MP pide juicio por corrupción y blanqueo para tres exministros

CASO ODEBRECHT

El 12 de abril pasado, día en que la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público (MP) informó al país que había remitido al Órgano Judicial la vista fiscal del caso Odebrecht, dio a conocer que en la lista de las 50 personas para las que solicitó llamamiento a juicio por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, habían tres “exservidores públicos” para los que también se pedía juicio por la presunta comisión de corrupción de servidores públicos.

Se trata de Frank De Lima, Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Ford, quienes fueron ministros de Economía y Finanzas, la Presidencia y Obras Públicas, respectivamente, durante el periodo de gobierno 2009-2014. La teoría del MP es una sola: usaron su cargo para sacar ventaja, pero cada caso tiene sus particularidades: tiempos, personajes, sociedades, cuentas y cifras.

De Lima

Frank De Lima, quien fue viceministro de Economía entre julio de 2009 y septiembre de 2011, y luego ministro de esa cartera entre octubre de 2011 y junio de 2014, habría recibido dinero en cuentas en Andorra, a través de las sociedades Ralfim Limited, representada por Olmedo Méndez Tribaldos, y Herzone Overseas, que tenía como representante a José Luis Saiz Villanueva. También Inversionista Joluma. Aquí se habrían usado, a través de cheques de gerencia y en efectivo, fondos que supuestamente fueron entregados a De Lima.

¿La razón? Dio paso expedito a las gestiones de cobro de Odebrecht, y dispuso las partidas del presupuesto general de la Nación para pagar las cuentas que el gobierno le debía a la compañía. En un informe de la División de Delitos contra la Administración Pública se explica que De Lima recibió $7 millones de empresas ligadas a Odebrecht a través de Saiz, quien narró al Ministerio Público que entre 2012 y 2013, De Lima le solicitó que recibiera “pagos” de parte de André Rabello, quien en ese momento era el superintendente de Odebrecht en Panamá, y que lo estarían contactando para eso. Le dijo que esos pagos irían a Herzone Overseas y que en la primera etapa le darían $2.5 millones.

A juicio de la fiscalía, este exministro no cumplió con los deberes de probidad, honestidad e imparcialidad que deben tener tener los funcionarios. Este medio llamó a De Lima para solicitar la versión del caso, pero dijo que no haría comentarios sobre el tema, que cuando llegue el momento, su abogado hará las declaraciones correspondientes.

Papadimitriu

Jimmy Papadimitriu, quien fue ministro de la Presidencia entre julio de 2009 y julio de 2012, habría aceptado dinero de empresas ligadas a Odebrecht, en el periodo en que fungió como funcionario, acciones que, de acuerdo al MP, se enmarcan en un “cohecho pasivo impropio”. Alega que, actuando conforme a su función pública, Papadimitriu recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht en cuentas en Andorra que estaban a nombre de sus padres.

En el expendiente reposan documentos facilitados por las autoridades judiciales de Andorra, entre estos, correos electrónicos que reflejan los trámites bancarios efectuados por Diamantis Papadimitriu, y María Bagatelas, padres del exministro, para abrir las cuentas donde recibirán el dinero. Entre 2009 y 2012, Papadimitriu habría recibido $5.9 millones en cuentas a nombre de María Bagatelas, su madre. El MP cuestiona que Papadimitriu no actuó con probidad, honestidad, responsabilidad y transparencia en el fiel cumplimiento de sus funciones como titular del Ministerio de la Presidencia.

Nicolás Brea, abogado de Papadimitriu, dijo que no conoce la vista fiscal del caso, y que la información que ha surgido es extraoficial, por lo que cualquier criterio que se emita ahora es sobre algo que no conoce. “Las partes no tienen conocimiento de la vista fiscal”, añadió.

La Prensa también contactó a Papadimitriu, vía chat, pero la conversación no se concretó porque el exministro se concentró en indagar de qué forma La Prensa consiguió su número de celular privado. “Mi número es privado. Y tengo el derecho de saber dónde y quién se lo dio”, dijo.

Ford

Jaime Ford, quien fue ministro de Obras Públicas entre agosto de 2012 y julio de 2014, de acuerdo con el Ministerio Público, también se habría valido de su cargo de representante legal del Ministerio de Obras Públicas para realizar acciones incompatibles con el puesto.

Ford, al momento de ser indagado por este caso, dijo a la fiscalía que hizo un networking o red de contacto para que su amigo Jorge Espino pudiera tener un acercamiento con Rabello.

