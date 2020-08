Minsa masifica las pruebas; se hace hisopado a asintomáticos

TRAZABILIDAD

Aplicar la mayor cantidad de pruebas posibles de Covid-19, incluso a aquellas personas que no presentan síntomas, es la nueva estrategia para tratar de controlar la pandemia.

La Dirección Regional de San Miguelito instaló ayer el “hisopado express”, que permite a las personas asintomáticas y sintomáticas realizarse las pruebas, ya sea que vayan en automóvil o no.

Además, esta semana el país superó por primera vez la barrera de las 5 mil pruebas en un día, una tendencia que según la Organización Panamericana de la Salud viene “en aumento”, ya que en abril y mayo se realizaban unas mil por día, en promedio.

El exministro de Salud y miembro del Consejo Consultivo de Salud, Francisco Sánchez Cárdenas, señaló que la estrategia en San Miguelito busca hacer hisopados a la mayor cantidad de personas, tengan síntomas o no, ya que la población tiene miedo de ir a los hospitales. “No queda de otra que irlos a buscar a las calles”, acotó.

El informe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que ayer se realizaron 4 mil 600 pruebas, para un porcentaje de positividad de 17.8%.

Además, se reportaron 817 nuevos casos y 15 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Con estas cifras, los contagios acumulados en el país suman 84 mil 392, de los cuales mil 859 corresponden a personas fallecidas.

Además de rebasar la barrera de las 4 mil a 5 mil pruebas diarias, las instituciones de Salud adoptaron como nueva estrategia aplicar los test a las personas que no tienen síntomas de la Covid-19, mejor conocidos como los asintomáticos.

Ayer, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de su regional de San Miguelito, implementó el “hisopado express” en el área de la Gran Estación, donde se harán las pruebas de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, indicó que hay que continuar haciendo test de manera masiva, ya que eso hará la gran diferencia en cuanto a identificar los casos y cortar la transmisión.

“Para estar seguro de que no ocurra nada fuera de lo normal durante la apertura económica, hay que seguir buscando los casos positivos y aislarlos”, manifestó.

De acuerdo con Sánchez Cárdenas, si bien anteriormente tenían algunos problemas con la cantidad de pruebas que realizaban, en estos momentos sí cuentan con la capacidad para hacer entre 4 mil y 5 mil por día.

En ese contexto, resaltó lo ocurrido en San Miguelito, donde empezaron a practicar hisopados tanto a las personas que tienen síntomas como a las que no los tienen.

Como se ha señalado, una de las características de la Covid-19 es que muchas personas presentan síntomas hasta cinco o seis días después de que se contagiaron y, mientras no son diagnosticados, tienden a contagiar a sus familiares y a otros allegados.

“Se tiene que hacer a todos, porque la población ahora mismo tiene miedo de acudir a los hospitales, policlínicas y centros de salud. No queda de otra que irlos a buscar a las calles”, remarcó.

Uno de los que sugirió desde la semana pasada “cambiar de estrategia”, en cuanto a la aplicación de los hisopados, fue el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, quien dijo que estudios científicos recientes de Estados Unidos así lo indican.

“Hasta ahora, la estrategia ha sido aplicar la prueba a pacientes que presentan síntomas, pero queda un gran número de personas que no presentan síntomas y que pueden tener el virus. Además, los resultados de las pruebas se entregan días después que se realizaron y, mientras eso pasa, la persona podría contagiar a su círculo cercano”, sostuvo Mendoza.

La evolución de los test

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con fecha del 17 de agosto, indica que se observa una “tendencia al incremento” en las pruebas.

Por ejemplo, desde el 8 de abril y hasta el 19 de mayo se realizaron alrededor de mil pruebas por día, y desde la primera semana de junio se aumentó a más de 2 mil diarias. Posteriormente, en el mes de julio se procesó un promedio de 2 mil 866 pruebas cada día, y hasta el 15 de agosto fueron 3 mil diarias.

Además, esta semana, por primera vez se aplicaron más de 5 mil pruebas diarias, con un porcentaje de positividad de poco más de 16%. Para tener una idea, en los países que han mejorado sus índices sobre Covid-19, el porcentaje de positividad es de 10% o menos.

Para el infectólogo pediatra Javier Nieto, más allá de cumplir con el objetivo de los 5 mil test diarios, lo más importante es darle seguimiento a cada uno de los positivos y sus contactos. “De nada te sirve hacer 5 mil pruebas si no haces la cuarentena adecuada”, explicó.

De acuerdo con Nieto, el plan debe ser llevar el porcentaje de positividad a lo más bajo posible y eso se logra fortaleciendo la estrategia de trazabilidad que se viene desarrollando actualmente.

Sobre la flexibilización que se avecina a partir del lunes, Nieto apeló a la responsabilidad ciudadana y al autocuidado de cada persona. “En este momento, las únicas medidas que nos mantendrán sanos son el distanciamiento y el uso del equipo de protección personal, como la mascarilla”, advirtió.

El especialista en Salud Pública Jorge Luis Prosperi manifestó que el país se acerca a la meta del 10% de positividad, pero se debe mantener el esfuerzo, porque hay muchos ciudadanos positivos. “Personas que, probablemente, son asintomáticas, no las hemos detectado, no guardan las medidas de protección personal y, sin saberlo, esparcen el virus en las calles, en sus trabajos y en sus casas. No hemos alcanzado el promedio de 4 mil pruebas diarias, pero nos estamos acercando”, señaló.

Región metropolitana

La Región Metropolitana de Salud es la que reporta la mayor cantidad de casos, según los informes estadísticos del Minsa. Ante eso, el director de esta región de Salud, Israel Cedeño, detalló que se están tomando muestras a toda la familia –aunque todos sus miembros no presenten síntomas– cuando alguien es identificado como positivo.

Precisó que, por día, aplican entre 500 y 600 pruebas en la región, una cifra “oscilante”, porque depende de la cantidad de personas que requieren que se les aplique la prueba.