‘No tienen un plan’

Knockout

¿Cuántas empresas cerrarían?

Yo creo que en turismo, 70%. En comercio al detal, 50%. Y en la industria, el 30%. No importa qué hagan, si no hay quién les compre, será muy difícil. Y en construcción veo una afectación de 40%. Se salvarán el sistema financiero y logístico.

La estimación de 400 mil personas sin empleo, ¿se quedará corta?

Yo creo que puede ser la cifra real. La reactivación será compleja y sesgada.

¿El plan económico existe?

No sabemos. Lo único que anunciaron es un endeudamiento de más de 5 mil millones de dólares, pero no han sido transparentes para informar cómo se invertirá esa deuda. Si eso no es para hacer inversiones productivas, tendremos más deuda y menos desarrollo económico.

¿Por qué cree que no lo han divulgado?

Porque no lo tienen.

¿En qué debería ahorrar el Estado?

En su tamaño, su manejo presupuestario y la burocracia, que inventa procesos que le hacen difícil la vida al ciudadano.

¿Cómo evalúa la parte sanitaria?

Nos entusiasmamos mucho al principio, pero tiene graves problemas. Como por ejemplo, el sistema no unificado de salud, lo cual nos tiene con dos entidades ineficientes tirando cada una para su lado. Y cada vez hay más dudas de que se están tomando las medidas correctas.

Y, ¿la parte económica?

El problema más grave que tenemos es que la parte económica se decide en Salud. Volver a restringir la movilidad de la población, sin identificar a los panameños de riesgo y hacer trazabilidad, logra afectar la salud y cada vez más el sistema económico.

Mesa tripartita. ¿Quedará en...?

Eso nació muerto. Cuando se hace una mesa hay que delinear lo que se va a hacer. Esa mesa no está para resolver problemas, sino para pelear cada uno su espacio. No ceden... Aquí es un tabú cambiar el Código de Trabajo. Es calcado del de México y allá ya lo han cambiado cinco veces. Y los cambios constitucionales son importantes: esa Asamblea debería llamarse “Qué hay pa’ mí”. Igual el Judicial. Todo es juega vivo.

La crisis del Seguro se agrava con la Covid-19. ¿Cuál es su propuesta?

Modernizar procesos y reducir la planilla, porque eso se ha convertido en un departamento de contratación de los políticos, y si queremos eficiencia, el sistema de salud y el financiero deben ser separados.

¿Qué no está entendiendo el gobierno?

Que el país necesita que el presidente tome el liderazgo y ponga de una vez por todas a su partido a funcionar por el país. Lo tienen secuestrado. Actúen. Jamás ningún gobierno ha tenido oportunidad de hacer cambios tan profundos. Y la población no entiende que solo los pueblos educados, que discuten y defienden sus derechos, son los que progresan.

Y, ¿los empresarios?

Que deben competir, no pretender que con leyes nos reserven beneficios. Los monopolios acaban destruyendo a las mismas empresas. Y hay monopolio en todo aquí. Actuemos por primera vez en la historia no por los intereses, sino por el interés nacional.

¿Es más corrupto el gobierno o los empresarios?

No hay corrupción sin corruptor.

¿Cómo se reactiva una empresa con el consumo deprimido y la gente sin plata?

Con austeridad, innovación y tecnología.

‘De nada va a servir estar sanos si nos vamos a quebrar’. ¿Coincide?

Posiblemente no lo diría así, pero el sentido sería el mismo. Como van las cosas nos vamos a infectar todos y nos vamos a morir de hambre también. Covid es una enfermedad; el hambre puede causar muchos más problemas sociales. El hambre no piensa.

¿Cómo liberaría usted el país?

El bloque 3 debe abrir por partes. Las poblaciones con mejor desempeño primero. Y donde la actividad económica no aumente el contagio.

Gobierno. ¿Falta de liderazgo, de claridad o de comunicación?

De las tres.

Su edad, ¿fortaleza o debilidad para correr a Apede?

Fortaleza.

Si usted no estuviera corriendo, ¿votaría por su contrincante?

Si hay un solo candidato, no quedaría otra alternativa.

Su objetivo concreto, si llega a ganar la presidencia de Apede.

Panamá es el país de las oportunidades perdidas. Trabajar muy duro para que no se sigan perdiendo.

Una autocrítica a Apede.

Es el momento de modernizarse.

¿Qué le responde a quienes dicen que Apede es un grupo teórico?

Hemos conseguido materializar muchas ideas, como la consolidación de la plataforma logística y la creación del centro financiero.

Tareas pendientes de la democracia.

Todo. Empezando por instituciones sólidas. Lo que hay hoy no permite el clima para atraer inversión.