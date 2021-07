Nuevo juicio de Martinelli es fijado para el 21 de julio

PINCHAZOS

El expresidente Ricardo Martinelli tendrá que comparecer el 21 de julio al juicio oral por presunto espionaje político.

Esto luego de que el Tribunal de Juicio admitió una nueva incapacidad médica presentada por la defensa legal y que abarca del 21 de junio al 20 de julio.

Ayer se realizó una audiencia de comunicación sobre la evaluación médica que le hicieron médicos forenses el pasado 24 de junio al expresidente.

Las médicos Itza Guisado y María Eugenia Rosas Bonilla determinaron que Martinelli se encuentra estable y la cirugía a la que se sometió fue electiva.

Tribunal admite incapacidad y reprograma juicio a Martinelli

El Tribunal de Juicio encargado del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por presunto espionaje político, fijó una nueva fecha de audiencia en este proceso: 21 de julio próximo a las 9:00 de la mañana.

Se trata del tercer cambio de fecha. Inicialmente estaba previsto para el pasado 22 de junio, pero Martinelli presentó una incapacidad médica alegando una cirugía en la columna (que se venció ayer).

Entonces, el tribunal determinó que el proceso se haría el 5 de julio próximo. Pero, ayer en medio de otra diligencia judicial, se dio a conocer la nueva fecha debido a que su equipo legal presentó otra incapacidad médica que se vence el 20 de julio.

Al igual que el certificado que presentó el pasado 22 de junio, el documento está firmado por neurocirujano Waltter Kravcio. El tribunal, conformado por las juezas Ibeth Francois Vega (presidenta), Jennifer Saavedra Naranjo, y Marisol Osorio Leyton, ordenaron investigar la nueva incapacidad del expresidente. Esto, a pesar de que la aceptaron. Este trámite quedará en manos del Ministerio de Salud, entidad que no ha querido dar información sobre el tema.

Las juezas, sin ahondar en detalles, también advirtieron ayer que tomarán todas las previsiones necesarias para que el juicio del 21 de julio se realice.

Conclusiones

En la audiencia de ayer la jueza Francois Vega presentó las conclusiones de la evaluación que las médicas Itza Guisado y María Eugenia Rosas Bonilla, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), realizaron a Martinelli por orden del tribunal.

Concluyeron que el exmandatario se encuentra estable y que la cirugía realizada en la columna fue electiva. Explicaron que se encuentra convaleciente, y que recibe un tratamiento analgésico para tratar un tema cardiovascular. Constataron que se encuentra hospitalizado por orden de su médico tratante (Kravcio).

Los querellantes

El abogado Carlos Herrera Delegado, en nombre de los querellantes, dijo al Tribunal que el informe de medicina legal “es claro”, y que el exmandatario se sometió a una cirugía electiva “con mucha más anticipación” y no dos días antes de la fecha de juicio. Los demandantes también solicitaron al tribunal que declara en rebeldía a Martinelli, y que se le vigilara. Lo mismo pidió el fiscal contra la delincuencia organizada, Ildeman Camaño, quien formó parte del equipo del Ministerio Público en el acto. Pero las juezas no les concedieron estas peticiones y alegaron la situación de salud de Martinelli “es justificada”.

Los abogados

Martinelli estuvo representado en el acto por Luis Eduardo Camacho González, Carlos Carrillo, Alfredo Vallarino, Roniel Ortiz , Jessica Canto, Shirley Castañeda y Alma Cortés. En el área también estaba Sidney Sittón. Camacho González resaltó que las médicas forenses dejaron claro que Martinelli está “sufriendo fuertes dolores”. “Está recibiendo medicamentos y esto no quiere decir que está bien”, indicó. Al final de su intervención pidió que se fijara una nueva fecha, y como ya se sabe, eso fue concedido.

Una vez se acabó la audiencia, varios de los querellantes hablaron con los periodistas. Balbina Herrera, manifestó que si bien Martinelli ha ganado 21 días, una de las cosas más importantes que se señaló (en la audiencia) fue que el 21 de julio se hará el juicio, “sea cual sean las condiciones”.

“No va a poder seguir huyendo todo el tiempo. El 21 de julio como sean las condiciones, la jueza dijo que habrá audiencia” señaló. Mientras que el fiscal Aurelio Vásquez, quien también representa al Ministerio Público en el proceso, expresó que si bien es cierto que se pidió que se declara a Martinelli en rebeldía, el tribunal “en un justo equilibrio” concedió la incapacidad presentada (por Martinelli). Dijo que la ganancia para la fiscalía es que el juicio oral se realizará el miércoles 21 de julio.

A su salida del salón de audiencia, Camacho González expresó que las peticiones de la fiscalía y querellantes fueron “ilógicas”. Sobre la petición de vigilancia que hicieron los querellantes y la fiscalía, indicó que su cliente tiene custodia por ley día y noche, debido a su condición de expresidente de la República. Sobre la comparecencia de Martinelli al juicio el próximo 21 de julio, el abogado adelantó que él (Martinelli) “está en estos momentos convaleciente”. “Yo no soy médico, sé que la situación del él es una situación compleja de la cual no voy a referirme ya que el tribunal pidió confidencialidad, pero es un hecho público y notorio que fue sometido a una intervención y quedó constancia que no es una intervención cualquiera (....)” dijo.

Las incapacidades médicas no han sido las única herramientas que ha sacado a relucir Martinelli para apartarse del proceso.

En varias ocasiones, el expresidente ha intentado suspender el juicio, reclamando la prescripción del caso o que nunca se le imputaron formalmente los cargos. Estos argumentos han sido rechazados sostenidamente por los jueces y magistrados. La última vez ocurrió el pasado 28 de junio, cuando el Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una vez más un recurso fundamentado en la supuesta falta de imputación del exmandatario.