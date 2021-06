‘Nos estamos disparando en el pie’: Jorge Luis Quijano

KNOCKOUT

El contrato inicial de Panama Ports dice que si ellos cumplían su parte, Panamá debía renovarles el contrato. Pero, ¿automáticamente?

No, y sí hay cabida para la negociación: se hizo en 2002, 2005 y 2010. También debe negociarse ahora que el país lo necesita y tantas cosas cambiaron. Además, no se ha cumplido todo. En los contratos debe haber buena voluntad, y si quieren seguir otros 25 años beneficiándose del país, deberían negociar algo justo.

Contraloría dice que ellos cumplieron. ¿Qué faltó en esa auditoría?

Hacerla pública, para ver qué tan profunda fue. ¿Los gastos son justificables? ¿Los costos son razonables? ¿Dónde están las auditorías? Y toda esa publicidad con la que nos están bombardeando para que les renueven el contrato, la estamos pagando también tú y yo, porque somos accionistas ahí. Disparándonos en el pie.

¿Usted les renovaría el contrato con condiciones, o abriría una licitación?

Abramos la licitación. Si quieren, que compitan, pero tenemos que poner como país un mínimo de requisitos. Eso conllevará demandas y muchos contratistas dudarán en licitar por miedo a que la Corte luego diga que se les debe mantener el contrato, pero es la mejor alternativa.

¿A quién le conviene más ese contrato hoy: a Panama Ports, al país o igual?

A ellos, sin duda. Están muy bien y así seguirán. Nosotros tendremos lo mismo. Nada más, porque nunca les hemos exigido nada. ¿Cómo es que en 24 años solo han pagado $8 millones en utilidades? Habiendo reportado más de $900 millones, lo justo hubiera sido pagarnos nuestro 10% y el resto usarlo ellos. Pero no, retuvieron todas las utilidades para inversión y no pagaron todos los dividendos.

¿Panamá no tiene representante en esa directiva? ¿Qué pasó ahí?

Eso es lo grave. No se conoce lo que se aprueba ahí, si lo que se hace se debe hacer, si los montos son los correctos ni si se decide bien lo de los dividendos. Y eso que el primer pago lo hicieron en 2015.

¿Por qué no antes?

Porque lanzamos la idea del puerto de Corozal y ellos no tenían ningún interés en eso, porque iba a competirles. Así que pagaron para congraciarse con el país.

Pagaron poco e igual se beneficiaron con el estancamiento de ese puerto.

Totalmente. Y no es la primera vez que paraban la creación de un puerto. También lo hicieron con el megapuerto en Farfán, demandando el proceso.

¿Cuántas demandas presentaron ellos y sus allegados contra el puerto de Corozal?

28. Y bien puesto lo de “allegados”, porque la gran mayoría tenía el mismo patrón de las primeras 11, que eran de ellos.

Entonces, cuando un contratista se siente amenazado, ¿frena el proceso?

Sí, porque aquí es muy fácil parar proyectos con demandas. Ningún operador va a ir a un país donde su inversión depende de una demanda. Eso fue lo que tumbó el puerto de Corozal, que hubiera ampliado enormemente la oferta portuaria y nos hubiera permitido atraer más buques.

¿Dónde está el negocio para Panamá?

No hay.

¿Por qué Panamá debería mejorar las condiciones de este contrato?

Ampliamos el Canal. Hicimos una tercera vía que permite pasar buques que antes no pasaban y ampliamos los canales de acceso a los puertos. Y, ¿quién paga por el mantenimiento y la seguridad de la navegación todos los años? Y solo aquí tienen puerto en el Atlántico y el Pacífico.

O sea, llevan 24 años congueándonos.

Yo me siento así, sí. Y lo peor es que nos seguirán sacando ventaja. Este contrato no puede quedar así solo por una cláusula de hace 24 años. No es tan blanco y negro.

¿Ese contrato fue mal preparado, mal adendado o…?

