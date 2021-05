MICI afirma que otras empresas pueden aplicar a concesión de mina de Molejón

MINERÍA

Más dudas e interrogantes ha generado el anuncio del titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez sobre la posible reapertura de la mina de oro de Molejón, ubicada en Donoso, provincia de Colón, proyecto que está paralizado desde 2014.

Entre 2011 y 2013 Petaquilla Gold, subsidiaria de Petaquilla Minerals extrajo oro por más de $200 millones, pero en 2015 la administración de Juan Carlos Varela canceló la concesión otorgada en 1997 bajo el argumento de que la empresa no tenía recursos financieros para seguir operando.

Ahora, 7 años después del cierre de operaciones en Petaquilla, el MICI informó que la empresa canadiense Broadway Minerals presentó una propuesta por $230 millones para comenzar a extraer nuevamente oro de las montañas de Donoso.

En respuesta a un correo enviado por La Prensa, el MICI informó de que la empresa inició conversaciones con el Gobierno desde 2020, y aclaró que otras compañías interesadas pueden aplicar por la concesión de las tierras que ocupaba Petaquilla.

El MICI añadió que Broadway Minerals presentó una solicitud de exploración para determinar la cantidad de recursos que todavía se pueden extraer de Molejón y que corresponderá a la Dirección de Recursos Minerales determinar la extensión de la nueva concesión.

“Cualquier contrato de exploración o extracción en el territorio nacional se rige por el Código Minero de Panamá y corresponde a contratos administrativos”. Esta fue la respuesta del MICI a la consulta sobre el marco jurídico que ampararía la nueva concesión, tomando en cuenta que la operación de Petaquilla fue producto de la Ley 9 de 1997 que actualmente está en un limbo jurídico luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declarara inconstitucional.

Ante el anuncio de Martínez, voceros de Petaquilla Minerals, indicaron que el Gobierno no puede tomar una decisión sobre la concesión de Molejón, porque todavía la CSJ no ha decidido sobre los recursos legales que ha presentado la compañía. No obstante, el Gobierno indica que luego de un recurso interpuesto por la Procuraduría de la Administración en , los magistrados de la Sala Tercera decidieron revocar la decisión de admisión de la demanda de Petaquilla.

De acuerdo con Martínez, el Estado recibiría $25 millones con la operación de Broadway Minerals, a través del pago de regalías y del impuesto sobre la renta, aunque no detalló cuánto de ese monto sería por las regalías que pagaría la empresa.

A diferencia de Minera Panamá que paga una regalía del 2% sobre las ventas, Broadway Minerals pagaría un 4%, pero este porcentaje que establece el Código Minero podría cambiar, según el MICI, luego del diálogo que busca actualizar la política minera del país.

Voceros del MICI dijeron que de aprobarse la solicitud de la minera canadiense, la misma tendrá que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental categoría III donde tiene que describir si procesará el oro en el país utilizando tinas de relave, o bien, exportará el material a otros países tal como lo hace Minera Panamá.

“La empresa deberá proceder con un estudio de yacimiento, esta evaluación determinará la existencia de mineral para reactivar la mina”, indicaron.

En cuanto a la construcción de la refinería por parte de Broadway Minerals, el ministro Martínez señaló que no hay una ubicación definida para el proyecto o el aporte que tendría que dar el Estado, ya que la viabilidad de la planta dependerá de la cantidad de material que se detecte en la zona. Martínez agregó que el Estado panameño tendría participación accionaria del 50% en la refinería.

¿Pero quién es Broadway Minerals?

De acuerdo con su página web, Broadway Strategic Minerals, empresa dueña de Broadway Strategic Minerals SA, que fue inscrita en el Registro Público de Panamá en noviembre de 2019, “es una empresa minera privada gestionada por veteranos de la industria con más de 30 años de experiencia asesorando a distintos gobiernos en más de 15 países en temas relacionados a la exploración y desarrollo de recursos, gestión de riesgos, sostenibilidad, tecnología, creación de empleo, financiación, minería y educación”.

Aunque en su página no menciona qué proyectos mineros están bajo su control, una búsqueda en internet mostró que en 2020 una filial de Broadway Strategic Minerals adquirió 56 kilómetros en Namibia (África) donde hay minas de vanadio y cobre. La compañía también tenía los derechos de las minas Broadway y Madison ubicadas en Montana, Estados Unidos.

A través de un correo, este diario preguntó a la empresa Broadway Strategic Minerals SA, presidida por Duane Parnham, sobre el modelo de operación que implementaría en Panamá y si la compañía se uniría con terceros para explotar la concesión, tal como ha hecho en otros países para explotar yacimientos mineros. Hasta el cierre no había respondido.