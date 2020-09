‘Más que la plata, me gusta dormir tranquilo’: Rolando Rodríguez Bernal

KNOCKOUT

¿Cómo saltas de Penonomé al periodismo investigativo?

Yo nací el día que cortaban la cinta de la escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, donde estudié. Decidí ser periodista a los 16 años, porque en una clase de Cívica, que ya no existe, nos pusieron a leer la Constitución y descubrí que tenía el nombre de Torrijos. Me pareció un excesivo poder y abuso. Cuando se fundó La Prensa, mi sueño fue llegar ahí.

Llegaste hace 25 años y has sido desde reportero y editor hasta jefe de la Unidad Investigativa, subdirector y director asociado. Pero antes de eso, estuviste 11 años en otros medios…

Sí. Acan EFE, Omega, Canal 13, y freelance para AP y medios de Estados Unidos y Japón.

La mamá de tus investigaciones.

Banaico. Narcotráfico, lavado, influencias y la frase “me trago mis palabras”, del Toro. La más larga y la que más problemas legales y para llegar a la verdad dio.

Lo que debe saber el país sobre estos casos que tú investigaste: Odebrecht.

Que exministros coimearon, que están metidas tres administraciones y que Odebrecht no ha dicho toda la verdad.

FCC.

Es muy probable que este caso, como otros, termine en nada. Lo lamentable es que ni habrá culpables ni devolverán las decenas de millones que nos robaron.

Caso Cemis.

Sobornaron a decenas de diputados en la época en la que Cortizo era diputado. Es la prueba más palpable de que la justicia no funciona ni con confesos.

Partidas discrecionales del Toro y Mireya.

Él usó eso para gastos personales, regalos y flores para su familia y amistades, y fiestas en su casa de playa disfrazadas de consejos de Gabinete. Ella igual: para sus amigos y para alimentar su narcisismo. Esas partidas no deberían existir.

Lavítola, radares y helicópteros.

Corrupción, extorsión, francachelas, tráfico de influencias, sobornos... Esa investigación fue grande, pero palidece frente a las actuales. En ese momento se investigaban dos o tres decenas de millones en presuntas coimas. Ahora, un solo caso supera los $100 millones.

Caso PECC.

Aquí se cerró y en Estados Unidos hubo condenas.

¿Te arrepientes de cómo planteaste alguna investigación?

Sí. Pero en forma, no en fondo, porque al fin y al cabo se publicó la verdad.

Lo más difícil de hacer periodismo investigativo en Panamá.

Hacer de abogado del diablo. Es la prueba ácida de toda investigación.

Y, ¿lo más difícil de investigar?

Seguir el dinero... Lo esconden bien.

El personaje que más odio te tiene.

Ahora, Martinelli y sus seguidores. Antes, José Antonio Sossa. Me demandó y mandaba policías al periódico y a mi casa de madrugada. Mis hijos eran pequeños y se asustaban. Una vez intentó tenderme una trampa, pero me pasaron el dato. A veces dormía en casa de amigos, para no ser detenido. Perseguir para callar.

Lo que piensas cuando te demandan.

Aquí la justicia es al revés. No llaman a los delincuentes de siempre, porque los sobornos, influencias y amiguismos se traducen en impunidad. Es inaudito que con tantas pruebas, aquí todo acabe en nada y el mensajero pague el plato roto.

¿Cuántas demandas tienes?

Perdí la cuenta. Ninguna la he perdido.

O sea, que la justicia no es tan mala…

Supongo que somos los peces pequeños en este nuevo deporte nacional, que es demandar periodistas.

Si tú fueras político y un periodista saca algo falso tuyo, ¿no lo demandas?

No. Exigiría una aclaración.

¿La ciudadanía entiende la gravedad de lo que publicas?

El sector informado sí, pero la gran mayoría es apática. Creen que cuando un político roba, les roba a otros, no a ellos.

La gran investigación pendiente.

El Seguro Social.

La que te hubiera gustado hacer a ti.

Van Dam.

Tu entrevista más incómoda.

Moisés Mizrachi, nombrado por el Toro en el Canal. Él compraba pleitos judiciales. Me sentaron en una mesa, sin él, con 10 abogados. Cada uno sacó una grabadora. Al final, llegó él amenazando que si me equivocaba en una coma, secuestraría los bienes de La Prensa. No hubo comas mal puestas y quedó al desnudo.

Y, ¿qué piensas del Toro, que sí lo hizo?

Es rencoroso y vengativo.

Muchos lo apoyan a él. ¿La Prensa despierta más odios o amores?

Los dos. Pero el odio hace más ruido.

¿Qué sería del periodismo investigativo local sin La Prensa?

No es un afán figurativo, pero se produciría un gran vacío, porque el periodismo investigativo cuesta miles de dólares y no todos los medios tienen esa capacidad.

El gobierno menos corrupto.

