‘Permiten la corrupción abiertamente’, Manuelita ‘Maui’ de Saint Malo

Knockout

Educación, ¿la ‘estrella’ del gobierno?

No. Y yo no sé cuál ha sido la estrella. Permiten la corrupción abiertamente.

Una de las cadenas nacionales de televisión más largas ha sido la de la educación. ¿Tienen de qué alardear?

No. Que pongan a las públicas a dar clases virtuales. Ahí sí podrán alardear.

$30 millones para la plataforma educativa Ester, sin que conozcamos el acto público ni el desglose. Su opinión.

Nadie sabe ni entiende cómo se van $30 millones en eso. Nadie. Y entre más tapan las cosas, más suspicacia generan. Entre más te agachas, más se te ve.

Solo el 30% de los estudiantes de escuela pública tiene acceso a internet. ¿Cómo educar así?

Tienen que ver cómo hacen para ponerlos al día, en vez de gastar en botellas, viáticos y turismo gubernamental. Y no es repartiendo computadoras donde no hay ni luz, sino dándoles internet y perfeccionando cómo dictar clases por radio y TV, porque el futuro apunta hacia allá.

¿Ve acertado que las clases terminen en diciembre?

Nosotros empezamos en marzo y no hemos parado, pero en otras escuelas no podrán completar el currículum en ese tiempo. Es engañarse. Como nos engañamos con las rehabilitaciones: en tres semanas no aprenden lo que no aprendieron en nueve meses. Yo, con o sin pandemia, quitaría todos esos días libres de noviembre. No tienen razón de ser.

¿Quién garantiza el aprendizaje?

Nadie.

Dos beneficios de la educación a distancia.

Pueden oír la clase otra vez, porque está grabada, y tienen más acceso, incluso privado, a los maestros.

¿Cómo se aseguran de que alguien más no resuelve las tareas de los pelaos?

No hay manera. Pero intentamos hacer más exámenes que tareas, y los exámenes los supervisan varios maestros en Zoom.

Su opinión de que los docentes oficiales, como todos los funcionarios, siguen cobrando su salario íntegro.

Una burla. Y el aumento de salario a los docentes que no están trabajando es otra cachetada a los que están pasándola mal.

Escuelas privadas pidiendo salvavidas al gobierno. ¿Por qué sí, o por qué no?

Jamás lo haría. Esos favores salen caros. Hacemos lo que podemos solos y ya.

Licitaciones de útiles y uniformes en el Meduca. ¿Confía en esos procesos?

Para nada. Además, Acodeco se la pasa torturando a las escuelas privadas. ¿Por qué no a las oficiales? La privada siempre ha sido como la hija adoptada del Meduca. Nos tratan como parte del problema, no como parte de la solución. Damos una mejor educación y les quitamos un peso a ellos. No sé cómo no lo comprenden.

Una cosa que la educación privada le puede envidiar a la pública.

Plata garantizada, lo hagan o no bien.

Un mea culpa de la privada.

No exigir que los gastos escolares sean deducibles de impuestos para los padres.

¿Cuántas escuelas no abrirán más?

Así como Knightbridge, habrá otras.

Si tuviera que elegir una escuela pública para sus nietos, ¿cuál sería?

No sabría dónde meterlos.

¿Qué sintió cuando se enteró que la rectora de Unachi gana $13 mil?

Es un abuso. Gana más que el presidente. ¿Qué hace que amerite ese sueldo? Y, ¿en tiempos de crisis? Injustificable.

Maruja Gorday de Villalobos. ¿A la altura de la situación?

Es maravillosa, pero necesita más apoyo del gobierno.

Julio Escobar como asesor. ¿Esperaba más o está satisfecha?

Él es la estrella.

El rol de Copeme en esta pandemia.

¿Quién es Copeme?

¿Cómo ayuda la educación privada a que la pública mejore?

Hay un par de escuelas que estamos capacitando maestros de la pública.

¿La brecha educativa post pandemia será mayor, igual o menor que ahora?

Mayor. Nosotros habremos ido a la escuela nueve meses. La pública seis. Y, ¿sabes cuándo se vino la pública abajo? Cuando cambiaron de jornada a media jornada. Eso no funciona.

¿Desde qué episodio de nuestra historia no se enseña en las escuelas?

La historia acaba con Marcos Robles. Después no pasó nada, porque no lo quieren escribir. Están esperando que los que lo vivimos nos vayamos, para escribirlo como quieran y que nadie lo cuestione.

Usted opina de la corrupción. ¿Cómo se siente tener a los hijos de varios corruptos en su escuela?

He recibido muchas críticas por criticar. A mí no me importa si es mi hermano o mejor amigo. Lo mal está mal, siempre.

Cortizo. ¿Desconectado, cómplice por acción o por omisión, estadista o...?

Cómplice por omisión. Yo fui maestra de sus hijos y hermanos. Él me ha llamado un par de veces y me dice que no lo regañe. No entiendo qué le ha pasado.

Su opinión de Gaby Carrizo.

Sin comentarios.

Entre los gobernantes, ¿qué exalumnos suyos hay?

Federico Alfaro, que es correcto; José A. Rojas, que es otro que sin comentarios, y Gabriel Silva, con mucho orgullo.

¿Quién más le da esperanza?

