‘Me han dado ganas de renunciar al PRD’

Knockout

¿Por qué se peleó con José Luis Fábrega, a quien tanto defendía?

Porque no cumplió con su compromiso de nombrar a la gente del partido y ha parado proyectos. Ahora es que, por las críticas, empezó a consultar.

Pelean bastante. ¿Noviazgo tóxico?

Es así... Ahora estamos bien.

El nombró a su esposa como directora. ¿Qué pasó, que no siguió ahí?

No hicieron clic.

Después la ubicó en el Idaan. ¿Es tan duro conseguir en la esfera privada?

De Presidencia, Alex Hepburn y Nadia del Río la pidieron para reforzar el mal trabajo del director del Idaan.

Y ya la despidieron. Hasta con policías la sacaron de la entidad. ¿Por qué?

Por tratar de ahorrarle plata al Idaan.El director está acostumbrado a esa bajeza.

¿Fue por eso que usted tuiteó que él es un incompetente, que le debe el cargo a su hermano, jefe de la bancada PRD?

Sí, y también porque nos tienen sin agua y hay un montón de tuberías rotas.

¿Dónde está su hermana, que estuvo en su junta comunal de 2011 a 2016?

En Inamu. Ella me asesoraba, pero le pagaba el Municipio, no yo.

La sacaron del Mici, porque cobraba ahí y en el Municipio…

Voy a llamarla. Ya no recuerdo eso.

Y, ¿su empleada doméstica? ¿Recuerda?

Yo le pagaba. Una denuncia anónima... Y ahí nos tienen subiendo escaleras.

Ya se peleó con Willie Bermúdez. ¿Con quién más se ha peleado, excluyéndome, y por qué pelea tanto?

Porque digo lo que pienso.

Y, ¿piensa lo que dice?

Ja, ja, ja. A veces se me va.

En el chat de ediles es igual de agresivo que en las redes. ¿Por qué?

Me molesta que tiran la piedra y esconden la mano. Te saludan y luego te dañan.

¿No ha pensado en cerrar Twitter?

Sí. Hay muchos tóxicos y haters.

Se incluye, imagino…

Hater no... A veces lo malo se pega.

¿Por qué siempre usa insultos homofóbicos y xenofóbicos?

No lo soy. Tengo amigos homosexuales. La gente se siente demasiado. Pero me disculpo, no es mi intención herir.

Bajó el nivel de odio apenas supo que están buscando firmas para sacarlo...

Es lo más antidemocrático que hay. No entiendo cómo los magistrados lo permiten. Eso puede desestabilizar el país. ¿Tú crees que el PRD se va a quedar tranquilo si nos empiezan a joder?

¿El PRD daría la cara por usted?

Por la institucionalidad. Por mí no.

¿Quéotra opción le queda a los ciudadanos, si cuando le piden rendir cuentas usted los bloquea?

Si no les gusta, que no me sigan.

La patanería. ¿Se nace o se hace?

Ja, ja. Se nace. Yo no robo ni he matado a nadie. Es por mis opiniones. ¿Qué clase de democracia es esta?

¿Cree que recogerán las firmas?

No sé. Se las ponen muy fácil. ¿Por qué 30% y no 50%? Y los dejan firmar hasta en el celular. Pésimo para la democracia.

¿Usted se ve ganando en las próximas elecciones? Ya tiene cuatro periodos.

Aun no sé. Quería correr para alcalde, pero estoy muy desanimado. Hasta las ganas de correr me han quitado. Y me han dado ganas de renunciar al PRD.

¿Le han quitado las ganas de correr? O sea, ¿no siente que la culpa es suya?

No.

Hablemos de esas ganas de renunciar del PRD. ¿Es por lo de su esposa?

No solo eso. Es que parecemos rookies manejando el gobierno. El partido no está apoyando al presidente.

¿Ya ha conversado con otros partidos?

No.

¿Con quién hablaría?

Con quién no: con los panameñistas.

¿CD o RM? ¿Cuál preferiría?

Ambos tienen pros y contras. CD está dominado por los diputados y así no se gana. Y RM debe arreglar sus temas legales. Me gustaría que el PRD se aliara a uno de esos dos para ser opción en 2024, porque solos no vamos para ningún lado.

¿Quisiera ver a Martinelli en el poder?

Lo respeto por lo que ha logrado, aún si me ha podido afectar a mí o al PRD.

¿Quién manda en el PRD?

En acefalía.

Mello Alemán, Mike Btesh, Mario Barletta, Dani Cohen… ¿Quiénes más mandan ocultamente en el PRD?

Ellos son los principales. Pero no mandan; apoyan…

¿Apoyará a Quibían Panay o a Fábrega para la alcaldía de 2024?

Depende a quién apoyen ellos.

¿Le gustaría ver a Fábrega reelecto?

Me gustaría que el partido ganara.

Su nota al trabajo de Gerardo Solís.

