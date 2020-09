COMISIÓN LEGISLATIVA

Una deficiente impresión dejó ayer la directora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Sara Rodríguez, tras acudir a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, para responder un cuestionario sobre irregularidades en albergues para menores de edad.

Walkiria Chandler, suplente del diputado independiente gabriel Silva, subrayó que la directora de la Senniaf no ha dimensionado el cargo que ostenta.

“No tenemos en la Senniaf a una persona comprometida con la niñez del país”, dijo Chandler, quien lamentó que la entidad enviara menores de edad a albergues en los que hay adultos que se rehabilitan de adicciones.

Como se recordará, dicha comisión legislativa creó una subcomisión que se encargará de citar a funcionarios relacionados con el tema de la niñez y adolescencia, así como realizar visitas a los albergues.

“Yo no la veo con el dominio del tema y no está preparada. No es posible que sucedan tantas anomalías en el tema de la niñez y se mire para otro lado”, resaltó.

Además, Chandler dijo que la subcomisión evalúa recomendar la separación de Rodríguez, debido a la deficiente actuación de la Senniaf ante las anomalías.

Mientras, la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), dijo que le sorprende que no haya solución para los problemas que afrontan los niños en los albergues.

Durante su comparecencia ante la comisión, Rodríguez indicó que la entidad que dirige requiere un mejor presupuesto para cumplir con sus responsabilidades.