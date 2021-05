Menores de 12 a 15 años podrán vacunarse en Estados Unidos

Covid-19

La agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció ayer que autorizó la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech para menores de entre 12 y 15 años.

La medida es “un paso importante en la lucha contra la pandemia” y “permite que una población más joven esté protegida contra la Covid-19”, dijo Janet Woodcock, jefa interina de la FDA, en un comunicado.

Hasta ahora, el uso de urgencia de esta vacuna estaba autorizado para las personas a partir de 16 años. Ahora podrá ser administrada a millones de adolescentes más, en dos inyecciones que contienen la misma dosis que la vacuna para adultos.

“Los padres y los tutores pueden estar seguros de que la agencia realizó un análisis riguroso y detallado de todos los datos disponibles”, declaró Woodcock.

Canadá se había convertido el miércoles pasado en el primer país que autorizaba el uso del inmunizante para este segmento de edad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había subrayado la semana pasada el papel crucial que iba a ocupar la vacunación de adolescentes en el desarrollo de la vasta campaña de inmunización de su país. En cuanto se produzca el anuncio de la autorización por la FDA, “estaremos listos para actuar inmediatamente”, dijo.

Unas 20 mil farmacias deberían poder vacunar a los adolescentes en los próximos días, y después se enviarán dosis también a los pediatras, detalló.

Otras dos vacunas están autorizadas en Estados Unidos, de Moderna y Johnson & Johnson, ambas a partir de los 18 años.

Alerta

Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer sobre la “preocupante” amenaza que implica la variante del coronavirus aparecida en India, y criticó la diplomacia de las vacunas, en momentos en que varios países aflojan las restricciones.

“Hay información de que el B.1.617 es más contagioso” y que tiene un grado de resistencia a las vacunas, por lo que “lo clasificamos como una variante de preocupación global”, dijo Maria Van Kerkhove, gerente técnica de la lucha contra el coronavirus de la OMS, en alusión a la cepa india.

No obstante, aclaró que una vacuna con eficacia reducida no significa que no cumpla una función protectora contra las formas más graves de Covid-19 y evite muertes. Asimismo, instó a seguir tomando todas las precauciones para limitar los contagios.

Esta nueva variante podría explicar, al menos en parte, la actual situación en India, donde mueren 4 mil personas al día, con casi 250 mil fallecidos.

Ese país, el mayor productor mundial de vacunas, hasta ahora ha administrado dos dosis a apenas el 2% de su población, de más de mil 300 millones.

En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “la única opción (...) para poner fin a esta pandemia es la cooperación”, tras ser consultado por la prensa sobre las prácticas de algunos países, como China o Rusia, entre otros, que dan acceso a sus vacunas a naciones que carecen de ellas a cambio de contrapartidas.

“La diplomacia de vacunas no es cooperación, es maniobra geopolítica”, afirmó.

“No podemos vencer este virus haciéndonos competencia, si competimos por los recursos o por una ventaja geopolítica es el virus el que toma ventaja”, añadió.