Nueva guía, la apuesta de Salud

KITS PARA PACIENTES

El Ministerio de Salud (Minsa) apuesta por una nueva guía de atención a pacientes con Covid-19 en estado leve, que implica dotarles de vitaminas y medicamentos.

Se trata de una estrategia específicamente para el “primer nivel de atención” (domicilios y hoteles-hospitales), la cual era impensable meses atrás, cuando las autoridades sanitarias no recomendaban el uso de medicinas para tratar el letal virus.

La guía, que según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, busca “fortalecer el sistema inmunológico”, incluye la entrega al paciente de un kit ambulatorio, que contendrá mascarillas, gel alcoholado, oxímetro, zinc, vitaminas B, C, y D, ivermectina y acetaminofén.

En los hoteles hospitales serán ingresados los pacientes mayores de 40 años de edad y con factores de riesgo o con morbilidades. Para “evitar complicaciones”, a estas personas se le dará un oxímetro, heparina, azitromicina, hidroxicloroquina y vitaminas.

Los medicamentos azitromicina e hidroxicloroquina serán administrados a criterio médico por siete días y luego del consentimiento del paciente o tutor de este.

Además, el protocolo del Minsa indica que el paciente será trasladado de un hotel a un hospital cuando presente saturación de oxígeno del 93% o menos.

Como se recordará, uno de los problemas que han venido detectando los médicos que luchan contra el virus es que pacientes contagiados con la Covid-19 presentan bajos niveles de oxígeno, por lo que los oxímetros ayudarán a medir tal condición.

Conoce el contenido del Kit #ProtégetePanamá que será entregado a los pacientes #COVID19 positivos. #UnPanamáMejor pic.twitter.com/McVsuZqT7a — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 24, 2020

La desesperación

Domingo Moreno, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la distribución de los kits como una “medida de desesperación” por parte de las autoridades sanitarias ante tantas defunciones.

Moreno mencionó que este tipo de estrategia se aplicó en Ecuador, Nueva York y El Salvador.

“Yo no pondría el acetaminofén en esa bolsita, ya que no tiene muchos efectos en los síntomas del coronavirus. Y, pese al debate, varios países siguen utilizando la hidroxicloroquina”, dijo.

En palabras del médico, ahora mismo se está muriendo un panameño cada 50 minutos y no se está controlando la enfermedad en su fase inicial, por lo que no ve mal la idea del kit.

“Existe la posibilidad de que con estos medicamentos se puedan obtener algunos resultados. Además, esto significa que estamos usando toda la artillería para defendernos del virus, que no estamos controlando con las medidas de aislamiento social”, manifestó Moreno.

Por su parte, Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública, subrayó que la Covid-19 afecta los niveles de oxígeno en las personas y por eso es valioso que los pacientes cuenten con un oxímetro para medirlo.

Sobre las vitaminas, el también miembro del Consejo Consultivo de Salud argumentó que hay “evidencia anecdótica” que indica que, de alguna manera, mejoran el sistema inmunológico.

“Hay personas o colegas que no creen en eso, pero yo soy de los que sí creen en las vitaminas. Creo que tienen un valor agregado. Entonces, si esto es cierto, es muy bueno y, si no es cierto, no hacen ningún daño a la salud”.

En cuanto al debate relacionado con la hidroxicloroquina, Prosperi sostuvo que médicos que atienden a los pacientes en los hospitales transmiten buenos comentarios sobre el fármaco, pese a que no hay estudios.

“Si hay esa referencia anecdótica de los colegas que están en los hospitales, por qué no usarla”, dijo.

La estrategia

La directora nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Elvia Lau, señaló que estos fármacos serán suministrados a los pacientes positivos bajo consideración médica, para atacar el virus en una etapa muy temprana.

“Por qué esperar a que el paciente que está en casa tenga que movilizarse al hospital. Este virus ha presentado situaciones inéditas y nos toca ver lo que hacen bien en otros países y también nuestra experiencia. Eso nos da una hoja de ruta a seguir”, dijo Lau.