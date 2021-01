Pandeportes promete investigar posible soborno

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, prometió “investigar” si se pagaron sobornos en los comicios del Comité Olímpico de Panamá (COP) para favorecer una nómina y si fue por parte de funcionarios de esa institución.

Su pronunciamiento surge a raíz de una publicación de La Prensa, en la que, en medio de advertencias de sobornos y presiones por parte de Pandeportes –según denunciaron dirigentes y deportistas– un funcionario de la Asamblea Nacional, que se identificó como enviado de la Presidencia, se presentó con un maletín en las oficinas del COP el día de sus elecciones y dio una falsa identificación. El hombre, Edmundo García, es el hermano del viceministro de la Presidencia, Carlos García.

Según Cerda, la investigación incluirá al asesor legal Gustavo Padilla, señalado por los deportistas como acosador.

“Mi comunicación va dirigida a todas las federaciones para saber si hubo alguna clase de ofrecimiento”, dijo Cerda, quien agregó que Pandeportes mantiene su distancia del COP y de su dirigencia.

Acoso de Pandeportes en elecciones del COP

Damaris Young, quien lidera la nómina “Sueño Olímpico Panamá” en las elecciones de la nueva junta directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), debe ganar algunas batallas más antes de alzarse con la victoria definitiva.

Fuerzas –oficiales y gubernamentales– que apoyan la nómina que perdió las elecciones, denominada “Los Atletas Primero” y que lidera el médico Saúl Saucedo, buscaron la forma de ganar estas elecciones fuera de las urnas.

Saucedo es un médico en la clínica de la Asamblea Nacional, conocido como el médico personal del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD.

Saucedo, además, goza del solapado respaldo de las autoridades del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). De hecho, en la nómina de Saucedo está el diputado y hermano del subdirector de Pandeportes Fernando Arce Mendizabal (PRD) y el subdirector de Administración y Finanzas de Pandeportes, Ramón Cardoze (hijo) .

Varias de las agrupaciones deportivas que respaldaron a Young en las pasadas elecciones fueron blanco de acciones de inspección, y de afectar el reconocimiento de sus juntas directivas y personerías jurídicas, a pesar de que estas contaban con más de dos años de reconocimiento, como son las de bádminton, gimnasia y escalada, denunciaron federados y deportistas.

“Hubo persecución de varias federaciones, incluyendo el deporte mío, mandando notas y llamando a la casa”, se quejó el profesor Dionisio Dixon, de la Unión Panameña de Bádminton. “Me llamaron con una urgencia increíble [para] que me presentara a Pandeportes”.

Federados y atletas temían recibir las llamadas de Pandeportes por varias razones. Una de ellas era porque, mediante la impugnación a la personería jurídica de sus organizaciones y mientras durara la investigación por este asunto, no podrían recibir aportes económicos ni usar instalaciones deportivas del Estado. Otra razón era esquivar los ofrecimientos de sobornos a cambio de sus votos.

Varios de los entrevistados por este medio señalaron que la persona que enviaba mensajes de voz, textos y correos a los miembros de las organizaciones deportivas era Gustavo Padilla, asesor legal de Pandeportes. Padilla –un exárbitro de boxeo bocatoreño– es amigo personal de Saúl Saucedo, quien, como se dijo, preside la nómina que perdió frente a la de Young.

Padilla dijo a La Prensa que, aunque está orgulloso de su amistad con Saucedo, asegura que es una persona recta, de principios, y que el afecto a su amigo en nada influye con sus deberes en Pandeportes.

Admite que las acciones de inspección e impugnación hechas antes de los comicios del COP fueron inoportunas. “Yo le dije al director [de Pandeportes, Eduardo Cerda]: vamos a esperar a que pasen [las elecciones] para que no digan que uno está con el acoso y las injerencias en las elecciones”, comentó. Pero subrayó que Pandeportes trabajaba en esos trámites desde “hace rato”.

Consultado por La Prensa sobre los reclamos a las directivas de las federaciones con más de dos años de operar, Padilla indicó que “eso es una casuística. Una cosa no tiene que ver con otra. Nosotros no tenemos que ver nada con eso [con las elecciones del COP]”, dijo.

El acoso

Un deportista, que pidió que su nombre no fuera publicado, reveló que “alguien me llamó, muy agitado, preguntando cuánto cuesta tu voto, de un número [telefónico] que no conozco”. La llamada la recibió dos días antes de la primera convocatoria de las elecciones, previstas para el 5 de diciembre pasado, explicó la fuente.

“Cuando yo le dije que no, [que] yo no soy político, [que] estoy en favor del deporte”, me cerró el teléfono”. Este es uno de, al menos, cinco testimonios del mismo tenor que escuchó La Prensa.

Igualmente, este medio tuvo acceso a mensajes de voz enviados a través de chats, en los que Padilla, de forma insistente, pedía la ubicación de varios líderes de organizaciones deportivas para reunirse con ellos.

Lea aquí la primera entrega de la historia: Un extraño, un maletín y los comicios del Comité Olímpico

Uno de los acosados fue Arcenio Caballero, de la Asociación Nacional de Deportes de Invierno. Ahora, tras las elecciones del COP, es objeto de críticas en medios de comunicación por parte de Saucedo. La Prensa abordó a Caballero, quien enfatizó en que daba la entrevista porque su único interés es “desarrollar el deporte y no involucrarse en nada político”.

“Tenemos el aval de Pandeportes. Hemos hecho una gestión y el trabajo. Y ahora escucho que se habla de nuestra asociación de forma despectiva”, se quejó Caballero. “Me llamaron de Pandeportes dos días antes de las elecciones, por una resolución. “¿Cuándo Pandeportes me ha llamado con tanta insistencia? Que yo te llevo, que yo te busco; ¿dónde tú estás?; dame tu ubicación...”; le preguntaban insistentemente a Caballero, quien, preguntó de qué se trataba. Para saberlo –le dijeron– tenía que ir personalmente a verlos.

Otro dirigente que alzó su voz fue, como se dijo, el profesor Dixon, del Bádminton. A él también lo llamó Padilla para citarlo, porque había una impugnación contra su federación. “Después de dos años...”, exclamó sorprendido, cuando el periodo para ello es de cinco días hábiles.

“[Pero] ya me habían dicho que era para negociar los votos. Sí se han dado compras de votos. Y hay personas que aceptaron la compra de votos. El hermano del viceministro de la Presidencia entró con un maletín [a las oficinas del COP el día de las elecciones], y aparentemente cargaba dinero. Estaba allí, y lo vi, y él no tenía nada que hacer ahí. No pertenece a ninguna federación”, comentó Dixon.