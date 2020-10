Pacientes con tuberculosis y otras infecciones en pandemia

EPIDEMIOLOGÍA

La tuberculosis es una de las 10 enfermedades infecciosas que más muertes causa en el mundo y, según datos de la Contraloría General de la República, deja por año cerca de 200 fallecidos en Panamá. Es una amenaza que suele pasar desapercibida para la gran mayoría de la población, a pesar de que las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que, por año, hay más de mil nuevos casos.

Durante el primer semestre de 2020 se confirmaron en el país 565 personas con tuberculosis, de las cuales 36 tenían una doble infección –pues las personas fueron diagnosticadas con tuberculosis y la enfermedad Covid-19, que transmite el nuevo coronavirus SARS-CoV-2–, y tres padecían triple infección: tuberculosis, virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y Covid-19.

Así se desprende de un informe proporcionado por el Programa Nacional de Tuberculosis del Minsa, en el que se detalla que las regiones donde se han reportado los casos de doble infección son: Panamá este (25), Panamá metro (3), Panamá Oeste(2), Veraguas (1), Bocas del Toro (1) y Colón (7 casos, de los cuales 3 fueron de triple infección).

Edwin Aizpurúa, jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del Minsa, sostuvo que han participado en capacitaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el abordaje y tratamiento de los pacientes que presentan tuberculosis y Covid-19, así como tuberculosis, Covid-19 y VIH.

Detalló que las personas enfermas con tuberculosis y Covid-19 muestran síntomas similares: tos, fiebre y dificultad para respirar, y ambas enfermedades atacan principalmente a los pulmones.

Aunque la experiencia sobre infección por Covid-19 en pacientes es limitada, la OMS plantea que las personas enfermas con tuberculosis y coronavirus pueden tener peores resultados si llegan a interrumpir el tratamiento.

Casos inusuales

En Panamá, un equipo de médicos del Hospital Manuel Amador Guerrero, enfermeras del Programa Nacional de la Tuberculosis en la provincia de Colón, junto al investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), Amador Goodridge, publicaron en agosto pasado, en la revista científica The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, la recuperación de Covid-19 de pacientes con triple infección por Mycobacterium tuberculosis, VIH y SARS-CoV-2.

En el estudio se reportan dos de los tres casos de triple infección detectados por el Minsa los primeros meses de la pandemia, y aporta información a la teoría de que la coinfección con tuberculosis, VIH y SARS-CoV-2 no parece empeorar los resultados de la infección por Covid-19.

El primer caso documentado corresponde a un hombre de 29 años de edad que llegó al hospital a finales de marzo, y el segundo, a uno de 53 años que fue tratado a finales de abril.

Los científicos plantean que estudios como éstos solo refuerzan la necesidad de investigaciones más amplias para comprender la fisiopatología, es decir, el estudio del funcionamiento de un organismo durante el curso de una enfermedad, generando conocimiento que puede servir a la comunidad médico global.

Además, los investigadores recalcan que el mayor número de casos complicados de la enfermedad Covid-19 ocurre en pacientes con comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer, así como personas mayores de 60 años de edad.

Incidencia y mortalidad

Panamá, en medio de la pandemia y la inusual aparición de casos con doble o tripe infección, está encaminada a bajar la tasa de incidencia de la tuberculosis este año, ya que en el primer semestre se ubicó en 13.21 por cada 100 mil habitantes.

En el año 2019, el Programa Nacional de Tuberculosis registró mil 355 casos, para una tasa de 32.12 por cada 100 mil habitantes, y en 2018 se registraron mil 712 casos, para una tasa de incidencia de 41.17 por cada 100 mil habitantes.

Por 15 años, Panamá mantuvo una tasa de mortalidad por arriba de 5.1. A partir de 2018, el país ha trabajado de manera fortalecida para disminuir la tasa de mortalidad y ha logrado conseguir una tasa por debajo de 4.3, pero sigue por encima de la media de los países de América, que es una tasa de 2.5, sostuvo Aizpurúa,

El jefe del Programa Nacional de Tuberculosis precisó que, en la medida que disminuyan los casos, se espera una reducción en la tasa de mortalidad, y por ello la importancia de realizar el diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento de forma inmediata, para que los casos no se detecten tardíamente en los hospitales y el paciente fallezca.

Desde 2017, las autoridades sanitarias trabajan en la estrategia de buscar a los pacientes sintomáticos respiratorios –que son aquellos que presentan tos por más de 15 días–, a los que se les realiza la prueba de baciloscopia o la prueba Xpert para detección molecular.

Apoyo

En la lucha contra la tuberculosis, las autoridades sanitarias cuentan con el apoyo del Mecanismo Coordinador de Panamá para la Lucha contra la Tuberculosis, VIH y la Malaria, una entidad creada bajo conceptos y lineamientos del Fondo Mundial (FM), que aporta cerca de 300 mil dólares por año.

De hecho, el Mecanismo Coordinador de Panamá para la Lucha contra la Tuberculosis, VIH y la Malaria aportó esta semana más de 38 mil dólares en pruebas diagnósticas de tuberculosis y VIH a la CSS, y más de 11 mil dólares para el trabajo comunitario, indicó el presidente del organismo, Amador Goodridge.

Detalló que el apoyo en el tema de pruebas consiste en la adquisición del equipo GeneXpert, que utiliza tecnología de amplificación en tiempo real para la detección de la tuberculosis; pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH, y dos promotores que saldrán a las comunidades a buscar a las personas asintomáticas respiratorias, no solo de Covid-19, sino de pacientes con tuberculosis.

Además, el pasado mes de septiembre se aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 361, que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la tuberculosis, convirtiendo a Panamá en uno de los pocos países de América con una ley de tuberculosis; Perú también la tiene.

Los pacientes afectados por esta enfermedad se beneficiarán de esta ley, que contempla derechos y deberes, además de proteger sobre el estigma y discriminación que sigue ocurriendo en nuestro país.

Goodridge acotó que este marco jurídico ayudará a fortalecer el trabajo que han impulsado en los últimos años para poner fin a la tuberculosis.

Panamá, con 287 casos nuevos de VIH en seis meses

Panamá registró 287 nuevos casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el primer semestre de este año, de los cuales 213 corresponden a personas del sexo masculino y 74, al femenino.

Un informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que las regiones donde más casos de VIH se reportan son: Panamá Metro (83), la comarca Ngäbe Buglé (50), Chiriquí (31), Panamá Oeste (25) y Colón (22).

En cuanto a los rangos de edad, las cifras reflejan que en el primer semestre de 2020 hubo 42 casos nuevos en menores de 19 años de edad; en el grupo de 20 a 39 años se dio la mayor cantidad: 196.

El Minsa recordó que en 2019, el grupo de 20 a 39 años fue el que más casos de personas positivas con VIH registró, con mil 55.

Las estadísticas de 2019 terminaron con mil 460 casos nuevos.

Rubiela Sánchez, socióloga y miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, indicó que la cifra evidencia que el país sigue dirigiendo las políticas públicas hacia la atención y no a la prevención.

Añadió que también refleja que, pese a las medidas de cuarentena, desde mediados de marzo las personas seguían teniendo conductas de riesgo que los llevan a adquirir el VIH.