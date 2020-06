‘Ningún gobierno ha perdido tanta credibilidad en tan poco tiempo’, Jorge Ritter

Knockout

Cortizo dice que volvería a hacer el hospital modular, pero al precio correcto. ¿Qué le dice eso?

Que se construyó con precios que no se pueden justificar.

Cortizo dice que no hay pruebas para sacar a Sabonge y a Carrizo. ¿Las hay?

Muletilla exculpatoria de todos los actos de corrupción. Cuando el río suena, piedras trae y este río hace mucho ruido.

¿Por qué esa defensa tan férrea?

Se han mezclado gratitud y amistad, con el ejercicio de los cargos.

¿Qué sentiría usted si fuera ministro?

Estaría muy incómodo de saber que los ministros cuestionados están blindados y todos los demás están en entredicho.

Cortizo le tiró la bola al procurador Ulloa en esos casos. Le pidió pruebas. Tomando en cuenta su actuar en estos meses, ¿esos casos quedarán en algo o no?

Si tuviera que apostar, diría que no.

Su lectura del procurador Ulloa.

Por ahora, desencanto.

Y, ¿del contralor?

Comenzó con muchos bríos. Está por demostrar que todavía los conserva.

Lo más grave del hospital modular.

Todo es grave. Pero lo más grave es el sobreprecio, el uso indebido de una casa comercial en Turquía y la falta de transparencia. No me explico, si íbamos a tener 120 mil muertos, cómo la solución iba a ser construir un hospital para 100 personas. Y entre más explican peor quedan.

Lo más grave de los ventiladores.

El sobreprecio. Y si todo estaba bien hecho, ¿por qué echaron al viceministro?

¿Qué cambios le haría al gabinete?

Les pediría la renuncia a todos y me quedaría con Rosario Turner, Markova Concepción, Héctor Alexander, Alejandro Ferrer y Aristides Royo.

De 1 a 10, la credibilidad del gobierno.

4. Estamos en el primer round y ya está sangrando por una ceja y lo han tumbado dos veces. Ningún gobierno ha perdido tanta credibilidad en tan poco tiempo.

Tomando eso en cuenta, ¿se va agotando la gobernabilidad o aún no?

Por supuesto. Por ahora, la gobernabilidad la ha sostenido la credibilidad de la ministra Turner y su equipo. De lo contrario, ya no habría gobernabilidad.

¿Cómo se explica que Turner defienda las compras que gestionó Presidencia?

Como es inexplicable, lo ubico como su único lunar en su formidable gestión.

Algo bien hecho por el gobierno durante la pandemia, excluida Turner.

La iniciativa de usar la cédula como vale. Pero no se ha cumplido del todo.

Y la transparencia, ¿qué tal?

Muchas promesas incumplidas. Como la rendición de cuentas los miércoles.

Carlos García como viceministro. ¿Portero o guardaespaldas?

Guardaespaldas.

Estrategia de comunicación del gobierno: ¿deficiente, mal enfocada, satisfactoria o pertinente?

Deficiente y mal enfocada. La estrategia debía ser educar y orientar, no autobombos ni atacar a medios y adversarios.

Si el Ejecutivo no compró nada, como decía el anuncio, ¿cómo se pagaron los equipos e insumos que ya recibieron?

Ese comunicado o es irresponsable o es mentira: si no han comprado nada son irresponsables, y si sí, mintieron.

Ruedas de prensa. ¿Necesarias?

Sí, pero con información pertinente y puntual, y permitiendo preguntas.

¿Qué pregunta haría usted?

Ya no hay salvoconductos, pero hay cerco. ¿Con qué criterio decide el policía si me deja pasar o no? Si fuera en Estados Unidos, se sabría que los blancos sí podrían pasar y los negros no. Pero, ¿aquí?

¿Qué otra pregunta tiene?

¿Por qué demoraron en abrir las ferreterías y lo resolvieron con una llamada al ministro? Me dicen que las ópticas nunca estuvieron restringidas, pero estuvieron cerradas. Y la aglomeración en el transporte público: ¿qué opciones tiene la gente para no incumplir con las normas?

Estado de emergencia. ¿Correcto o...?

Correcto.

¿El gobierno nos trata como ciudadanos o como súbditos?

Hasta el domingo pasado, como súbditos. Ahora, como ciudadanos... lerdos.

Fin de la cuarentena: ¿fue lo gradual y asimétrica que prometieron?

No. Si buena parte de la economía sigue cerrada, ¿para qué dejar salir a todos? Solo espero que el rebrote sea manejable.

$80 mensuales de ayuda. ¿Suficiente o las finanzas no dan para más?

Insuficientes. Por las cifras que se están manejando, sí era factible dar más.

¿Qué mensaje da que el gobierno no haya reducido los viáticos y gastos de movilización de los funcionarios?

Pésimo ejemplo.

