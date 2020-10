Partido Popular elegirá nuevas autoridades el 29 de noviembre

POLÍTICA

Luego de una larga espera y tras vencerse el periodo de las actuales autoridades del Partido Popular (PP), el Tribunal Electoral (TE) aprobó que el colectivo escoja su nueva junta directiva el próximo 29 de noviembre.

El PP tenía que escoger nuevas autoridades en marzo de este año, pero ese mes coincidió con la llegada al país de la pandemia de la Covid-19, situación que retrasó la elección.

En ese escenario, los magistrados del TE sugirieron al partido, en julio pasado, utilizar el sistema de votación por internet para elegir a sus nuevas autoridades, pero no hubo mayor acogida a lo interno del colectivo que, por ahora, dirige el exdiputado Juan Carlos Arango.

Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral del TE, explicó en su momento en una nota a Arango que el sistema de votación por internet lo han utilizado los panameños residentes en el extranjero en las dos últimas elecciones presidenciales, por lo que es “confiable y transparente”, según el funcionario.

No obstante, la elección se hará de forma presencial, según consta en la Resolución No. 12 del pasado lunes 26 de octubre, publicada en el Boletín Electoral No. 4747, por la cual se modifica la Resolución No. 12 de noviembre de 2019, sobre la convocatoria a la elección.

La tarea de elegir a las nuevas autoridades del PP recae en 500 delegados, que ya fueron electos. Deben escoger un total 37 cargos, entre el presidente del partido, vicepresidente, secretarios generales y otros. En la actualidad, hay cuatro candidatos: Daniel Brea, José Ramos, Temístocles de Obaldía y Edgar Pérez. Para los cinco cargos de la vicepresidencia se postularon 18 candidatos, entre ellos, Zulphy Santamaría y Carlos Rubio.