Lo grave del contrato inicial es la renovación automática. Pero lo peor pasó en 2002, con la resolución dizque para equipararlo con los otros puertos, donde se les quitó la anualidad variable del 10% de los ingresos y la anualidad fija. Todo porque ellos decían que la infraestructura que les dimos no era funcional. Y falso: todos los operadores invirtieron para mejorar sus condiciones. Además, una resolución no podía ir por encima de un contrato ley. Por eso se impugnó y tocó renegociar en lo que resultó la adenda de 2005.

¿Cómo nos fue con la adenda de 2005?

Nos quedó la renovación automática, pero se aumentó el pago por movimiento de contenedor de $6 a $9 y se incorporó el 10% de utilidades, pero no de los ingresos como debió ser. Se les comprometió a una inversión de no menos de mil millones de dólares para agrandar el puerto, y nos pagaron $102 millones como contraprestación por el derecho de uso de la infraestructura recibida. O sea, por lo mismo que en 2002 dijeron que no recibieron.

Entonces no han actuado bien, como alegan ahora para seguir en el país...

Correcto. Es así.

¿Por qué renovarle el contrato a una empresa que nos demanda?

Y, ¿qué nos garantiza que no nos volverán a boicotear si lanzamos otro puerto?

Si nos hubiéramos mantenido con el contrato inicial, ¿nos iría mejor?

Sí, porque ellos igual hubiesen hecho inversiones para poder seguir creciendo. El negocio ha sido muy bueno... Por eso no se quieren ir ni dejar que otro entre.

Las tres condiciones menos favorables del contrato para Panamá hoy.

La renovación automática. Dos, subarriendan a otros operadores sin pedirnos permiso ni haber invertido un real. El país debiera recibir eso directo y hoy no lo recibe ni siquiera indirectamente. Y lo otro: ¿por qué dejaron las utilidades por fuera? ¿Dónde están nuestros representantes para exigir el 10% de utilidades? ¿Dónde está esa gente y por qué no fueron diligentes en pelear eso? Y si no pudieron, ¿por qué no lo hicieron público?

¿Cómo rinde cuentas Panama Ports?

La fiscalización la pueden hacer el directivo que tenemos ahí y la Contraloría… Y, ¿dónde está esa fiscalización?

¿Cuánto deberían pagar?

Que paguen por los ingresos, como en el contrato original. Y fiscalizándolos.

¿Qué dice de una empresa tener lobistas diputados?

Inmoral. Un claro conflicto de interés.

Hay una ley de puertos, pero, ¿tenemos una política portuaria establecida?

No. Cada vez que una empresa quiere hacer un puerto debe ir a la Asamblea por un contrato ley. Debería haber una ley para todos y licitaciones transparentes.

¿Tuvo Panama Ports algo que ver con el camarón legislativo para tumbar el contrato de PSA hace unos años?

De que huele a eso, huele.

Cuando se iba a hacer el cuarto puente, Panama Ports pidió indemnización porque se usaría parte de su concesión. ¿Por qué teníamos que indemnizarlos si eso es nuestro?

Coincido: no se les debía indemnizar.

Hoy, ¿por qué el cuarto puente es preferible al túnel?

Por costos. No hay manera de que el túnel salga más barato que el puente.

¿Veremos el cuarto puente o el túnel antes de que acabe este gobierno?

¿Terminado? Lo dudo.

Siempre se dice que el Canal es la entidad ejemplar. ¿Es la menos mala o realmente es ejemplar?

Yo pienso que es ejemplar. Sus funcionarios protegen al Canal.

Y los problemas en las licitaciones del Canal, ¿reales o pataleo de perdedores?

Si fueran reales, el Canal tiene procesos transparentes para investigarlas.

¿El concurso por vacantes en la ACP es real o todo está palabreado antes?

Puede haber algo de eso, pero los procesos están disponibles para investigar.

¿Qué opina del alza de salario del administrador?

