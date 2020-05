Panamá, sin alcanzar baja positividad en pruebas

Panamá todavía no alcanza una bajo porcentaje de positividad en las pruebas de diagnóstico de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de la enfermedad Covid-19.

En el más reciente reporte sobre el comportamiento del virus (el pasado martes) estaba en 15%, y lo ideal es 10% o menos.

Jorge Motta, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y exsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, sostiene que para lograr un porcentaje menor al 10% de positividad en las pruebas de PCR diarias se tendrían que hacer más de 1,500.

“La cifra debe ser vista como un piso no un techo y el recomendar que se hagan más de 1,500 es una dirección no una meta fija”, manifestó.

Mientras, la aplicación de las pruebas serológicas no ha empezado en todas las instalaciones de salud, debido a que su adquisición no ha sido fácil por su alta demanda mundial.

La aplicación de las pruebas serológicas sufre tropiezos

El anuncio de que se aplicarían pruebas serológicas o de detección de anticuerpos fue hecho por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado 15 de abril, cuando comunicó –en rueda de prensa– que la cuarentena en el país sería levantada de forma gradual.

Sin embargo, pasado poco más de un mes las pruebas aún no se aplican masivamente en grupos específicos de la población, como el personal de salud, miembros de la Fuerza Pública o población vulnerable.

La razón por la que no han empezado a hacerlas es que no ha sido fácil obtener las pruebas serológicas o de anticuerpos a gran escala, por la alta demanda internacional que existe y porque las empresas que las venden no están registradas como oferentes en el país.

Además, de las pruebas analizadas solo dos han logrado cumplir con los criterios de especificidad y sensibilidad cuando han sido sometidas a la validación por el equipo de inmunovirología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

La especificidad es la probabilidad de que las personas sin enfermedad sean correctamente identificadas como sanas; y la sensibilidad es la probabilidad de que una prueba detecte a todas las personas con la enfermedad. Es decir, es clave para evitar los falsos negativos.

Así explicaron el retraso en el uso de estas pruebas los miembros de la Comisión Asesora por Coronovirus del Ministerio de Salud (Minsa), el Gorgas y la Caja de Seguro Social (CSS).

De hecho, fue ayer que se comenzaron efectuar las pruebas de serología en el Hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito, uno de los primeros centros hospitalarios habilitados en marzo pasado para atender la pandemia de la Covid-19.

El director médico del Hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, precisó que las autoridades del Minsa les entregaron 200 pruebas para a aplicar a personal de salud del área de urgencias y de cuidados intensivos y, posteriormente, lo harán con el personal de radiología y otras áreas.

Detalló que son pruebas destinadas al personal que ha estado en la primera línea de trabajo, y que esta puede indicar si la persona resultó infectada, porque el organismo retiene los anticuerpos que se desarrollan cuando se enfrenta a una infección. De Gracia fue el primero en someterse a la prueba de serología, que resultó negativa.

Mientras, las autoridades del Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, están elaborando la estrategia para iniciar la aplicación de las 500 pruebas de anticuerpos donadas por el Ministerio de Salud y entregadas por la ministra, Rosario Turner, el pasado 22 de mayo.

Carencia de pruebas

Las dificultades que tiene el Minsa para aplicar las pruebas serológicas son similares a las que enfrentan en la CSS, en donde todavía no cuentan con ellas.

El director de la entidad, Enrique Lau Cortés, indicó: “aún no tenemos insumos para hacerlas. Las estamos buscando”. “Ambos [CSS y Minsa] haremos las pruebas unas vez las tengamos”, añadió Lau Cortés.

La CSS no tiene solo problemas para obtener pruebas de serología sino que mantiene un retraso en la entrega de los resultados de las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que aplican a pacientes sospechosos de estar infectados de la Covid-19, una situación que se evidencia en los últimos informes diarios que presenta el Minsa sobre el comportamiento del nuevo coronavirus.

Lau Cortés expresó que esto ocurre porque la industria internacional enfrenta un problema de falta de los insumos que se usan para realizar las pruebas automatizadas, cuyos resultados toman entre tres y cuatro horas. Por ello, la CSS trabaja manualmente en ciclos completos de 24 horas para responder a la demanda.

En Panamá se realizan a diario entre 800 a 1,000 pruebas de PCR, sin embargo, la cifra a la que recomiendan llegar los asesores del Minsa es entre 1,000 a 1,500.

Informes del Minsa indican que desde que se detectó el primer caso de la Covid-19, hasta el pasado domingo 24 de mayo, se han realizado 58,240 pruebas.

Alta positividad

Motta está seguro de que existe el dinero para escalar el número de pruebas moleculares diagnosticas de la Covid- 19 a más de 1,500 diarias. Afirma que pudiera ser que no se tenga el número óptimo de técnicos, pero también cree que esto se podría mitigar con nueva tecnología que rinda más exámenes por unidad de tiempo.

Sostuvo que una tasa positiva alta de pruebas diagnósticas sugiere que no se están diagnosticando muchos casos positivos, mientras que una tasa baja sugiere de que se están diagnosticando suficientes individuos y así capturando a la mayoría de los infectados.

La tasa de positividad que las autoridades anunciaron el pasado martes en la rueda de prensa sobre parámetros epidemiológicos era de 15%.

Para Motta, el numero óptimo de pruebas se basa en modelos que tienen una gran dispersión en sus recomendaciones.

Por ejemplo, en Estados Unidos los estimados se hacen en función de 900 mil a 20 millones de pruebas de PCR al día.