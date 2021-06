Panamá es calificada en encuesta de expatriados

ANÁLISIS

La encuesta Expat Insider 2021 calificó a Panamá como el país 19 entre 59 naciones del mundo. La encuesta mide las opiniones de expatriados, personas extranjeras residentes en el país por motivos de trabajo o de inversión.

En cuanto a su valoración respecto a Panamá, se apreciaron las facilidades que ofrece el país para establecerse, así como el entorno en el que pueden desarrollar sus vidas.

En la encuesta, aplicada a más de 12 mil expatriados en 174 países, solo de 59 naciones se obtuvieron suficientes respuestas para una ponderación estadísticamente significativa.

Los países que quedaron ubicados en las diez primeras posiciones, según este estudio, fueron: Taiwán, México, Costa Rica, Malasia, Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Ecuador, Canadá y Vietnam, en ese orden. En la encuesta de este año, Emiratos Árabes Unidos ocupó el lugar 18, justo antes de Panamá, y Luxemburgo el número 20, justo después del país canalero.

Nuevo aspecto evaluado Como temas de preocupación adicionales en Panamá, el 27% de los expatriados se manifestó insatisfecho con la infraestructura de transporte en el país, comparado con un 15% de inconformidad a nivel global. En cambio, un 60% estaba satisfecho con la calidad del transporte público en las principales ciudades del país, frente a un 69% de promedio mundial.

En la encuesta Expat Insider se miden 37 aspectos que los extranjeros residentes en cada país deben contestar usando un índice del 1 al 7. En la ficha técnica para Panamá, a la que obtuvo acceso La Prensa, se explican, en detalle, todas las valoraciones y, además, este año se incluye una encuesta que preguntó sobre el efecto de la Covid-19. Los resultados revelan tendencias interesantes, destacándose que “la Covid-19 ha afectado los planes de relocalización de los extranjeros en Panamá: 17% ha decidido no regresar a sus países de origen [en el corto plazo] (vs. 18% globalmente); mientras que un 14% quería trasladarse a otro país, pero tuvo que abandonar sus planes (vs. 8% globalmente)”. Las respuestas de la encuesta indican que el mayor impacto de la Covid-19 en Panamá fue sobre los planes de viaje (un 28%) y en su vida social (25%).

Además, el 23% de los encuestados está preocupado por sus perspectivas financieras a largo plazo en Panamá, frente a un 11% global de expatriados que comparte esta preocupación. El estudio reveló que el 52% de los expatriados en Panamá está satisfecho con la comunicación oficial sobre la pandemia y las reglas aplicadas para enfrentarla, mientras que el promedio mundial para este mismo tema es de un 66%. Casi la mitad de los encuestados, el 49%, dice que obtiene su información sobre la pandemia de los medios de comunicación tradicionales, y un 46% lo hace principalmente de los medios digitales y redes sociales. En un dato muy destacado para Panamá, un 31% indicó que obtiene información sobre la pandemia de amigos y vecinos, cuando el promedio mundial, en este renglón, es de un 19%.

Cada año, la encuesta Expat Insider enfoca su estudio en un ángulo distinto de la vida de los expatriados. En la versión de 2020, se evaluaron los mejores destinos sostenibles para expatriados en el mundo, y Panamá ocupó la posición 31 de 60 países. Esa encuesta fue acompañada por otra, en las que se valoraban las mejores ciudades del mundo para expatriados, y la ciudad de Panamá ocupó el cuarto lugar.

Para 2021, la encuesta evaluó el índice de calidad de vida, en el que Panamá ocupó el número 26; en cuanto a la facilidad para establecerse en el país, Panamá obtuvo la posición 14; mientras que en la medición de trabajo en el extranjero, el país obtuvo su calificación más baja, ocupando la posición 44 de la lista. En materia de finanzas personales, los expatriados posicionaron a Panamá en el lugar 15 de 59 países en el mundo, y en cuanto al costo de vida, la valoración colocó al país en la posición 34.

Expat Insider es una encuesta anual que se realiza desde el año 2014 por la InterNations, una organización con sede en Munich, Alemania, que cuenta con 4 millones de asociados, que conforman la mayor comunidad de expatriados en todo el mundo.