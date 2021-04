‘No hacer nada ya no es una opción’, Jorge Nicolau

Knockout

Explíquele el verdadero problema de las pensiones del Seguro a quien no lo entiende.

El sistema tiene cada vez más pagos de pensiones y menos ingresos, porque cada vez hay más jubilados y menos cotizantes. El modelo del sistema colapsó.

¿Para cuántos años más hay plata?

Las reservas se acaban en 2024. Si no hacemos nada, no habrá fondos para pagar a los jubilados después de esa fecha.

Esto es grave. ¿Por qué cree que no vemos una preocupación generalizada al respecto?

Falta de consciencia, aparte de que la directiva del Seguro no ha hecho público el informe de la junta actuarial, quizá porque los resultados son muy negativos. A pesar de que la ley los obliga a tomar ese informe como válido.

Ellos alegan que no tenemos cifras claras hace 10 años por fallas tecnológicas no resueltas. ¿Justificación válida?

No. La información está en el informe. Decir que eso no sirve porque tiene fallas tecnológicas es un absurdo sin fundamento.

¿Alguien debería ir preso por eso o no es para tanto?

Yo no sé, pero hay obligaciones en la ley que no han cumplido.

¿Qué tan grande es este problema comparado con la economía nacional?

Es más grande que el PIB, así que es gigantesco. Según el informe de 2019, el valor presente de la deuda era $77 mil millones. Y el PIB era de $65 mil.

¿En qué momento se dañó el Seguro?

Todos los gobiernos han contribuido a que el Seguro esté como esté. No tiene independencia, no tiene transparencia (nadie sabe cómo se están manejando las cosas ahí), y se ha vuelto la tesorería y la agencia de empleo de los gobiernos de turno.

Y, ¿por qué nos sentamos ahora a ver este problema?

Porque ahora es que se acabó la plata. Antes, ningún gobierno había querido enfrentar el problema. Y eso que el problema estaba muy claro.

Y, ¿algún gobierno cumplió con el mínimo de reserva requerido por ley?

Ninguno ha cumplido. Ya en 2008 el informe decía que había que hacer un aporte para mantener la reserva. Nunca se hizo.

No hubo informe actuarial desde 2013 hasta el año pasado. Su diagnóstico del actual.

Gravísimo. En cuidados intensivos con hemorragia por todos lados.

Usted dice que tiene que haber reformas paramétricas. Pero el mandato del gobierno es no hacerlas. Con esa condición, ¿la Caja se salva o no se salva?

Sin medidas paramétricas, el nivel de la deuda no va a bajar. Será imposible. Todos los países han hecho medidas paramétricas y el gobierno ha aportado más. Aquí, ninguna de las dos.

La única manera de no afectar los parámetros sería que el Estado pusiera la plata, pero el Estado somos todos, incluyendo a los no asegurados. ¿Eso sería justo?

No hay capacidad para poner esa cantidad de dinero. Mataría la economía. No habría plata para nada más. No es una opción no hacer nada.

¿De cuánta plata estamos hablando?

Para cubrir los déficit de los próximos 10 años se necesitan $6 mil 500 millones. Y además, para que existan reservas, habría que poner $13 mil millones. Es imposible aportar esa cantidad de dinero. Por eso hay que hacer medidas paramétricas, fortalecer las cuentas de ahorro individuales y aumentar el aporte del gobierno.

Hay gente seria diciendo que la Caja hay que dividirla en dos. Una de salud y una de pensiones. ¿Qué dice usted?

Yo creo 100% en eso. La parte de pensiones tiene que manejarse aparte, por profesionales como los del Siacap. Hoy día, los fondos de las pensiones se usan como tesorería para los gobiernos. Aparte, en muchos de los plazos fijos del Banco Nacional y Caja de Ahorros solo nos pagan el 2.5%. No hay forma de hacer crecer estos fondos con esos rendimientos.

La tendencia es moverse de beneficios definidos a cuentas individuales. Holanda es el número 1 en pensiones a nivel mundial. ¿Cómo lo lograron?

Con un acuerdo nacional con los sindicatos, empleadores y gobierno. Porque ellos sí tienen transparencia: todos manejan la misma cifra.

Diálogo. ¿Quién es el puente roto que no permite que haya solución al problema?

La falta de transparencia. Y aparte, o no entienden el problema o jalan para su lado.

Suntracs argumenta que ese es un diálogo de yo con yo. ¿Es así o ellos quieren imponerse?

