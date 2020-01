‘No temo a las presiones’: director de Contrataciones

COMPRAS ESTATALES

Raphael Fuentes, responsable de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), subrayó que han detectado “debilidades” tanto en los pliegos de condiciones como en las comisiones que se conforman dentro de los procesos de licitaciones.

Por tal razón, aseguró que dentro de la reforma a la ley de Contrataciones Públicas trabajarán en hacer más eficientes estos temas, así como regular el abuso de reclamos por parte de las empresas.

Fuentes dijo que no le afectan las presiones políticas y empresariales que surgen en los procesos de compras.

‘El Estado no puede seguir trabajando sin planificación’

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es quizás la primera institución fiscalizadora de las compras y proyectos que impulsa el Estado. Su responsabilidad es verificar estos procesos antes que lleguen a Contraloría General de la República.

De eso está al tanto Raphael Fuentes, nuevo director de esta entidad, a quien le tocará buscar una salida a complejas licitaciones como la del nuevo Hospital del Niño, la línea 3 del metro o el Censo de Población 2020.

Además, Fuentes tendrá que enrumbar el rol que la DGCP dejó de cumplir en los últimos años: garantizar procesos de contrataciones transparentes, ágiles y beneficiosos para el Estado.

¿Con qué entidad se encontró al llegar?

Encontramos una entidad fortalecida a nivel de recurso humano, pero solo estaba siendo reactiva. Es decir, esperaba que sucedieran cosas para entonces reaccionar y aplicar la normativa. En esta administración, además de ser una entidad rectora, queremos que sea una institución facilitadora. Es decir, identificar las debilidades que tienen nuestras entidades para entonces comenzar un proceso de capacitación.

¿Cuál es nuestro talón de Aquiles en los procesos de contrataciones?

La planificación. A nivel de Estado hay que identificar y corregir este problema de manera de que todas las instituciones puedan comenzar un proceso de planificación de sus compras. Eso significa que desde inicio de año hay que saber todos los insumos que se van adquirir, la cantidad y el precio. El Estado no puede trabajar sin planificación.

¿Qué dejó de hacer la DGCP en estos años?

Te puedo decir que la página web de Panamá Compra fue implementada en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y nunca fue modificada. Los sistemas electrónicos, como cualquier otro software, tienen un periodo de vida. Nosotros vamos a implementar un nuevo portal de Panamá Compra y esperamos terminarlo en junio próximo.

¿A qué se deben los constantes reclamos que atrasan las licitaciones?

Por esto es importante insistir con la planificación. Cuando se logra hacer una correcta estructuración del pliego de condiciones a tiempo se minimizan los reclamos, ya que la mayoría de los reclamos vienen cuando el pliego de cargos que elabora determinada entidad es débil.

¿Y cuál es la responsabilidad de las comisiones evaluadoras que conforman las entidades licitantes?

Como Estado, nosotros hemos identificado cierta debilidad en las comisiones que elaboran los informes de evaluación sobre las empresas que participan de las licitaciones, y lo que vamos a hacer es generar una capacitación para los integrantes de las comisiones.

¿Qué aportes harán a la propuesta de reformas de la ley sobre Contrataciones Públicas que está en la Asamblea Nacional?

Haremos varios aportes, especialmente para mejorar la conformación de las comisiones evaluadoras y evitar el abuso de los reclamos en las licitaciones respetando el derecho de los proveedores, pero también respetando el derecho de la ciudadanía de tener sus obras, servicios y productos cuando corresponde. Es decir, tratamos de ordenar esa facultad que tiene los proveedores de presentar reclamos, pero que eso no dilate el acto público.

¿Cuál es su respuesta a la ciudadanía sobre proyectos de interés social que se necesitan y cuyas licitaciones presentan demoras como el hospital del Niño, línea 3 del metro y el Censo de Población de 2020?

Específicamente en estos procesos estamos encaminando los actos públicos para que las entidades puedan tomar una decisión final de la mejor forma apegada a la ley de contrataciones públicas, pero siempre vamos a tomar en consideración el bienestar de la ciudadanía.

¿Cómo estas debilidades en los pliegos y comisiones afectan la transparencia o la gestión estatal?

Todo esto puede ocasionar que no se contrate a la mejor empresa y proveedor para suministrar un producto o servicio al Estado.

¿La Autoridad Nacional de Transparencia sostuvo que hay un abuso de las contrataciones directas. Qué opina de esto?

El procedimiento excepcional es legal. Obviamente si se planifica la compra se evita la contratación directa. Hay momentos donde se justifica, pero en otros no.

¿Cómo afrontará las presiones políticas y empresariales que recibirá por licitaciones atrasadas o para beneficiar a algún proveedor en específico?

Trabajé en la primera DGCP entre 2006 y 2009. Posterior a eso asesoré por 10 años a organismos como el Banco Mundial y la Unión Europea en temas para la región sobre contrataciones. Soy un persona técnica y no política. Mi integridad es lo que me va a mantener en mi puesto de trabajo. No le temo a presiones y se va cumplir lo establecido en la ley.

¿Cuál es su meta al culminar su gestión en 2024?

Nosotros en 2010 éramos un referente en materia de contratación pública después de Chile, pero ahora no. Muchos de los organismos que asesoré ahora nos están ayudando. En cinco años veo a Panamá nuevamente como una nación rectora y facilitadora en esta materia.