Tuvo suerte. Yo trabajé por mucho menos que eso y me sentí bien remunerado.

¿Se necesita la cantidad de administrativos que tiene la ACP?

Definitivamente, hay que revisar eso.

Con todas las bonificaciones, ¿cuánto gana un práctico senior? ¿Se justifica?

Como $600 mil al año. Tienen los méritos. ¿Debe ser ese monto? Debatible.

¿Cómo se podría potenciar la operación del Canal?

Convertir las plantas termoeléctricas a paneles solares. Y resolver el problema del agua.

¿Qué pasó con su plan de agua?

Se cambió drásticamente el enfoque a otro que no se ha terminado de licitar.

¿Cuál sería la mejor solución?

Río Indio es el primer paso para ir pensando en los próximos pasos. Y las aguas de Bayano para suplir las necesidades de consumo humano en Panamá este.

Según Cortizo, AES nos venderá las acciones de Bayano. ¿Eso es positivo?

Depende en cuánto las vendan. Eso me lo presentaron cuando yo estaba en el Canal y los números no me llamaron la atención. ¿Para qué querer todo el lago si puedo usar el agua usada en la generación?

Falló su plan informático y esto le costó $14 millones a la ACP. ¿Qué pasó?

Catín dijo que se decidió suspender la plataforma. Esa plataforma tenía total capacidad: no se le dio la oportunidad.

Y, ¿la división de negocios alternos?

A mi salida todo eso cambió.

Cuando GUPC paralizó la ampliación, usted dijo que la ACP podía terminar la obra. ¿El gobierno de Martinelli lo apoyó o llamaron para presionarlo?

El que presionó fue GUPC, especialmente el embajador de España, Jesús Silva, con el que, curiosamente, me topaba cada vez que iba a Presidencia.

Directivos del Canal. ¿Los mejores?

Paso.

La ampliación de un cuarto juego de esclusas, ¿viable o puro efecto ilusión?

No hablemos de eso mientras no tengamos agua.

La pelea con los sindicatos no tiene fin. ¿Qué tanto pelean cada dos años?

Mejoras salariales. Pero son los que más ganan en el país.

Si fuera presidente, ¿qué haría usted con los excedentes del Canal?

Educación. Vamos a quedar no en tercer mundo, en cuarto mundo.

¿Qué opina del manejo de esa plata?

No son claros en qué la usan. Y la gente cree que son fondos ilimitados.

Si la ACP puede vetar a las empresas corruptas, ¿por qué el gobierno no?

El problema es la gente, no las leyes. Y el Canal tiene un fiscalizador con su equipo, además de la administración, que investiga y reporta directamente a la directiva. Eso deberían tenerlo todas las entidades.

¿Cómo Odebrecht ganó tantas obras en el gobierno y ni una en el Canal?

Exacto. Eso habla por sí solo…

¿Por qué dejó la junta asesora?

Je, je, sabes mucho. No había suficiente información actualizada para hacer buenas recomendaciones a la directiva.

¿Le han ofrecido algún otro puesto?

Presidir la directiva del Metro, pero decliné porque nunca quisieron ratificarme. Y lo iba a hacer gratis.

¿Por qué no va y arregla el Idaan?

Ese animal no se deja ayudar.

¿Existe embotelladora similar a esa?

Esa es una muy obvia, pero seguro hay otras del mismo nivel. En Aseo hay problemas muy serios.

¿Usted privatizaría el Idaan o no?

No creo que es necesario, pero no se puede seguir manejando políticamente. Y lo peor es que no se dejan ayudar.

Tema NG Power en una frase.

¡Apliquen la ley!

Minería.

Desafortunado. Los daños que nos han dejado no compensan todo lo que nos pudieron haber dado. Y hay que ver con lupa lo que viene ahora.

Seguridad jurídica en Panamá. ¿Estable o comprometida?

Todavía, estable. No sé por cuánto más. Hay que limpiar la corrupción, porque ya está siendo demasiado palpable.