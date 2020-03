Multas de hasta 100 mil dólares por violar aislamiento

MOVILIZACIÓN

Las personas que no cumplan con la orden de aislamiento, una vez el Ministerio de Salud (Minsa)confirme que salió positiva en el examen de Covid-19, podrán recibir multas de entre $50 mil y $100 mil.

Una vez que se confirme que el resultado es positivo, el Minsa ordenará en qué lugar la persona debe cumplir con la orden de aislamiento, que puede ser en su casa, pero separado del resto de la familia; o en alguna de las 2 mil habitaciones que han facilitado los hoteles en la ciudad, como lo establece en el Decreto Ejecutivo No. 504, de ayer.

Nuevas medidas

A partir de hoy rige un nuevo horario para el toque de queda. El hallazgo día con día de nuevos casos de Covid-19 está llevando a las autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud (Codes), liderado por Ministerio de Salud (Minsa), a tomar nuevas acciones para garantizar la permanencia del mayor número de personas dentro de sus casas.

Una de estas últimas acciones, que anunció a través de sus redes sociales el presidente Laurentino Nito Cortizo, fue ampliar de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. el toque de queda en todo el país.

La medida, que se adopta luego de fijar un nuevo horario para los empleados públicos, quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 505 del 23 de marzo de 2020 y mantiene la mismas restricciones y excepciones que establecía el Decreto Ejecutivo No. 490 del pasado 17 de marzo del año en curso, que estableció el toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m

No obstante, no son las únicas medidas anunciadas por la autoridades de Gobierno en su estrategia para contener el avance de los casos y, con ello, evitar saturar el sistema salud.

En ese sentido, la ministra de Salud, Rosario Turner, sostuvo que el nuevo coronavirus mantiene un comportamiento parecido al de otras países respecto a que el 80% de la población lo superará sin mayor dificultad, pero el 20% deberá acudir a una instalación de salud y, de este grupo, el 15% podría necesitar de respirador artificial; es decir, estará en cuidados intensivos.

Al tomar en cuenta que la población del país es de 4 millones de personas aproximadamente, el 20% de personas en riesgo es alto, al igual del que podía llegar a unidades de cuidados intensivos y la importancia de quedarse en casa.

En ese sentido, el Ejecutivo ordenó reducir la jornada laboral en el sector público desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., medida que rige desde ayer.

Aislamiento obligatorio

Aquellas personas que no cumplan con el aislamiento luego de que el Minsa confirme que han salido positivas en el examen de Covid-19, podrían ser multadas con hasta 100 mil dólares.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 504, promulgado ayer y que lleva la firma del presidente Cortizo, a la primera violación de la orden de aislamiento se impondrá una multa de 50 mil dólares.

En caso de reincidencia, el monto de la sanción puede alcanzar los 100 mil dólares, según lo estime el Minsa.

El decreto indica que todos los nacionales y extranjeros deben cumplir las órdenes que emita el Ministerio de Salud para prevenir el avance de la pandemia del Covid-19.

Una vez que se confirme que el resultado es positivo, el Minsa ordenará en qué lugar la persona debe cumplir con la orden de aislamiento, que puede ser en su casa, pero separado del resto de la familia; o en alguna de las 2 mil habitaciones que han facilitado los hoteles en la ciudad capital.

Una vez cumplido el tiempo de cuarentena, y de obtener dos resultados negativos, el Minsa podrá declarar que el paciente está recuperado del virus.

El Gobierno Nacional ya hizo pública parte de la estrategia que se utilizará en caso de que se declare una cuarentena obligatoria.

Se permitirá que nacionales y extranjeros salgan de su residencia según los últimos números de la cédula o pasaporte, respectivamente, que indicarán en qué momento del día podrán salir a comprar alimentos y medicinas.

En Panamá, 345 personas han resultado contagiadas con el nuevo coronavirus del 9 al 23 de marzo. Seis de los pacientes fallecieron.