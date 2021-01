Pelosi, preocupada por uso de códigos nucleares por un presidente ‘inestable’

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente.

“Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, dijo en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso.

“La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa”, prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará “medidas” si Trump “no deja el cargo de manera inminente y voluntaria”. El mandatario debe entregar el poder a Joe Biden el próximo 20 de enero.

Van cinco muertos

En tanto, las banderas del Capitolio de Estados Unidos fueron izadas a media asta ayer, tras el deceso de un policía que elevó a cinco los muertos en el asalto de ese edificio por partidarios de Trump.

El policía del Capitolio Brian Sicknick, de 42 años, fue golpeado en la cabeza con un extintor de fuego cuando enfrentaba a quienes irrumpieron el miércoles en el Capitolio.

Sicknick retornó a su oficina, donde colapsó y fue llevado a un hospital. Allí falleció la noche del jueves, según una nota de la Policía del Capitolio.

Pelosi ordenó izar a media asta las banderas en su honor.

Por su parte, el Departamento de Justicia, informó ayer que quince personas fueron inculpadas por el asalto al Capitolio, entre ellos, el hombre fotografiado en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi.

“Anunciamos quince inculpaciones hechas por la justicia federal”, declaró en una rueda de prensa Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de Washington.

Entre las personas inculpadas están un hombre sospechoso de poner una bomba artesanal cerca del Congreso y Richard Barnett, arrestado este mismo viernes y quien entró en la oficina de Pelosi, precisó el funcionario.

Biden completa equipo económico

Por su parte, el presidente electo Joe Biden completó ayer las designaciones para su equipo económico.

Biden designó a Gina Raimondo, gobernadora de Rhode Island, como secretaria de Comercio; a Marty Walsh, alcalde de Boston, como secretario de Trabajo, y a Isabel Guzmán, exfuncionaria de la administración de Barack Obama, como responsable de las PYMES.