Todos lo son, pero solo podemos publicar lo que podemos probar, y hay unos no tan burdos, que pasan debajo del radar.

Los menos burdos.

Los de Endara, Martín y Varela.

¿Han intentado comprarte?

Cuatro veces. Con plata o puestos con salarios inflados, que hasta podía poner yo mismo. Pero a mí, más que el dinero, me gusta dormir tranquilo.

¿Regalitos no te mandaban?

Agendas y plumas. Las plumas las regalaba, porque prefiero las plumas de $1, que se pierden sin dolor.

¿Por qué dicen que IBT te coimeó?

Eso refleja la ignorancia de mis atacantes, porque he escrito infinidad de veces de ellos, y no en buenos términos.

Los memes te ponen como borracho...

Infundios para minar mi credibilidad.

También han dicho que tu casa en Penonomé la pagó Odebrecht…

Glosas. A mí Odebrecht, lo más que podría regalarme son amenazas.

Tu arma para vencer la frustración.

Lo que me renueva es que tras este, viene otro caso y luego otro más. Frustra, pero gratifica desnudar la mentira.

Tu mayor activo.

Mi honestidad profesional.

Lo más importante que has perdido.

Tiempo de familia. Esto no es de 8 a 5.

¿Qué le respondes a quienes te creen un sádico que daña reputaciones?

No creo reputaciones. Reporto hechos.

¿Hay amigos para el periodista o todos pueden ser un conflicto de interés?

Puede haber proximidad, pero amistad no. Eso puede terminar en un conflicto de interés.

¿En qué se parecen todos los políticos?

En que nunca cumplen sus promesas y en el color de su bandera: verde.

El político con la piel más delgada.

Hoy, Zulay. De siempre, el Toro.

El que más te decepcionó.

Arias Calderón. Toda su vida tuvo un discurso y luego cambió radicalmente.

¿Qué les molesta a los políticos?

Están acostumbrados a que les digan ladrones. Lo que no soportan es que les hagan ver lo torpes que son robando.

Un político que no parece político.

Por ahora, Gabriel Silva.

Tu definición de periodismo.

Revelar verdades incómodas.

Periodismo y activismo. Tu mirada.

No son palabras que pueden ir juntas. El periodismo se aleja del activismo.

¿Se puede reportar una noticia siendo parte de ella?

Sí, pero sin credibilidad.

¿Se puede hacer periodismo de investigación en redes?

Sí. La clave es imprimirle seriedad.

¿Por qué el periodismo no debe ser una profesión regulada?

Cuando creas la ley, creas la trampa, y eso permitiría a los gobiernos controlar a los periodistas... Como en la dictadura.

Tu respuesta a quienes dicen que hoy cualquiera con celular es periodista.

Reportero, sí; periodista, no.

Tienes una columna de opinión. En casi todas hablas de Martinelli. ¿No hay más nadie de quién hablar?

Sí, de los hijos.

Diferencia entre este gobierno PRD y los anteriores.

¿Tú ves alguna? Yo no. Amiguismos, nepotismo, gorilismo… Lo de siempre.

Panameñistas, en una palabra.

Estancamiento.

Similitud entre Martinelli y Varela.

26 meses juntos y Odebrecht.

De lo que la gente se olvida del gobierno Martinelli.

Que las obras escondían el verdadero interés de hacerlas.

Del de Endara.

Que hubo escándalos que quedaron en nada por el amiguismo.

Del de Varela.

Del inédito poder que tuvo Popi.

Del de Martín.

Que él trajo a Odebrecht.

¿Quiénes mandan en este gobierno?

Alianza inconfesable entre PRD y CD.

¿Hay oposición?

Intentos, pero no.

Cinco personajes de este gobierno a los que hay que pelarles el ojo.

Benicio, Gaby, Rojas, Pineda y, especialmente, a Eduardo Ulloa. No sabemos nada de lo que pasa allá adentro y tiene nombrados a amigos de investigados.

¿Por qué esta Corte es la peor?

Porque a muchos les falta moral.

Todo periodista debe tener...

Integridad y valor.

Su mayor crítica al periodismo.

La superficialidad.

El cáncer del periodismo.

La coima. No es igual cometer un error de buena fe, que cometerlo a propósito.

La credibilidad que pierde el periodista que salta a relacionista público, ¿es recuperable o no?

Sí, si no se ha metido en chanchullos.

Libertad de expresión con límites, ¿es libertad?

Mi libertad termina donde empieza la tuya.

¿Vetar personajes o entrevistar al que sea, pero incomodándolo?

En lo último.

¿Qué aspiras que sea tu legado?

Que otros se animen a hacerlo. Sigue habiendo mucho por hacer.

¿Cuál es tu apodo entre tus enemigos?

HP y “el maldito de la 12 de octubre”.

¿Qué serías si no fueras periodista?

De joven quería ser arqueólogo, pero no había la carrera. Hoy, no me veo haciendo otra cosa que escribiendo.