Juan Diego Vásquez y Raúl Fernández. Y para de contar.

¿Lo hubiera hecho Ana M. Gómez, a quien usted apoyó, mejor que Cortizo?

Ella, Lombana o Pérez Balladares lo hubieran hecho mejor. Pérez Balladares sí hubiera puesto orden en el país y a los diputados en su lugar. Y Ana Matilde y Lombana no hubieran permitido esta corrupción.

Usted fue activa en la cruzada civilista. ¿Está cambiando el valor que le damos a la corrupción o es coyuntural por la crisis?

La gente está harta ya de la corrupción. Harta. Demasiada gente pasando trabajo, sin encontrar ninguna respuesta.

Un parecido entre la dictadura y hoy.

La militarización. Lo que había esta semana en la Asamblea eran soldados. Aquí sí hay ejército. Y los comisionados son reyes. Es una maleantería. Secan al pueblo para pagarle a esos adornos.

¿A quién recurre uno cuando el ladrón es juez?

Me lo pregunto: la Corte es un bochorno, la Asamblea es peor y el Ejecutivo tiene demasiados malos por cada bueno.

¿Cómo la corrupción y la impunidad están permeando en la juventud?

Es el ejemplo horrible que ven. No conocen otra cosa. La corrupción empieza desde chiquitos con el juega vivo de faltar a un examen y dar una excusa falsa, sacar licencias falsas, gastan y viven desenfrenadamente… Es libertinaje, y no hay consecuencias de nada. Aquí hay impunidad de rebaño, como dijo un amigo.

Los problemas que más le preocupan de los jóvenes.

Falta de dirección, seriedad y madurez. De saber que la fiesta también se acaba.

Si cambiaran a todo el gabinete, ¿quién le daría pesar que se fuera?

Solo Maruja, Ramón Martínez y Andy Ferrer. El resto, que se vayan.

Si la llamaran para ser asesora o ministra del Meduca, ¿aceptaría?

No, conozco mis limitaciones y es corrupción aceptar un puesto para el que no estás preparada. Y me botarían al día siguiente por decir lo que no está bien.

¿Qué gana el país con Susana Richa de Torrijos en el Meduca?

Nada. No entiendo ese nombramiento, ni el de Colamarco ni el de Delgado Diamante. Igual que el nuevo comité técnico de salud, que es una gran farsa.

¿Qué siente cuando oye a Lucy Molinar, a quien tanto usted criticó, quejarse del gobierno?

Nunca estuvo capacitada para el puesto. Y el resultado fue fatal. Echó la educación para atrás y la estamos pagando.

El mejor ministro de Educación.

Doris Rosas. No tuvo un día de huelga.

Los universitarios no salen listos para el mundo, ha dicho usted. ¿Cómo llegan esos alumnos de las escuelas?

Ni leer saben. En la universidad debería haber examen de admisión; no puede ser que todo el que quiera entre.

Reelección de Marcos Castillero...

Qué porquería. Qué abuso.

¿Qué vislumbra de aquí al 2024?

Más de lo mismo.

Y en 2024, ¿a quién ve de presidente?

Yo voy a apoyar a Lombana. Ojalá que no sea Martinelli, porque vendría a vengarse y terminar de acabar con el país. Apenas se supo que lo llamaban a declarar, se enfermó. Es bien cobarde.

¿Cómo hace él, que casi siempre se sale con la suya?

Plata. Por la plata baila el mono en este país. Y no pisará más la cárcel, y menos con el pacto que tiene con el gobierno. Él ya es parte del gobierno.

Varela, el presidente más…

Más inútil.

Gerardo Solís, ¿mejor, igual o peor que Federico Humbert?

Por ahora, mejor.

¿Quién la pone de mal humor?

Elías Castillo y Pedro M. González, que han vivido del gobierno por 50 años.

Según usted, el gobierno de Martinelli sería recordado como ‘jaleo y saqueo’. Y, ¿este?

Igual, saqueo. Una tristeza.

Y, ¿Nito Cortizo?

Como el que nunca debió ser presidente. No sé para qué se metió en esto.

Los mayores opositores de Nito son…

El PRD, que todos los días le recuerda que él no es PRD.

¿Por qué lo aplaudiría?

Nada. Y el apoyo que le quitó a la ministra de Salud fue horrible. Fatal.

Hospital modular. Su opinión.

Robo descarado. Una rebusca.

Ventiladores.

Eso no tiene nombre. Lucrar en tiempo de crisis es un descaro.

Como docente, ¿de qué le daría clases a este gobierno?

De valores.

¿A qué políticos no perdería su tiempo en sentar en su salón de clases?

Bolota, Lazarus y Zulay.

Transparencia para el gobierno es...

Creen que todo lo que roban es tan transparente que no nos damos cuenta.

¿Considera que los gobiernos no educan a los pueblos para poder domarlos?

Creo que ni lo maquinean. No educan por pura desidia, porque no les importa.

¿Qué pasaría si todos los docentes fueran como usted?

No sé, pero es hora de enseñar con el ejemplo, y eso sí lo hago yo.

¿Se piensa retirar?

Algún día, pero por ahora no.

PERFIL Fue por 20 años maestra de matemáticas y ciencias en el Episcopal, y en 1983, con cuatro maestras, fundó la Academia Interamericana de Panamá, que dirige desde entonces.