Buena.

Diputados PRD.

A los nuevos les falta.

¿Los viejos están bien?

Sí, están haciendo su trabajo.

El papel de Carrizo en el gobierno.

Mano derecha de todo. Pero Nito manda. Solo que tiene una manera distinta.

¿Cómo es esa manera?

Es humano...

¿Sigue de buenas con Benicio?

Sí.

Él le ha sacado la tabla dos veces. ¿Poca dignidad o mucho oportunismo?

No. Es política y uno debe avanzar.

¿Hasta cuándo va a seguir recibiendo doble salario (como edil y de la AMP)?

Es un derecho desde 1973.

Pero también hay un fallo de la Corte que prohíbe los dobles salarios.

Pero no afecta la ley. Y son solo $750...

Si es tan poco, ¿por qué no lo deja?

Es un derecho. ¿Por qué lo voy a dejar?

Lo cobra desde 2004. ¿Eso está bien?

Sí. Los ediles ganamos muy poco.

¿$3,700 es poco?

Comparado con otros cargos, sí.

¿Por qué casi no va a la junta comunal? Y al Consejo, donde se cobra más, sí va.

Claro, ja, ja. No es que voy poco, es que tengo un buen equipo de trabajo y nos coordinamos bien por teléfono.

Pasó gran parte de la cuarentena en el interior, cuando su junta comunal está en Panamá y no cerró. ¿Por qué?

Necesitaba descansar.

Volviendo al doble salario, en el gobierno pasado era triple salario, porque estaba en el Parlacen…

Bueno, pero eso no lo pagaba el Estado.

Huertos comunitarios. Usted se opuso alegando que ya hay figuras que los permiten. En 16 años, ¿cuántos huertos ha hecho usted?

Uno.

¿Por qué en 20 años no ha podido resolver los problemas básicos en San Francisco, como vendedores informales de alimentos, usurpación de aceras, ruido excesivo, etcétera?

Necesito el apoyo del alcalde y otras instituciones. Y no siempre lo he tenido.

¿Cómo sacó permiso el individuo que vendía shawarma en los correos de San Francisco, por ejemplo?

Él, a cambio, iba a hacer unos estacionamientos para los del correo.

¿Dónde están, que no los veo?

Cumplió parcialmente.

¿Por qué le dio el visto bueno a una cantera urbana en Paitilla?

Es propiedad privada, tienen derecho.

Y, ¿las normas de salud pública?

El Minsa tiene que ir a verificar eso.

¿Por qué usted no le ha presentado un plan de trabajo a la ciudadanía?

Lo podríamos hacer.

¿Por qué los residentes de Paitilla lo quieren tan poco?

Es un grupo que quiere cero desarrollo en el sector. Ellos pueden vivir en edificios, pero los demás no pueden construir.

¿Por qué votó a favor de poner en la Junta de Desarrollo Urbano a un representante de la construcción, si ese puesto era de la sociedad civil?

Bueno, todos somos sociedad civil…

¿Por qué pide que el Parque Omar se lo den al Municipio, pero votó a favor de pasarle el Parque Norte al Meduca, aún cuando el Meduca no lo quería?

Ahí sí me jodiste…

Su opinión del rol del alcalde en Covid.

Él sí se está moviendo. Lo que pasa es que él no comunica bien.

Comunicación, la excusa más usada...

Es que es eso…

¿Usted por qué se activó tan tarde con el tema Covid en su corregimiento?

Yo lo hice desde antes, pero no lo decía.

Otro problema de comunicación…

Puede ser.

¿Por qué apoyó la reelección del ingeniero municipal Antonio Docabo, con tantas quejas de sus electores?

Porque muchos denuncian por denunciar, pero él es buen funcionario.

Usted mismo denunció una red de corrupción en los permisos...

No era con él…

Usted vio a Durán en su cumpleaños. ¿Usted le pegó el Covid, o él a usted? Los hijos de él le echaron la culpa, ¿no?

Sí, pero es falso. Yo fui a saludarlo y listo. No sé dónde se me pegó. Coincidimos, sí.

Y por violar la cuarentena, le mandaron al menos un memo, ¿o no?

No. Yo solo fui a saludar al campeón.

En 2013, para retirar su candidatura al CEN, le ofrecieron $150 mil más una mesada jugosa y cubrir sus gastos de la campaña del 2014. ¿Qué puede decir?

Sí, algo de eso hay.

Usted manejó partidas de diputados en el gobierno Martinelli, a cambio de comisiones. ¿En qué quedó ese caso?

Sigue en la Corte. Pero no hay ningún faltante, como dijo Humbert.

¿Qué político no miente?

Ja, ja.

Cuando el PRD gobierna, ¿a qué gente le va mejor?

Eso va a haber que cambiarlo un poco.

¿Qué diría Omar Torrijos si viviera?

Nos regañaría y nos pusiera rectecitos.