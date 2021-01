‘No hay posibilidad de un juicio justo’: McConnel

ESTADOS UNIDOS

El Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político “justo o serio” al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo, afirmó el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell en un comunicado.

“De acuerdo con las reglas, procedimientos y los precedentes en el Senado que gobiernan el juicio político, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda terminar antes de que el presidente electo [Joe] Biden jure el cargo la próxima semana”, indicó.

Trump fue acusado ayer por la Cámara de Representantes y será sometido a juicio político en el Senado.

Fue señalado por un cargo de “incitamiento a la insurrección” por sus comentarios en un acto político el 6 de enero pasado, cuando enardeció a una turba que luego asaltó el Capitolio y amenazó la vida del vicepresidente Mike Pence y los legisladores.

Pero “incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo”, agregó McConnell.

Advirtió además de que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a reunirse.

McConnell señaló que los tres juicios políticos anteriores —de Andrew Jackson en 1868, Bill Clinton en 1999 y el propio Trump entre 2019 y 2020— tuvieron una duración de 83, 37 y 21 días respectivamente.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, remarcó que McConnell podría iniciar el juicio de “inmediato” si así lo quisiera. En caso contrario, el proceso podría comenzar después de la toma de mando de Biden.

“Pero no se equivoquen, habrá un juicio político en el Senado de Estados Unidos”, expresó Schumer en un comunicado.

“Habrá una votación para condenar al presidente por delitos graves y faltas, y si es condenado, habrá una votación para prohibirle que vuelva a ser candidato”.

Schumer, que va camino de convertirse en el líder de la mayoría una vez que dos senadores demócratas juren y que Biden tome el cargo, dijo que Trump enfrentará un juicio “por su papel en incitar una violenta insurrección [...] e intentar cambiar el resultado de una elección libre y justa”.

Trump “se ha convertido con merecimiento en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en cargar con la mancha de haber sido enjuiciado dos veces”, dijo.

Ayer, todos los demócratas y 10 republicanos votaron a favor de este segundo impeachment histórico. En total, la acusación recibió 232 votos contra 197.

Más temprano, mientras se daba el debate, Trump llamó a la calma. “Ante las informaciones sobre más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende”, aseguró el mandatario en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

“Pido a TODOS los estadounidenses que ayuden a aflojar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”, añadió.