Ellos quieren ellos con ellos.

Los trabajadores han pedido la participación de la OIT. ¿Eso sería beneficioso u otro elemento distractor?

Yo creo que sería beneficioso.

¿En el diálogo deben participar los partidos o ya tendrán ese espacio en la Asamblea, donde llegarán las reformas?

No le tengo miedo a eso, aunque sí es una posibilidad que podrían unirse al gobierno y tomar las decisiones ellos.

Con un mediador como el que eligieron, ¿el diálogo va para algún lado?

Hay muchas dudas por la falta de confianza en él. De todos los lados hay muchas reservas con él.

Dos meses poniéndose de acuerdo con la metodología. ¿Cuántos meses más para llegar a las pensiones?

No sé, pero estamos atascados y el tiempo se acaba.

¿Hay un plan a seguir?

Yo no lo he visto. Y lo he buscado.

Y tampoco hay cifras, como ya dijo. ¿O sea que tampoco tenemos un diagnóstico de dónde partir?

Tampoco. Eso está en el informe que no han publicado.

¿No deberían partir de un documento propuesto por el Ejecutivo?

El Seguro debe ser independiente. Pero sin duda el Estado debe participar en las soluciones porque la consecuencia la pagaremos todos.

Ellos dirán que ya convocaron a un diálogo… y así ya hicieron su parte.

No es suficiente. Hay que buscar es la solución.

¿Por qué el presidente no se ha metido a solucionar el problema?

Creo que por razones políticas.

Todas las reformas del diálogo tienen que ir a la Asamblea. ¿Qué cree que pase allá?

Ahí puede pasar cualquier cosa. Ojalá entiendan que el problema es financiero y matemático, no político.

¿Cómo se generaría confianza ciudadana en el diálogo?

Publicando los informes, trayendo instituciones internacionales y pasando el diálogo en vivo en cadena nacional. Esto afecta a todo el país.

¿La Caja podría quebrar?

Sí, pero no la podemos dejar quebrar. Es la institución que atiende a la mayoría de los panameños.

¿Pero qué pasaría en el país si la Caja quiebra?

Estaríamos igual que Grecia en 2008. Un colapso total en el que tuvieron que pagarle menos a sus jubilados. Un desastre.

¿Qué otros programas le siguen en problemas al de IVM? Ellos alegan que el problema es solo del IVM.

El de Enfermedad y Maternidad va por el mismo camino.

¿Qué tanto del problema le atribuye a las faltas administrativas del Seguro?

Es parte importante del problema. Las administraciones del Seguro han sido ineficientes y poco profesionales.

¿Quién es más responsable de este descalabro administrativo: el director o los directivos?

La junta directiva. Y las administraciones han sido parte del problema. Las falencias administrativas no se han corregido sino profundizado.

Administración Lau, del 1 al 5.

3.

¿Qué tan profundo es el desastre administrativo del Seguro?

Muy profundo. Costa Rica tiene un administrativo por cada 5.7 funcionarios de salud. Aquí es 1 administrativo por cada 1.2 de salud. Y además, mira los resultados. Fuera de que hay un problema cultural enorme, porque son decenas de gremios. Es imposible sacar gente ahí.

Entonces, ¿qué sugiere hacer con esa planilla?

Un plan de transformación que demorará años y costará muchos millones.

¿En cuál administración se han nombrado más funcionarios?

Guillermo Sáez Llorens: 10 mil 736.

Policías jubilándose con el último salario. ¿Es un problema o está bien?

Es un problema para el Estado.

El plan del Seguro de comprar bonos con los fondos mixtos. Su opinión.

Tenemos que ver dónde rinde más, no amarrarnos a los bonos del gobierno.

Consolidar el sistema mixto con el de beneficios definidos.

El informe actuarial no recomienda esa consolidación, porque crearía un problema infinitamente más grande, sin solución posible y con enorme impacto en la economía nacional.

Si usted fuera joven, no supiera cuánto tiene ahorrado y no sabe si lo atenderán cuando lo necesite, ¿pagaría cuota a la CSS?

Definitivamente que no. No hay servicio y mucho menos confianza.

Lo primero que haría si fuera el encargado de reactivar la economía.

Reducir los gastos no necesarios del Estado para generar liquidez y proyectos que generen empleo y, por tanto, inyecten plata en la economía.

El error más importante que estamos cometiendo a nivel económico.

Somos el país que más ha caído en el PIB en América Latina y no hemos visto siquiera un plan de lo que piensan hacer.