artículo 15 señalaba que las organizaciones que impulsan las iniciativas tenían un plazo de 15 días para abrir una cuenta para recaudar fondos; además, se les exigía que a los 30 días de la entrada en vigencia del decreto remitieran un informe pormenorizado de todos los ingresos y gastos de la iniciativa ciudadana.

Sin embargo, con el cambio —establecido en el Decreto 19 de 13 de julio— se establece que las iniciativas ciudadanas que a la fecha de la expedición de dicha norma no hayan abierto la cuenta única, tendrán 20 días hábiles para proceder con el trámite; de no hacerlo, se les “suspenderá el trámite de recolección de firmas, sin que esto conlleve una extensión del plazo otorgado”.

Añade que las que la hayan abierto, deberán comunicar el número de cuenta y banco donde se abrió. Si dicha cuenta fue abierta a nombre de personas naturales, deberán abrir una nueva cuenta a nombre de la iniciativa ciudadana, con la resolución de reconocimiento del Tribunal Electoral, dentro del plazo de los 20 días hábiles ahora indicados.

Los magistrados señalan, en el Decreto 19, que aumentaron los plazos debido a que corroboraron que los trámites que adelantan ciertos bancos implican procedimientos internos que pueden tomar más del tiempo previsto, por lo que resulta necesario ampliarlo.

Con el Decreto 17, el TE restringió las donaciones a iniciativas que buscan convocar una constituyente paralela. Por ejemplo, estableció, entre otras exigencias, que las iniciativas ciudadanas deben tener una cuenta corriente única para recibir las donaciones y, en caso de fusión, deben concentrar los fondos en una sola. Además, deberán presentar informes respaldados por un contador público autorizado.

Por ahora, tres grupos se encuentran en la búsqueda de las 581 firmas para convocar una constituyente. Entre todos ya llevan cerca de 10 mil 479 firmas. Se trata del grupo Firmo Por Panamá, que aglutina al Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Alternativa Independiente Social y al Colegio Nacional de Abogados; así como el grupo Panamá Decide, conformado por organizaciones y dirigentes de la sociedad civil organizada, y el Movimiento Justicia Social.