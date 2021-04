Pfizer domina el portafolio de vacunas de Panamá, con 7 millones de dosis

PANDEMIA

El gobierno de Panamá acordó 9.2 millones dosis de dos vacunas contra la Covid-19, para vacunar a 4.6 millones de personas. De ese total, 7 millones de dosis son del dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech y el resto, de AstraZeneca/Universidad de Oxford.

Los expertos en el tema aseguran que las vacunas de Pfizer/BioNtech y AstraZeneca/Universidad de Oxford han demostrado ser eficaces y seguras a través de los millones de dosis administradas en el mundo.

Las discusiones con los fabricantes de las vacunas Sputnik V y CoronaVac no llegaron a un acuerdo, debido a que el tiempo de entrega de ambas es prolongado.

En la carrera por hacerse con las vacunas contra la enfermedad Covid-19, Panamá logró acordar 9.2 millones de dosis a través de negociaciones bilaterales con el dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech y la alianza AstraZeneca/Universidad de Oxford, así como de forma multilateral por medio del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El portafolio de vacunas del país está conformado, principalmente, por estas dos vacunas, ya que las negociaciones bilaterales para la compra de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, del Instituto Gamaleya, y la china CoronaVac, de la compañía Sinovac, no han llegado a nada.

Los asesores en vacunas coinciden en que el país —en este momento— tiene pactadas las dosis necesarias para vacunar a la población, incluyendo a niños de entre 12 y 15 años de edad, en los próximos meses.

Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que con las vacunas acordadas pueden llevar adelante el plan de vacunación contra la Covid-19, porque con 9.2 millones de dosis se puede inmunizar a 4.6 millones de personas, y la población estimada es de 4.3 millones, así que también se podría beneficiar a los extranjeros que están en el país.

El gobierno de Panamá pactó primero con Pfizer/BioNTech la compra de 3 millones 75 dosis por la suma de $36 millones; luego, un millón 999 mil 530 dosis por $23.9 millones, y el pasado 20 de abril se anunció la compra de 2 millones 70 dosis. Las autoridades no han dado a conocer a cuánto ascenderá esta última compra. (Ver gráfica).

El acuerdo bilateral con AstraZeneca/Universidad de Oxford es de un millón 92 mil dosis, por $4.3 millones, y a través del mecanismo Covax (que tiene un portafolio de nueve vacunas) el país debe recibir un millón 121 mil 900 dosis, por la suma de $11.8 millones, según consta en Gaceta Oficial.

Ortega Barría sostiene que las vacunas de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca tienen una alta eficacia y seguridad. Además, destacó que Pfizer/BioNTech dentro de poco tendrá la autorización de la vacuna para niños de entre 12 y 15 años de edad, y que ya están iniciando estudios en niños más pequeños.

Sputnik V y CoronaVac

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación indicó que las discusiones con los productores de Sputnik V y CoronaVac no han llegado a nada y consideran que la negociación no fructificará porque los tiempos de entrega de las dosis no estaban acorde con el plan de vacunación que lleva adelante el país.

El interés por la vacuna rusa fue dado a conocer por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en febrero pasado, cuando envió una carta de intención de solicitud de la vacuna al director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev.

La Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), como ente regulatorio en el país, aprobó el pasado 1 de abril el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, y ocho días después —el 9 de abril— la CoronaVac.

La Sputnik V se utiliza en países como México, Bolivia, Guatemala, Paraguay y Argentina, entre otros. Mientras que la vacuna CoronaVac, de Sinovac, se está aplicando en Brasil y Chile. Estas vacunas no tienen aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ni de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, solo de los agentes regulatorios de cada país.

Xavier Sáez-Llorens, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, afirmó que con 9.2 millones de dosis convenidas se tiene para vacunar a la población, incluyendo a los niños.

El científico coincidió con Ortega Barría en que, aunque Farmacia y Drogas del Minsa otorgó autorización para uso de emergencia a Sputnik V y CoronoaVac, al no poder recibir entregas de manera inmediata, la oferta ya estaría cubierta con las acordadas con Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidad de Oxford y el mecanismo Covax.

Evidencia científica

Ivonne Torres Atencio, científica y directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, enfatizó que la vacuna Pfizer/BioNTech ha adelantado estudios en poblaciones vulnerables como embarazadas, niños de entre 12 y 15 años, y ahora está por iniciar en infantes, por lo que es oportuno garantizar que las dosis lleguen cuanto antes al país.

Subrayó que la vacuna de Pfizer/BioNTech, que utiliza la plataforma tipo ARN mensajero, ha puesto el listón elevado de lo que se espera en cuanto a eficacia y seguridad, además de la respuesta con la aparición de nuevas variantes de la Covid-19. No obstante, añadió que, sin duda, la vacuna de AstraZeneca está mostrando el impacto de su administración en Reino Unido, donde apostaron por vacunar a la mayor cantidad de personas con la primera dosis, y se han visto reducciones en morbimortalidad.

Con respecto a las vacunas Sputnik y CoronaVac, Torres Atencio manifestó que prefiere aún tener más detalles de eficacia y seguridad de estos dos biológicos, pues aún no hay muchos datos sobre su efectividad.

Cuando los científicos hablan de eficacia y seguridad de una vacuna o medicamento, lo hacen en base a la evidencia y, en el caso de las vacunas, es con los datos publicados de la fase tres de estudios clínicos, junto a otra serie de documentación de agencias regulatorias que hacen una revisión meticulosa del dossier.