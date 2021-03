Minsa: los pacientes recuperados recibirán una dosis de la vacuna

ESTRATEGIA

El Ministerio de Salud (Minsa) estableció dos disposiciones ayer, como parte de la estrategia para afrontar la Covid-19: colocar una sola dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a las personas recuperadas de la Covid-19, y que el intervalo para aplicar la segunda dosis al resto de la población será cuatro semanas.

La Dirección General de Salud del Minsa emitió ayer una circular en la que se dictan los lineamientos del intervalo para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna del dúo farmacéutico y lo dispuesto para los pacientes recuperados.

En cuanto a los recuperados, el Minsa explicó que evaluó las recomendaciones técnicas de la mesa asesora de vacunas, las cuales indican que al aplicar la primera dosis en pacientes recuperados de la Covid-19 se produce una mejor respuesta inmune que en los no infectados. La medida fue comunicada a los directores de hospitales estatales y privados, así como al Programa Ampliado de Inmunización.

El próximo lunes se aplicará la segunda dosis a los trabajadores de la salud no priorizados de la etapa 1A que hacen falta.

Covid-19: la nueva evidencia en los pacientes recuperados

Varias interrogantes dejó el anuncio de que una sola dosis de la vacuna contra la Covid-19 produce mejor respuesta inmune en las personas que se recuperaron tras contagiarse del agresivo virus SARS-CoV-2.

El pronunciamiento de Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, generó sorpresa si se toma en cuenta que la mayoría de las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra esta enfermedad contemplan la aplicación de dos dosis a cada persona.

No obstante, Ortega aclaró que se trata de una recomendación que los asesores en el tema de vacunación le hicieron al Ministerio de Salud (Minsa), luego de que la entidad les pidió una opinión sobre la literatura científica que se venía generando últimamente sobre el tema.

Explicó que hay ocho artículos científicos que sugieren que una dosis en pacientes recuperados de la Covid-19 es suficiente. “Ahora, luego de nuestra recomendación, le tocará al Minsa tomar una decisión final sobre si aplica una sola dosis a aquellas personas que contrajeron el virus y lo superaron”, indicó.

¿Qué dice la literatura científica? Ortega, quien también es secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), estuvo ayer en un conversatorio de la Caja de Seguro Social (CSS) en el que explicó que las investigaciones efectuadas en otros países revelan que las personas que tuvieron la Covid-19 y recibieron solo una dosis tienen 300 veces más anticuerpos que las que no se contagiaron.

Es decir, se produce mejor respuesta inmune en los recuperados que en los no infectados. Incluso, dijo que la evidencia científica sugiere que la segunda dosis en los pacientes que ya vencieron al coronavirus pudiera afectar la respuesta inmune de anticuerpos.

“En el marco en el que estamos [pandemia] hay que vacunar a la mayor cantidad de personas posible. De aprobarse esta sugerencia, tendremos 350 mil dosis adicionales. En el caso de nosotros, debemos tomar decisiones basados en salud pública. Además, también basamos nuestra decisión en la evidencia científica”, acotó el jefe de la Senacyt.

Actualmente, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) realiza un estudio relacionado con estos hallazgos. En otros países, como Francia e Israel y Estados Unidos, también se efectuaron investigaciones al respecto.

Intervalo entre dosis

Otra de las recomendaciones que se hicieron al Minsa tiene que ver con el intervalo entre dosis. En ese contexto, Ortega manifestó que la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que puede extenderse entre tres y seis semanas. Lo anterior, basado en los datos de ensayos clínicos disponibles.

En el caso de Panamá, manifestó que se ha recomendado que el intervalo sea de cuatro semanas (28 días), ya que es seguro y eficaz, y, además, no hay evidencia de pérdida de respuesta inmune en las personas que recibieron la primera dosis y esperan la segunda.

En palabras del científico, esta propuesta también permite que se pueda inmunizar a más personas y el proceso de vacunación fluya más rápido.

Cuando comenzó la jornada de vacunación en el país —el pasado 20 de enero— ese intervalo era de 21 días (tres semanas), pero las autoridades optaron por extenderlo para alcanzar a una mayor cantidad de personas.

Esta semana se cumplen 21 días desde que el personal de salud no prioritario recibió su primera dosis y varios esperaban que se les aplicara la segunda dosis, pero no fue así. El hecho generó disgusto, entre otros, en el personal de salud de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino de la CSS, en Juan Díaz, que ayer protestó en los alrededores de esa instalación exigiendo la segunda dosis. Al sitio se acercaron autoridades de la CSS, pero no le dieron una respuesta concreta a los que se manifestaban.

Sin embargo, autoridades del Ministerio de Salud que participaban en el conversatario sobre vacunación manifestaron que la próxima semana colocarían la segunda dosis al personal de salud que aún falta por recibirla.

La estrategia de retrasar la dosis de refuerzo de 3 a 12 semanas comenzó en el Reino Unido, con la finalidad de distribuir más ampliamente la protección parcial que ofrece una sola dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Reacciones

Sobre la sugerencia de aplicar una sola dosis a aquellas personas recuperadas de la Covid-19 hubo muchas reacciones en las redes.

Tal fue el caso del pediatra infectólogo Javier Nieto, quien manifestó: “Aquellos que hayan estado expuestos al coronavirus pueden recibir solo una dosis de la vacuna. Hay, de hecho, más anticuerpos en aquellos que tuvieron Covid y reciben una dosis, en comparación con aquellos que no han tenido Covid y reciben sus dos dosis”.

También lo hizo el pediatra infectólogo Xavier Saéz Llorens al indicar: “Apoyo la estrategia del Dr Ortega: recomiendan que en Panamá se aplique solo una dosis a los recuperados de Covid-19”.

Una de las conclusiones de Ortega es que, basado en la información científica que sale a diario, en un futuro se podría estar hablando de una dosis para toda la población. “Lo que hacen las vacunas es impresionante y en las últimas décadas nos vienen sorprendiendo cada vez más”, acotó.