Su opinión en una frase. José Domingo Ulloa en cuarentena.

Le faltó la humildad que nos conmueve del Papa.

Planes económicos post pandemia.

Seguimos esperando conocerlos.

Inconsistencias de la apertura.

La construcción. ¿Cuál es la diferencia entre la pública y la privada? Y había aperturas más urgentes que los cultos.

La frase ‘no me reten’ de Cortizo.

Ha recibido bastantes retos ya.

‘No estoy hecho de leche condensada’.

Muy mala imitación de Churchill.

‘Que les caiga todo el peso de la ley’.

¿Cómo cae el peso de la ley en un país donde la ley no tiene peso?

El papel del alcalde Fábrega en esto.

Desastroso. Carente de toda empatía.

Un claro juega vivo en esta pandemia.

Los que cogieron bonos sin necesitar.

Enrique Lau, ¿a la altura?

Estar a la altura es responder a las necesidades del momento. Y él se enfocó en otras cosas.

El plan de seguridad del gobierno...

No lo conozco. Pero a juzgar por los resultados, hay que cambiarlo.

El túnel por debajo del Canal.

Estoy esperando el permiso de compatibilidad del Canal…

Diferencias entre los ministros jóvenes y los experimentados.

Es hora de que el presidente los alinee.

Su nota a Maruja Gorday.

¿Qué puede hacer un ministro de Educación con las escuelas cerradas?

Y, ¿su nota a José Alejandro Rojas?

El poder excesivo siempre es peligroso.

Alejandro Ferrer, en una frase.

No le han dado la libertad que merece.

El apoyo de Panamá a la reelección de Luis Almagro en la OEA.

Lamentable haber contribuido a que incumpliera su promesa de no reelegirse.

¿Por qué Cortizo le quitó el pie al acelerador a las relaciones con China?

Presiones foráneas difíciles de resistir.

Su opinión de que un funcionario de la OCDE nos haya informado de nuestro acuerdo con Colombia sobre intercambio de información fiscal.

Otro ejemplo del mal manejo de la información del gobierno.

La inclusión de Panamá en las listas grises. ¿Merecido o no?

Desfasada y, por tanto, inmerecida.

Trump en una palabra.

Hay tantos adjetivos descalificadores que me cuesta trabajo escoger uno solo.

Dos cosas que no cuentan los libros de historia en Panamá.

Las conversaciones de recámara con las que se elegían y deponían presidentes y el peso inapelable que tenía la Guardia Nacional antes de 1968.

¿Cuándo hubo menos respeto por las instituciones? ¿En la dictadura o ahora?

Van a tener que decidirlo en pénaltis.

¿PRD, revolucionario y democrático?

Más de democrático. Menos de revolucionario y cero de torrijista.

Policías, ¿poder justo o desbocado?

Desbocado. El autoritarismo y los privilegios económicos nunca antes vistos.

De usted se dice que le hacía los discursos a Martín Torrijos y a Ernesto Pérez B. Los de Cortizo son…

Campechanos, pero insustanciosos.

¿En qué asesoraría a Cortizo?

Le diría que la campaña ya pasó y que ahora es el presidente de la República.

PRD, ¿2024, 2029 o nunca más?

Imposible saberlo en una política tan voluble como esta. En 1990 se decía que nunca más y subió en 1994.

¿Qué le responde a quienes lo critican por haber sido tan cercano a Noriega?

Lo primero que declaré cuando me nombraron canciller fue que la salida de Noriega era parte de la solución, y cuando el último intento fracasó, renuncié.

Usted representó a Noriega en las negociaciones de salida con los gringos. ¿Por qué no aceptó, si le dieron todas las condiciones?

Noriega nos dijo que aceptaba el acuerdo y se iba. Al día siguiente se arrepintió. Ese secreto se lo llevó a la tumba.

Noriega. ¿Qué representa en su vida?

En una sociedad tan dividida, cargué el estigma de haber estado en su gobierno.

¿Algo de lo que se arrepiente?

Nada. Yo creí que podía encontrar una solución desde adentro.

¿Por qué dejó la militancia en el PRD?

Yo me inscribí por torrijista, y como seguía siéndolo, tenía que renunciar.

¿El PRD está con Nito?

La dirigencia, de la boca para afuera, sí. En las bases hay mucho descontento.

Confrontación Cortizo – Asamblea. ¿Quién tiene más fuerza?

Siempre la tendrá el presidente.

Nito – Pedro Miguel: esa relación es...

Matrimonio de conveniencia.

Martinelli, ¿aliado o enemigo del gobierno?

Por ahora, aliado. Pero las alianzas con Martinelli no son duraderas.

¿A quién admira en la política?

A Omar Torrijos.

Y, ¿en el mundo de las letras?

A Gabriel García Márquez.

¿En qué se parece Panamá al Macondo de su amigo Gabo?

Esto no se parece a Macondo... Esto es Macondo.