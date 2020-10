Paridad se reflejará en la primera convención

Reforma electoral

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que por estos días discute los cambios al Código Electoral, aprobó en su última sesión (el jueves 22 de octubre) que en las primeras convenciones que celebren los partidos políticos para constituirse como tal, se debe garantizar la paridad de género entre los delegados.

En ese sentido, se avaló por consenso que el 50% de esos convencionales deben ser hombres y 50%, mujeres. El Tribunal Electoral (TE) no aprobará postulaciones que no cumplan con dicha condición. En la actualidad, esto no está contemplado en la norma electoral; la paridad solo se aplica en las postulaciones, de cara a las elecciones generales.

La convención constitutiva de los partidos, según la propuesta aprobada, se hará dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para impugnar que tiene la Fiscalía General Electoral o cuando queden en firme las decisiones relativas a las impugnaciones presentadas. Esta reunión la deberán hacer de la mano del Tribunal Electoral.

Elia López de Tulipano, representante del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, pidió que se dejara claro que la paridad se hace con base al 50% de hombres y de mujeres, y no solo colocar la palabra “paridad”.

Explicó que a lo interno de los partidos, si no se establece cantidad o porcentaje, el significado de paridad no tiene ninguna importancia.

La propuesta de establecer la paridad desde la formación del partido fue aprobada en consenso.

La paridad, es un tema que en cada proceso electoral sale a relucir, pues las mujeres en política se quejan de que no son tomadas en cuenta a lo interno de sus colectivos, pese a que las normas electorales hablan de paridad.

La CNRE también aprobó que los partidos puedan organizar sus eventos internos usando medios digitales, cuando existan circunstancias de seguridad pública, salud, logística, fuerza mayor o caso fortuito. En su momento, el representantante del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Carlos Romero, había pedido la eliminación de esta propuesta, pero al final la aprobó.

En los próximos meses, el Partido Popular y el Partido Panameñista celebrarán actividades políticas a través de plataformas digitales, rumbo a renovar sus estructuras.