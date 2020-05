Medicina Legal confirma 12 muertes en casa por Covid-19

Las muertes en casa a causa de la Covid-19 ascienden a 12, informó el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar. Personal forense de esa institución, como se tiene previsto en el protocolo para estos casos, se ha encargado del levantamientos de los cadáveres.

La edad

Pachar explicó que la mayoría de los pacientes fallecidos en las viviendas eran personas de avanzada edad y padecían enfermedades que los mantenían en cama o con movilidad restringida.

Del protocolo La guía para el manejo de cadáveres con sospecha o confirmación de Covid-19 dice que en caso de que ocurra un deceso en casa y este no haya sido de forma traumática o “sospechosa”, el personal debe cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas y hacer la manipulación del cadáver con el equipo de protección.

Esto coincide con la data registrada hasta ahora de las defunciones por causa del virus: tres de cada cuatro personas que fallecen por coronavirus en el país son mayores de 60 años.

Pachar informó, además, que la mayoría de los casos se han registrado en Panamá y Panamá Oeste, dos de los sectores de la población más golpeados por el virus.

Una vez que el personal del Imelcf hace el levantamiento del cadáver, lo traslada a una morgue y allí se toma una muestra que luego es enviada al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, donde determinan si tenía o no el nuevo coronavirus, en caso que el fallecido no haya sido diagnosticado en vida. Aseguró que el personal cuenta con el equipo de bioseguridad necesario para realizar estas tareas. Sin embargo, reveló que cuatro funcionarios del Imelcf han dado positivo en Covid-19. Explicó que todos se encuentran en aislamiento y en condición estable. Afirmó que los contagios no se produjeron en la institución, si no en su entorno familiar.

Sin rebasar

Una de los temores que tenía Pachar en medio de la pandemia, era que las morgues rebasaran su capacidad, como ocurrió en otros países. Pero, de acuerdo al funcionario, hasta ahora ese escenario no se ha dado en Panamá.

“Las morgues judiciales de La Chorrera y Panamá están funcionando con normalidad. No hay una situación de desbordamiento de su capacidad instalada por la Covid-19”, manifestó.

La institución creó sitios transitorios para mantener los cuerpos: uno en la morgue de La Chorrera, que tiene capacidad para 20 cadáveres, y otro en Ancón, en la capital, donde se pueden depositar otros 30.