A su vez, Espino confesó a la fiscalía que los fondos que tenía en la sociedad Westfall Holding fueron dados por un inversionista de un negocio que facilitó Ford: Rabello. Mientras que la versión de esta historia que dio Rabello a la fiscalía es la siguiente: en 2012, después de que Ford asumió como ministro, le presentó a Espino para hablar sobre una hidroeléctrica que pretendían desarrollar, proyecto para el que le solicitaron $4 millones. Rabello les dejó claro que no estaba interesado en este negocio, pero que su interés era mantener un acercamiento con Ford debido a que Odebrecht tenía grandes contratos: la cinta costera tres, patrimonio histórico, y la carretera Santiago- Viguí, por lo que le dio un “adelanto” de $1.8 millones en una cuenta en Andorra, cuyos detalles fueron proporcionados por Espino. La cuenta y la sociedad, de acuerdo con lo que dijo Espino, fue constituida por instrucciones de Ford. De acuerdo con el Ministerio Público, Ford, a sabiendas de que el único interés que tenía Rabello era tener contacto con él por su cargo de ministro, solicitó un aporte económico para una inversión en la que él sería uno de los beneficiarios. Ford, según el MP, ignoró las prohibiciones a las que está sometido todo funcionario, quien desde el momento en que ocupa un cargo está obligado a velar por los intereses del Estado y, por lo tanto, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros amparándose en el uso de su puesto.

Basilio Enrique González, abogado de Ford, negó que su cliente haya recibido dinero de Odebrecht. “ (...) Desconocemos un centavo a $4 millones, $1.8 millones o $200 mil. Él [Ford], al momento de declarar, desconoce cualquier transacción que haya tenido, si es que la tuvo, el señor Rabello con el señor Jorge Espino. Eso lo desconoce en su totalidad. Le reitero: el señor Jorge Espino es preguntado en varias indagatorias y lo que yo leí es que a él le habían aportado a un negocio de hidroeléctricas, creo que eran $200 mil o $300 mil, de los cuales, cuando se diera el negocio, el 50% era de Jorge Espino y el 50% era de Rabello. Eso es lo que, en su momento, dijo. Jamás Jaime Ford tuvo disposición de ningún centavo. Nunca”.

Los acuerdos

Buena parte del caso se sustenta en los 18 acuerdos de colaboración eficaz, y pena con exejecutivos de la constructora, testaferros, socios de algunos de los investigados, y familiares de exfuncionarios que recibieron los sobornos. Después de que la Fiscalía y el imputado consolidaban el pacto, y este era homologado por un juez, se lograron condenas, multas, y la devolución de dinero.

Cuatro fueron las personas de Odebrecht que pactaron acuerdos con la Fiscalía. Rabello, director superintendente de Odebrecht en Panamá, dio informacióń sobre el mecanismo usado para obtener los contactos con los funcionarios, a fin de determinar las sumas a pagar y, a cambio de eso, obtener privilegios en el desarrollo de las obras.

Fernando Migliaccio Da Silva, tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas, detalló cómo funcionaba esa oficina, lo que dio pistas a la Fiscalía para identificar a los imputados y los delitos. Olivio Rodrigues Junior, encargado de realizar los pagos ilícitos, suministró información de las cuentas que estaban bajo su control y esclareció la ruta usada para los sobornos. Luiz Eduardo Da Rocha Soare, operador del Departamento de Operaciones Estructuradas, explicó cómo funcionaba el Drousys, el sistema de pago que usó.

Gabriel Alvarado Far fue testaferro de los hermanos Martinelli Linares, a través de Mengil International. José́Luis Saiz fue testaferro de De Lima. Se comprometió a devolver $750 mil y se le condenó a 47 meses de prisión. A Olmedo Méndez Tribaldo, también testaferro de De Lima, se le impuso pena de 46 meses de cárcel. Jorge Espino fue testaferro de Jaime Ford y recibió condena de 42 meses de prisión y una multa de $1 millón.

Andres Mozes, testaferro de Danna Harrick, aportó información sobre los fondos que esta exfuncionaria recibió en Andorra. Fue condenado a 42 meses de cárcel, y devolvió $1.7 millón.

Ramón Carretero fue testaferro de Riccardo Francolini, y Aurora Mudaras. Devolvió $1 millón. Timothy Scorah fue testaferro de Odebrecht, y aceptó ser el firmante de las cuentas de la constructora. Fue condenado a 48 meses de cárcel. Humberto De León, ejecutivo Credicorp Bank, abrió cuentas a sociedades de Odebrecht. Puso a disposición del Tesoro $1. 9 millón, y fue condenado a 60 meses de prisión. Amado Barahona Tapia, oficial de cumplimiento de Credicorp Bank, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con exclusión de cargos, a raíz de que de la información que dio generó las investigaciones sobre los sobornos. Raúl De Saint Malo, socio de los hermanos Martinelli Linares, dio información sobre la compra de los buques petroleros. Devolvió dos buques, $1.9 millón, y fue condenado a 60 meses de prisión. Mauricio Cort, abogado de los Martinelli Linares y de Federico Suárez, aportó información sobre los pagos recibidos en Andorra. Devolvió $1.6 millón y recibió una condena de 48 meses de prisión. Daysie Villarreal, esposa de Carlos Ho, exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, devolvió bienes y recibió una pena de 34 meses de cárcel. Mientras que Carlos Ho aceptó haber recibido sobornos, y aportó información sobre los proyectos con sobreprecio. Fue condenado a 72 meses de prisión.