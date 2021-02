Odebrecht: niegan anular caso a hermanos Martinelli Linares

SENTENCIA

El Segundo Tribunal Superior confirmó un fallo del Juzgado Duodécimo Penal –hoy absorbido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales– y negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, como parte del proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con los sobornos de Odebrecht.

La decisión del tribunal consta en un edicto colgado en el juzgado liquidador el pasado lunes.

La defensa de Martinelli solicitó declarar nulo el proceso con el argumento de que la fiscalía había usado, sin permiso de las autoridades suizas, información sobre sociedades y cuentas registradas en ese país.

Sin embargo, tanto el juzgado como el Segundo Tribunal desestimaron este alegato y decidieron no acoger el recurso de nulidad.

El entonces Juzgado Duodécimo Penal –a cargo del juez Óscar Carrasquilla– había rechazado en octubre de 2018 un primer recurso que pretendía anular esta investigación, con el argumento de que la Fiscalía Especial Anticorrupción –a cargo de las pesquisas– había violado el debido proceso al decretar la reserva del sumario.

Fiscalía trabaja en vista fiscal del caso Odebrecht En este caso, la Fiscalía Superior Anticorrupción imputó cargos a 102 personas y se encuentra en la fase final de elaboración de la vista fiscal para enviarla al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, que debe valorar las evidencias recogidas en 1,120 tomos que, entre otras pesquisas, contienen información de 12 asistencias judiciales.

En esa ocasión, la defensa de los hermanos Martinelli Linares argumentó que dicha decisión de la fiscalía atentaba contra el derecho a la defensa de sus clientes.

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares permanecen detenidos en una cárcel militar de Guatemala desde el 6 de julio de 2020 a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

En un tribunal en Nueva York, Luis Enrique y Ricardo Alberto son acusados de tres cargos: uno, por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta, además, dos cargos por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.

El proceso se dirime en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Pesquisas

En Panamá, como parte de la investigación, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió 13 asistencias judiciales a Brasil, Suiza, Andorra, Uruguay y España. Estas asistencias contienen información sobre los sobornos pagados por Odebrecht.

De esas 13 asistencias, 2 fueron dirigidas a Suiza, la última de las cuales fue recibida en diciembre de 2020 con información sobre el movimientos de cuentas bancarias relacionadas con Odebrecht y otras empresas vinculadas con proyectos de infraestructura en el país.

A la vez, la Corte Suprema de Justicia gestionó en 2016 una asistencia judicial pedida por las autoridades suizas sobre depósitos de dinero en Panamá, presuntamente conectados con actividades de blanqueo de capitales.

El intercambio de información entre las autoridades judiciales de ambos países dejó al descubierto un entramado de sociedades y depósitos de fondos ligados a Odebrecht, que permitió la vinculación de una pluralidad de personas.

La investigaciones se centraron en sociedades como Kadair Investment, Ltd., Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services Triden Intyer Trading e Innovation Research Engineering and Develoment Ltd., de las que se transfirieron sumas de dinero provenientes del pago de sobornos de Odebrecht.

Actualmente, la fiscalía está en la fase final de la elaboración de la vista fiscal, en la que ha imputado cargos a 102 personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.