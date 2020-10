Narcos penetran subastas ganaderas para lavar dinero

Encuentro

El llamado hecho por el ministro de Seguridad, Juan Pino, este fin de semana en la región de Azuero para que los ganaderos denuncien el hurto pecuario y trabajen en conjunto con las autoridades evidencia un fenómeno creciente: la penetración de dinero del narcotráfico en las subastas ganaderas.

Fuentes de la institución plantean que elementos del crimen organizado se han dado a la tarea de comprar ganado para tratar de esconder su procedencia ilegítima del dinero.

En un encuentro con ganaderos en la sede del Consejo Provincial de Los Santos, en el que estuvieron presentes, entre otros, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Ramón Nonato López, el fiscal Efraín Jaén, en representación del Ministerio Público, y el gobernador de la provincia de Los Santos, Rubén Villarreal, el titular del Minseg pidió a los ganaderos no hacer acuerdos ni tratos con quienes se están llevando el ganado de sus fincas.

“El crimen organizado no tiene límites, llegan a vender el ganado en las subastas y eso hay que evitarlo, eso se hace poniendo la denuncia y llevar ante los tribunales al que le está robando al productor, no se puede llegar a un acuerdo, porque si no el delito se consume y queda como una estadística más”, indicó.

En lo que va de la pandemia solo en la provincia de Los Santos se han presentado cerca de 500 denuncias por hurto pecuario. De hecho, en julio pasado fue condenada una persona a seis años de cárcel por este delito cometido en una finca de El Carate de Las Tablas el 6 de abril de 2020, en plena pandemia de la Covid-19.

Pero uno de los temas que más preocupa a las autoridades es que, según datos del Ministerio Público, la península de Azuero, ubicada a más de 300 kilómetros de la ciudad de Panamá, ha emergido en los últimos años como la nueva ruta para el tráfico de drogas procedente de Colombia.

Por su posición geográfica, esta área facilita a los narcotraficantes temas de logística como el abastecimiento de combustible. En la zona se pueden ocultar grandes cantidades de drogas en potreros.

Según Pino lo ocurrido el fin de semana fue solo una primera reunión, pero en las próximas semanas sostendrán otro encuentro. Se plantearon varias alternativas, como la habilitación de una garita conjunta en la carretera sobre el río La Villa, la instalación de cámaras en punto estratégicos, así como reforzar el cumplimiento de decretos alcaldicios que prohíben el transporte de ganado en las noches.

Además, en conjunto con el gobernador Villarreal se busca un terreno lo más al sur de la provincia posible, en la costa, para replicar el trabajo que se hace en la estación aeronoval del puerto de Mensabé, en Las Tablas, que entró en operaciones desde 2012, y cubre parcialmente la bahía de Parita, en Herrera, y las costas de la península de Azuero, hasta Veraguas.

También se invitó a los ganaderos y a cualquier ciudadano a presentar casos a través de Crime Stoppers, una organización que administra una plataforma virtual para presentar denuncias anónimas, A la plataforma se puede acceder a través de los portales www.tupista.org y www.uaf.gob.pa

El Ministerio Público, por su parte, explicó los procedimientos para formalizar las denuncias para que las investigaciones no se caigan.